Anupama Upcoming Twists: माही और गौतम को गेस्टरूम में फेंकेगा पराग, वसुंधरा भी दिखाएगी दामादजी को तेवर

Anupama Upcoming Twists: सीरियल अनुपमा में रजनी की वजह से पराग बर्बाद होने को है. ऐसे में माही और गौतम सबसे पहले पराग को छोड़कर भागने वाले हैं. ये दोनों जल्द ही कोठारी परिवार को छोड़ने का फैसला करेंगे.
राजन शाही (Rajan Shahi) और रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के सीरियल अनुपमा (Anupama) में इस समय एक के बाद एक बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं. अनुपमा के मेकर्स समझ चुके हैं कि अगर जल्द ही उन्होंने कुछ नहीं किया तो टीआरपी की रेस में नागिन आगे निकल जाएगी. वैसे भी इस हफ्ते नागिन 7 ने टीआरपी में नंबर वन की पोजिशन हासिल कर ली है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अपनी हार होते ही रजनी बौखला जाती है. रजनी को एहसास होता है कि अब तो उसके बच्चे भी उसके साथ नहीं हैं. ऐसे में रजनी को अपनी गलती का एहसास होता है. रजनी बिना देर किए अनुपमा से माफी मांगती है. अनुपमा रजनी पर दोबारा भरोसा करने से इनकार कर देती है. दूसरी तरफ कोठारी परिवार के लोग भी घर खाली करने निकल जाते हैं. वसुंधरा का रो-रोकर बुरा हाल हो जाता है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और बवंडर खड़ा होने वाला है. सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में अनुपमा की वजह से कोठारी परिवार बच जाएगा.
गिरगिट की तरह रंग बदलेगी वसुंधरा
राही प्रेम को मैसेज करके बताएगी कि बिल्डर पराग के पैसे वापस देने के लिए राजी हो गया है. ये बात सुनकर प्रेम खुशी के मारे झूम उठेगा. प्रेम ये खुशखबरी अपने परिवार को बताने वाला है. कोठारी परिवार के लोगों तुरंत ही यूटर्न मारने वाले हैं. ये खबर सामने आते ही अनुपमा वसुंधरा को अच्छी लगने लग जाएगी. वसुंधरा बिना देर किए शाह परिवार से मिलने पहुंच जाएगी. यहां पर वसुंधरा ऐलान करेगी कि वो परी को फिर से अपने घर की बहू का दर्जा देने के लिए तैयार है. ये बात सुनकर तोषु भड़क जाएगा. वसुंधरा बापूजी से भी माफी मांगने वाली है. वसुंधरा कहेगी कि वो अनुपमा के आने का इंतजार कर रही है. जल्द ही प्रार्थना के फोन की वजह से अनुपमा अहमदाबाद वापस आ जाएगी.
पराग देने वाला है गौतम और माही को सदमा
अनुपमा मिनटों में चॉल के लोगों को लात मार देगी. आते ही अनुपमा वसुंधरा से बात करेगी. इस दौरान वसुंधरा अनुपमा के आगे हाथ जोड़कर मांगने वाली है. वहीं दूसरी तरफ पराग माही और गौतम को जाने के लिए कह देगा. बाद में पराग ऐलान करेगा कि गौतम और माही गेस्टहाउस में रहने वाले हैं. ये बात सुनकर माही और गौतम को सदमा लग जाएगा.
