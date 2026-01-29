Anupama Upcoming Twists: अनुपमा को सबक सिखाने के चक्कर में अपनी बेटी की बलि चढ़ाएगी रजनी, बेटा निकलेगा दगाबाज

Advertisement
Hindi NewsटीवीAnupama Upcoming Twists: अनुपमा को सबक सिखाने के चक्कर में अपनी बेटी की बलि चढ़ाएगी रजनी, बेटा निकलेगा दगाबाज

Anupama Upcoming Twists: सीरियल अनुपमा में रजनी को जल्द ही अपने कर्मों की सजा मिलने वाली है. अनुपमा की वजह से रजनी के साथ कुछ ऐसा होगा, जिसकी वजह से वो हमेशा के लिए अकेली पड़ने वाली है.  

Jan 29, 2026, 10:07 AM IST
Anupamaa
Anupama TV Serial: राजन शाही (Rajan Shahi) और रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) का सीरियल अनुपमा (Anupama) इस समय टीआरपी में गोते लगा रहा है. मेकर्स को समझ ही नहीं आ रहा है कि ये शो बार बार टीआरपी में नीचे क्यों गिर रहा है. वहीं फैंस भी अब अनुपमा के रोने-धोने से परेशान हो चुके हैं. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा गुस्से में आकर रजनी के घर पहुंच जाती है. घर पर अनुपमा रजनी के बेटे और बहू के सामने उसे खूब जलील करती है. अनुपमा दावा करती है कि वो रजनी की जान लेना चाहती है. अनुपमा अपनी ही सहेली को घटिया बताती है. वहीं रजनी भारती के सामने अनुपमा को कुछ भी नहीं कहती है. दूसरी तरफ वसुंधरा अपने घर के बिकने का मातम मनाती है. पराग वसुंधरा के जानने वालों से मदद लेने से साफ इनकार कर देता है. वहीं वसुंधरा राही पर भड़क जाती है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और बड़ा बदलाव आने वाला है. 

गलती से अपनी बेटी की बलि चढ़ाएगी रजनी

सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा खुद को सही साबित करने के चक्कर में दर-दर की ठोकर खाने वाली है. रजनी अनुपमा का पीछा करने वाली है. इस दौरान रजनी को समझ आएगा कि अनुपमा इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली है. अनुपमा को रोकने के लिए रजनी उसकी चॉल में आग लगाने वाली है. इस आग में अनुपमा के साथ साथ राही और प्रेरणा फंस जाएंगी. अनुपमा अपनी जान पर खेलकर प्रेरणा की जान बचाएगी. हालांकि इलाज के दौरान प्रेरणा की जान जाने वाली है. रजनी गलती से इस हादसे में अपनी ही बेटी को खोने वाली है. ये बात जानकर रजनी की जिंदगी में हंगामा मच जाएगा. 

रजनी का बेटा निकलेगा दगाबाज

प्रेरणा की मौत होते ही वरुण का दिमाग खराब होने वाला है, वरुण चाहकर भी अपनी प्यारी बहन को नहीं बचा पाएगा. ऐसे में वरुण रजनी के खिलाफ खड़ा होने वाला है. दावा किया जा रहा है कि वरुण रजनी को सबक सिखाने के लिए अपनी ही मां के खिलाफ चला जाएगा. वरुण रजनी को हराने के लिए अनुपमा का साथ देने वाला है. वरुण क मदद से अनुपमा साबित कर देगी कि रजनी से उसे धोखा दिया है. अपने बेटे की वजह से रजनी बुरा फंस जाएगी. इस बार रजनी को बचाने कोई नहीं आएगा. वहीं पराग भी रजनी की वजह से सड़क पर आने वाला है. 

Shivani Duksh

मैं शिवानी जी न्यूज में सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम करती हूं. बॉलीवुड और टीवी की दुनिया में होने वाली हलचल पर पैनी निगाह रखना मुझे पसंद है. टीवी और बॉलीवुड के इस कीड़े ने ही मुझे जर्नालिज्म में आ...और पढ़ें

