Advertisement
trendingNow13082279
Hindi NewsटीवीAnupama Upcoming Twists: पराग के सामने नीलाम होगा कोठारी मेंशन, गौतम चलेगा अपनी अगली चाल

Anupama Upcoming Twists: पराग के सामने नीलाम होगा कोठारी मेंशन, गौतम चलेगा अपनी अगली चाल

स्टार प्लस के एपिसोड में बीते एक साल से वसुंधरा, अनुपमा को अपनी अकड़ दिखा रही है. ऐसे में जल्द ही वसुंधरा की ये अकड़ खत्म होने वाली है. 

 

Written By  Shivani Duksh|Last Updated: Jan 22, 2026, 06:27 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Anupamaa
Anupamaa

राजन शाही (Rajan Shahi) और रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के सीरियल अनुपमा (Anupama) में अनुपमा चारों तरफ से फंस चुकी है. अनुपमा को समझ ही नहीं आ रहा है कि वो कैसे खुद को बेगुनाह साबित करे. अनुपमा ने भी सोच लिया है कि वो रजनी को मनमानी नहीं करने देगी. यह वजह है जो अनुपमा बिना देर किए रजनी के घर पहुंच गई. अनुपमा आते ही रजनी से लड़ाई करती है. रजनी भी अनुपमा पर पलटवार करती है. इस दौरान रजनी अनुपमा को अपनी जिंदगी की दर्दनाक कहानी सुनाती है. रजनी बताती है कि नेता बनने के लिए उसने कितनी कुर्बानियां दी हैं. ऐसे में अनुपमा रजनी को खूब जलील करती है. अनुपमा रजनी के साथ हाथापाई करने की कोशिश करती है. गुस्से में रजनी अनुपमा को धक्का देती है. रजनी के लोग अनुपमा को घर से निकालकर फेंक देते हैं. अनुपमा भी रजनी का साथ देने से इनकार कर देती है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक नया बवाल खड़ा होने वाला है जिसकी वजह से खूब बवाल मचेगा. 

रजनी को कोर्ट में घसीटेगी अनुपमा
रजनी को सबक सिखाने के लिए अनुपमा थाने पहुंच जाएगी. पुलिस के सामने अनुपमा सारा सच उगल देगी. अनुपमा दावा करेगी कि उसे बेवकूफ बनाया गया है. ये बात सुनते ही इंस्पेक्टर अनुपमा से सबूत मांगने वाला है. अनुपमा ये बात सुनकर चौंक जाएगी. अनुपमा के पास रजनी भी पहुंचने वाली है. रजनी भी अनुपमा को आंख दिखाएगी. थाने में रजनी दावा करेगी कि अनुपमा झूठ बोल रही है और उसके पास कोई भी सबूत नहीं है.ऐसे में अनुपमा फिर से रजनी पर भड़क जाएगी. इसी बीच पराग भी अपने घर पहुंचने वाला है. पराग की हालत देखकर ख्याति घबरा जाएगी. ख्याति को लगेगा कि कुछ गलत होने वाला है. 

पराग के हाथ से फिसलेगा उसका घर 
जल्द ही माही और गौतम मौके का फायदा उठाने वाले है. पराग को बिना बताए माही और गौतम उसके बिजनेस के शेयर बेचने वाले हैं. ऐसा होते ही पराग बर्बाद हो जाएगा. न तो पराग चॉल तुड़वा पाएगा और न ही अपने बिजनेस को बचा पाएगा. ऐसे में पराग का घर नीलाम होने की कागार पर पहुंच जाएगा. ये बात जाकर वसुंधरा को सदमा लग जाएगा. वसुंधरा को यकीन ही नहीं होगा कि उसका घर बिक गया है.  

Add Zee News as a Preferred Source

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shivani Duksh

मैं शिवानी जी न्यूज में सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम करती हूं. बॉलीवुड और टीवी की दुनिया में होने वाली हलचल पर पैनी निगाह रखना मुझे पसंद है. टीवी और बॉलीवुड के इस कीड़े ने ही मुझे जर्नालिज्म में आ...और पढ़ें

TAGS

Anupamaa

Trending news

1500 KM रेंज, रडार से बचकर हमला, भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल बनेगी दुश्मनों का काल
DNA
1500 KM रेंज, रडार से बचकर हमला, भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल बनेगी दुश्मनों का काल
आस्था आई नियम के अंदर, बिहार में सरस्वती पूजा के लिए प्रशासन क्यों मांग रही लाइसेंस?
DNA
आस्था आई नियम के अंदर, बिहार में सरस्वती पूजा के लिए प्रशासन क्यों मांग रही लाइसेंस?
अश्लील वीडियो विवाद के बाद रामचंद्र राव निलंबित, उमेश कुमार डीसीआरई के अतिरिक्त DGP
karnataka
अश्लील वीडियो विवाद के बाद रामचंद्र राव निलंबित, उमेश कुमार डीसीआरई के अतिरिक्त DGP
असम के कोकराझार में हिंसा, बोडो और आदिवासी झड़प में 2 की मौत; इलाके में सेना तैनात
Assam News in hindi
असम के कोकराझार में हिंसा, बोडो और आदिवासी झड़प में 2 की मौत; इलाके में सेना तैनात
सबरीमाला मंदिर सोना चोरी मामले पर केरल HC की कड़ी टिप्पणी, आरोपियों की जमानत खारिज
Sabarimala temple
सबरीमाला मंदिर सोना चोरी मामले पर केरल HC की कड़ी टिप्पणी, आरोपियों की जमानत खारिज
पश्चिम बंगाल में SIR नोटिस मिलने पर बुजुर्ग को आया हार्ट अटैक, परिवार ने लगाए आरोप
West Bengal news
पश्चिम बंगाल में SIR नोटिस मिलने पर बुजुर्ग को आया हार्ट अटैक, परिवार ने लगाए आरोप
क्या वैक्सीनेटेड पालतू कुत्ते के काटने से भी हो सकती है रेबीज? चूक से टीचर की गई जान
rabies
क्या वैक्सीनेटेड पालतू कुत्ते के काटने से भी हो सकती है रेबीज? चूक से टीचर की गई जान
मंदिर में बजा RSS का गाना तो भड़के लेफ्ट कार्यकर्ता, BJP ने किया पलटवार
Kerala News
मंदिर में बजा RSS का गाना तो भड़के लेफ्ट कार्यकर्ता, BJP ने किया पलटवार
MNS शिंदे से मिलाएंगे हाथ? मेयर को लेकर अटकी जंग, शिवसेना करेगी बड़ा खेल!
Maharashtra
MNS शिंदे से मिलाएंगे हाथ? मेयर को लेकर अटकी जंग, शिवसेना करेगी बड़ा खेल!
यौन उत्पीड़न के आरोपों से परेशान युवक ने लगाई फांसी, महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार
sexual harassment
यौन उत्पीड़न के आरोपों से परेशान युवक ने लगाई फांसी, महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार