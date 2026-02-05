Advertisement
trendingNow13098560
Hindi NewsटीवीAnupama Upcoming Twists: कोठारी हाउस में पहली बार मिलेगी अनुपमा को इज्जत, गौतम के सीने पर लोटेंगे सांप

Anupama Upcoming Twists: कोठारी हाउस में पहली बार मिलेगी अनुपमा को इज्जत, गौतम के सीने पर लोटेंगे सांप

Anupama Upcoming Twists: स्टार प्लस से सुपरहिट सीरियल अनुपमा में अनुपमा को एक जमाने के बाद परिवार में सम्मान मिलने वाला है. इस बार तो खुद वसुंधरा, अनुपमा के स्वागत में फूल बरसाने वाली है.  

Written By  Shivani Duksh|Last Updated: Feb 05, 2026, 09:57 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Anupamaa
Anupamaa

सीरियल अनुपमा (Anupama) बीते 5 सालों से राजन शाही (Rajan Shahi) और रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) की शान बना हुआ है. बीते 5 सालों में इस शो की कहानी काफी बदल चुकी है. समय के साथ मेकर्स ने अनुपमा को बूढ़ा बना दिया है. हालांकि अनुपमा के तेवरों में अब भी कोई कमी नहीं आ रही है. हाल ये है कि अनुपमा अब भी सबको आंखें दिखा रही है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा रजनी को माफकरने से इनकार कर देती है. चॉल के लोग भी अनुपमा को मुंबई में रोकने की कोशिश करते हैं. हालांकि प्रार्थना का एक फोन आते ही अनुपमा अपने घर वापस आ जाती है. यहां पर आते ही वसुंधरा अनुपमा से माफी की भीख मांगती है. वसुंधरा दावा करती है कि अनुपमा की सच्चाई ने उसके परिवार को बचा लिया. वसुंधरा अनुपमा और उसके परिवार को पूरे सम्मान के साथ अपने घर बुलाती है, इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक बड़ा बवंडर खड़ा होने वाला है. सीरियल अनुपमा में कुछ ऐसा होगा कि वसुंधरा एक बार फिर से विलेन बन जाएगी. 

गौतम को लगने वाली है जोरदार मिर्ची

सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, वसुंधरा का जन्मदिन मनाने के लिए अनुपमा पूरे परिवार के साथ कोठारी हाउस जाएगी. यहां पर परिवार के लोग अनुपमा का स्वागत करेंगे. जिंदगी में पहली बार वसुंधरा अनुपमा को अपने गले लगाने वाली है. अनुपमा वसुंधरा का ये अंदाज देखकर चौंक जाएगी. वहीं पराग भी अनुपमा की दिल खोलकर तारीफ करेगा. अनुपमा और उसके परिवार को इतना प्यार मिलते देखकर गौतम को मिर्ची लग जाएगी. वहीं माही भी अनुपमा को देखकर खुश नहीं होगी. माही इस बात का मातम मनाएगी कि पराग ने उसे उठाकर गेस्ट हाउस में पटक दिया. माही गौतम से कहेगी कि उसे जल्द से जल्द अपनी जगह वापस चाहिए. 

Add Zee News as a Preferred Source

गुस्से का घूंट पीने वाली है वसुंधरा 

गौतम माही को यकीन दिलाएगा कि वो एक एक करके सबसे बदला लेगा. दूसरी तरफ राही और प्रेम भी रोमांस करेंगे. प्रेम राही से फैमिली प्लान करने के लिए कहेगा, राही मां बनने से मना कर देगी. ये बात वसुंधरा के कानों तक पहुंच जाएगी. राही की बातें वसुंधरा का पारा हाई कर देंगी. हालांकि समय की नजाकत को देखते हुए वसुंधरा अपनी जबान पर ताला लगा लेगी. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shivani Duksh

मैं शिवानी जी न्यूज में सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम करती हूं. बॉलीवुड और टीवी की दुनिया में होने वाली हलचल पर पैनी निगाह रखना मुझे पसंद है. टीवी और बॉलीवुड के इस कीड़े ने ही मुझे जर्नालिज्म में आ...और पढ़ें

TAGS

Anupamaa

Trending news

चीन को भनक नहीं! अनमोल निशानी के जरिए भारत ने पकड़ी डिप्लोमेसी की उड़ान
India Sri Lanka News
चीन को भनक नहीं! अनमोल निशानी के जरिए भारत ने पकड़ी डिप्लोमेसी की उड़ान
संसद में कांग्रेसियों का हंगामा, उधर भाजपा विधायकों ने रात विधानसभा में क्यों काटी?
Karnataka News
संसद में कांग्रेसियों का हंगामा, उधर भाजपा विधायकों ने रात विधानसभा में क्यों काटी?
'पुलिस को सिखाएंगे सबक...', कस्टोडियल डेथ केस में मद्रास HC ने क्यों कह दी ऐसी बात?
Madras High Court
'पुलिस को सिखाएंगे सबक...', कस्टोडियल डेथ केस में मद्रास HC ने क्यों कह दी ऐसी बात?
कांग्रेस सांसद शशि थरूर के लिए बैड डे ! बेटे ईशान को नौकरी से क्यों निकाला गया?
shashi tharoor news
कांग्रेस सांसद शशि थरूर के लिए बैड डे ! बेटे ईशान को नौकरी से क्यों निकाला गया?
'क्या कोई CM ऐसा...', 'मियां' वाले बयान पर छिड़ी तकरार, ओवैसी ने हिमंता पर लगाए आरोप
Asaduddin Owaisi
'क्या कोई CM ऐसा...', 'मियां' वाले बयान पर छिड़ी तकरार, ओवैसी ने हिमंता पर लगाए आरोप
‘क्या ये इंसान हैं भी, पति-पत्नी की बातें तक सुनी गईं’, पिछली सरकार पर बरसे रेवंत
Telangana News in Hindi
‘क्या ये इंसान हैं भी, पति-पत्नी की बातें तक सुनी गईं’, पिछली सरकार पर बरसे रेवंत
DNA:बच्चों की गलती या माता-पिता की लापरवाही... गेम की लत ने ली तीन बच्चियों की जान
DNA
DNA:बच्चों की गलती या माता-पिता की लापरवाही... गेम की लत ने ली तीन बच्चियों की जान
महाराष्ट्र में फिर मचेगा भूचाल? शरद पवार की सीट पर ललचाया अजित पवार के बेटे का मन
Maharashtra news
महाराष्ट्र में फिर मचेगा भूचाल? शरद पवार की सीट पर ललचाया अजित पवार के बेटे का मन
3 बेटियां मर गईं, संसद में बस चलता रहा आरोप-प्रत्यारोप का दौर, किसी ने नहीं की परवाह
DNA
3 बेटियां मर गईं, संसद में बस चलता रहा आरोप-प्रत्यारोप का दौर, किसी ने नहीं की परवाह
वायरस की तरह फैल रहे ऑनलाइन गेम, लेकिन कंपनियां पैसों से भर रहीं जेबें; देखें आंकड़े
DNA
वायरस की तरह फैल रहे ऑनलाइन गेम, लेकिन कंपनियां पैसों से भर रहीं जेबें; देखें आंकड़े