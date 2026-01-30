Anupama: नीलाम होने से पहले कोठारी हाउस छोड़कर भागेगा गौतम, गिरगिट की तरह रंग बदलेगी माही

सीरियल अनुपमा (Anupamaa) में लड़ाई-झगड़े होना कोई बड़ी बात नहीं है. अनुपमा आए दिन किसी न किसी को ज्ञान देती रहती है. हाल ये है कि अनुपमा के घरवाले भी अब पागल हो चुके हैं. अनुपमा की कहानी में अब तक आपने देखा अनुपमा रजनी से मिलने उसके घर पहुंच जाती है. यहां पर अनुपमा रजनी को खूब जलील करती है. अनुपमा के तेवर देखकर रजनी घबरा जाती है. अनुपमा को लेकर रजनी को बुरे-बुरे सपने आने लग जाते हैं. वहीं दूसरी तरफ अनुपमा भी ऑफिसों के चक्कर लगाते-लगाते बेहोश हो जाती है. अनुपमा की हालत खराब होते ही चॉल की औरतों के बीच हंगामा मच जाता है. इसी बीच अनुपमा की कहानी में एक बड़ा बखेड़ा खड़ा होने वाला है. अनुपमा के साथ कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से पराग के घर में बवाल खड़ा हो जाएगा. सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, वसुंधरा को पता चलेगा कि वो अपने घर में केवल एक रात की मेहमान है. ये बात जानकर वसुंधरा बहुत रोने वाली है. अनुपमा के साथ साथ पराग भी अपने मंदिर में श्रीनाथ जी के आगे बैठकर रोने वाला है. पराग का बर्बाद करके गौतम और माही अपने अपने रास्ते निकलने वाले हैं. इस बार गौतम परिवार के लोगों के अपनी औकात दिखाने वाला है.

सीरियल अनुपमा में खून के आंसू रोएगी वसुंधरा

वसुंधरा को भी समझ आ जाएगा कि गौतम कभी भी उसका सगा नहीं था. वसुंधरा को अपने फैसलों पर बहुत पछतावा होने वाला है. वसुंधरा पहली बार टूटकर बिखरने वाली है. दूसरी तरफ रजनी को डर सताने लग जाएगा कि अनुपमा उसका सब कुछ लूटने वाली है. अनुपमा को रजनी देवी बताने वाली है. इस बार वरुण भी रजनी का साथ देने से मना कर देगा. ऐसे में रजनी वरुण को ब्लैकमेल करने वाली है. रजनी दावा करेगी कि अनुपमा के पीछे वो अपना सब कुछ हार जाएगी. रजनी दावा करेगी कि सोशल मीडिया पर उसकी इमेज बहुत खराब हो गई है. ऐसे में रजनी इलेक्शन नहीं लड़ पाएगी.

वरुण करने वाला सबसे बड़ी गलती

अपना बुरी समय आते देखकर रजनी वरुण को नया प्लान बनाने के लिए कहने वाली है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और ट्विस्ट आएगा. सीरियल अनुपमा में वरुण को लोग अनुपमा की जान लेने की कोशिश करेंगे. पहले रजनी के लोग राही को अनुपमा सझकर अपने साथ चलने के लिए कहने वाले हैं. इसी बीच प्रेरणा, राही को जाने से रोक देगी. प्रेरणा अनुपमा और राही की जगह कॉन्ट्रैक्टर के पास जाएगी. वरुण अपनी ही बहन को कमरे में बंद करके आग लगा देगा. जल्द ही वरुण को समझ आएगा कि उसने इतनी बड़ी गलती कर दी है.