Advertisement
trendingNow13097673
Hindi NewsटीवीAnupama Upcoming Twists: माही और गौतम को गेस्टरूम में फेंकेगा पराग, वसुंधरा भी दिखाएगी दामादजी को तेवर

Anupama Upcoming Twists: माही और गौतम को गेस्टरूम में फेंकेगा पराग, वसुंधरा भी दिखाएगी दामादजी को तेवर

Anupama Upcoming Twists: सीरियल अनुपमा में रजनी की वजह से पराग बर्बाद होने को है. ऐसे में माही और गौतम सबसे पहले पराग को छोड़कर भागने वाले हैं. ये दोनों जल्द ही कोठारी परिवार को छोड़ने का फैसला करेंगे.

 

Written By  Shivani Duksh|Last Updated: Feb 04, 2026, 01:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Anupamaa
Anupamaa

राजन शाही (Rajan Shahi) और रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के सीरियल अनुपमा (Anupama) में इस समय एक के बाद एक बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं. अनुपमा के मेकर्स समझ चुके हैं कि अगर जल्द ही उन्होंने कुछ नहीं किया तो टीआरपी की रेस में नागिन आगे निकल जाएगी. वैसे भी इस हफ्ते नागिन 7 ने टीआरपी में नंबर वन की पोजिशन हासिल कर ली है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अपनी हार होते ही रजनी बौखला जाती है. रजनी को एहसास होता है कि अब तो उसके बच्चे भी उसके साथ नहीं हैं. ऐसे में रजनी को अपनी गलती का एहसास होता है. रजनी बिना देर किए अनुपमा से माफी मांगती है. अनुपमा रजनी पर दोबारा भरोसा करने से इनकार कर देती है. दूसरी तरफ कोठारी परिवार के लोग भी घर खाली करने निकल जाते हैं. वसुंधरा का रो-रोकर बुरा हाल हो जाता है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और बवंडर खड़ा होने वाला है. सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में अनुपमा की वजह से कोठारी परिवार बच जाएगा. 

गिरगिट की तरह रंग बदलेगी वसुंधरा

राही प्रेम को मैसेज करके बताएगी कि बिल्डर पराग के पैसे वापस देने के लिए राजी हो गया है. ये बात सुनकर प्रेम खुशी के मारे झूम उठेगा. प्रेम ये खुशखबरी अपने परिवार को बताने वाला है. कोठारी परिवार के लोगों तुरंत ही यूटर्न मारने वाले हैं. ये खबर सामने आते ही अनुपमा वसुंधरा को अच्छी लगने लग जाएगी. वसुंधरा बिना देर किए शाह परिवार से मिलने पहुंच जाएगी. यहां पर वसुंधरा ऐलान करेगी कि वो परी को फिर से अपने घर की बहू का दर्जा देने के लिए तैयार है. ये बात सुनकर तोषु भड़क जाएगा. वसुंधरा बापूजी से भी माफी मांगने वाली है. वसुंधरा कहेगी कि वो अनुपमा के आने का इंतजार कर रही है. जल्द ही प्रार्थना के फोन की वजह से अनुपमा अहमदाबाद वापस आ जाएगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

पराग देने वाला है गौतम और माही को सदमा

अनुपमा मिनटों में चॉल के लोगों को लात मार देगी. आते ही अनुपमा वसुंधरा से बात करेगी. इस दौरान वसुंधरा अनुपमा के आगे हाथ जोड़कर मांगने वाली है. वहीं दूसरी तरफ पराग माही और गौतम को जाने के लिए कह देगा. बाद में पराग ऐलान करेगा कि गौतम और माही गेस्टहाउस में रहने वाले हैं. ये बात सुनकर माही और गौतम को सदमा लग जाएगा. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shivani Duksh

मैं शिवानी जी न्यूज में सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम करती हूं. बॉलीवुड और टीवी की दुनिया में होने वाली हलचल पर पैनी निगाह रखना मुझे पसंद है. टीवी और बॉलीवुड के इस कीड़े ने ही मुझे जर्नालिज्म में आ...और पढ़ें

TAGS

Anupamaa

Trending news

ममता बनर्जी की दलीलें सुन SC ने चुनाव आयोग को भेजा नोटिस, 9 फरवरी तक मांगा जवाब
Mamata Banerjee
ममता बनर्जी की दलीलें सुन SC ने चुनाव आयोग को भेजा नोटिस, 9 फरवरी तक मांगा जवाब
जहां पढ़ने का हर भारतीय छात्रों का होता है सपना, वहां हुआ एडमिशन, फिर किया सुसाइड
Mumbai News
जहां पढ़ने का हर भारतीय छात्रों का होता है सपना, वहां हुआ एडमिशन, फिर किया सुसाइड
एक सबूत ‌दिखा दो, कुर्सी छोड़ देंगे...खरगे के बेटे का BJP को खुला चैलेंज क्यों?
Priyank Kharge
एक सबूत ‌दिखा दो, कुर्सी छोड़ देंगे...खरगे के बेटे का BJP को खुला चैलेंज क्यों?
जनरल नरवणे की किताब पब्लिश नहीं, तो उसे लेकर कैसे आ गए राहुल गांधी? कैमरे पर दिखाया
manoj mukund naravane book controversy
जनरल नरवणे की किताब पब्लिश नहीं, तो उसे लेकर कैसे आ गए राहुल गांधी? कैमरे पर दिखाया
राहुल गांधी ने किसको कह दिया गद्दार दोस्त? संसद के बाहर दोनों में हुई तीखी बयानबाजी
Rahul Gandhi
राहुल गांधी ने किसको कह दिया गद्दार दोस्त? संसद के बाहर दोनों में हुई तीखी बयानबाजी
36 घंटे बीत गए, पर शर्तें कहां हैं? भारत-US डील पर जयराम रमेश का सरकार से तीखा सवाल
Jairam ramesh
36 घंटे बीत गए, पर शर्तें कहां हैं? भारत-US डील पर जयराम रमेश का सरकार से तीखा सवाल
₹500 करोड़ के विमान 'अंधेरे' में? मुंबई हादसे ने खोली एडवांस फ्लाइट की पोल!
Mumbai Airport Plane Collision
₹500 करोड़ के विमान 'अंधेरे' में? मुंबई हादसे ने खोली एडवांस फ्लाइट की पोल!
'NCP के मर्जर पर किस हैसियत से फडणवीस दे रहे हैं बयान...', ऐसा क्यों बोले शरद पवार?
Maharashtra news
'NCP के मर्जर पर किस हैसियत से फडणवीस दे रहे हैं बयान...', ऐसा क्यों बोले शरद पवार?
सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं ममता बनर्जी; SIR मामले पर खुद रख सकती हैं दलीलें
CM Mamata Banerjee
सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं ममता बनर्जी; SIR मामले पर खुद रख सकती हैं दलीलें
ईवी से लेकर डिजिटल सेवाओं तक...पंजाब के युवाओं का भविष्य संवारेगा ये ग्रुप
Punjab news
ईवी से लेकर डिजिटल सेवाओं तक...पंजाब के युवाओं का भविष्य संवारेगा ये ग्रुप