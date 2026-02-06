Advertisement
trendingNow13099591
Hindi Newsटीवी‘गौरव भाई की इज्जत मिट्टी में मिला रही...’ वायरल हो रहा आकांक्षा चमोला का ऐसा कोजी VIDEO, जिसे देख खौला फैंस का खून

‘गौरव भाई की इज्जत मिट्टी में मिला रही...’ वायरल हो रहा आकांक्षा चमोला का ऐसा कोजी VIDEO, जिसे देख खौला फैंस का खून

Gaurav Khanna Wife: टीवी एक्टर गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक्ट्रेस दो लोगों के साथ स्टेज पर डांस करती और कोजी होती नजर आ रही हैं, जिसे लेकर उन्हें खूब ट्रोल किया जा रहा है. पहले से चल रही तलाक की अफवाहों के बीच इस वीडियो ने लोगों के गुस्से को और बढ़ा दिया है.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Feb 06, 2026, 07:13 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला
गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला

Gaurav Khanna Akanksha Chamola: टीवी इंडस्ट्री के जाने-माने एक्टर और ‘बिग बॉस 19’ के विनर गौरव खन्ना की पत्नी और एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला इन दिनों लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं. आकांक्षा अपने बेबाक अंदाज और चुलबुले बिहेवियर के लिए पहचानी जाती हैं. हाल ही में उनका एक पोस्ट सामने आया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनके और गौरव के रिश्ते को लेकर तरह-तरह की बातें होने लगी थीं. कुछ लोगों ने तो तलाक तक की अटकलें लगानी शुरू कर दी थीं. हालांकि, बाद में आकांक्षा ने खुद इन खबरों को गलत बताया.

आकांक्षा चमोला ने साफ कहा था कि उनका वो पोस्ट किसी पर्सनल वजह से नहीं, बल्कि उनके आने वाले प्रोजेक्ट के प्रमोशन के लिए था. उन्होंने ये भी बताया कि उनके और गौरव के रिश्ते में सब ठीक है. इसके बावजूद चर्चाओं का दौर थमा नहीं. अब इसी बीच आकांक्षा का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने फिर से लोगों का ध्यान खींच लिया है. इस वीडियो के सामने आते ही एक बार फिर लोग तरह-तरह के कयास लगाने लगे हैं. वायरल वीडियो में आकांक्षा एक इवेंट के दौरान स्टेज पर नजर आ रही हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

Add Zee News as a Preferred Source

दो लोगों संग कोजी हुईं आकांक्षा चमोला

उनके साथ दो और लोग भी नजर आ रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि पहले एक लड़का उन्हें अपनी ओर खींचता है और उनके साथ डांस करने लगता है. इसके कुछ ही पलों बाद दूसरा लड़का भी स्टेज पर आता है और आकांक्षा के काफी करीब आकर डांस करता है. इस दौरान तीनों के बीच काफी नजदीकियां दिखाई देती हैं. वीडियो में आकांक्षा दोनों के साथ काफी कंफर्टेबल नजर आती हैं. उनका हाव-भाव देखकर ऐसा लगता है कि वे इस पूरे पल को एंजॉय कर रही हैं. इस दौरान आकांक्षा ने रेड गाउन में खूबसूरत लग रही हैं. 

20 साल पुरानी वो मेगा ब्लॉकबस्टर कॉमेडी फिल्म, जिसके सीक्वल का बेसब्री से हो रहा इंतजार, गोविंदा हुए बाहर, मनोज बाजपेयी ने मारी एंट्री?

आकांक्षा का वीडियो देख जमकर भड़के लोग 

उनका कॉन्फिडेंस और स्टाइल कई लोगों को पसंद भी आ रहा है. हालांकि, वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की राय बंटी हुई नजर आ रही है. जहां एक तरफ कुछ यूजर्स आकांक्षा के लुक और अंदाज की तारीफ कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कई लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं. वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, ‘गौरव की इमेज बिल्कुल डाउन कर दी इस औरत ने’. एक दूसरे यूजर ने लिखा, ‘अब GK क्या करेगा’. कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आकांक्षा इन दिनों मर्दों के साथ जरूरत से ज्यादा कंफर्टेबल दिख रही हैं.

गौरव-आकांक्षा की शादी को हो चुके 9 साल

इतना ही नहीं, कुछ यूजर्स ने तो उनके रिश्ते को लेकर फिर से सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं. एक कमेंट में लिखा गया, ‘गौरव ने इससे शादी कैसे की, अब तो तलाक पक्का है’. इस तरह के कई कमेंट्स लगातार वीडियो पर आ रहे हैं. हालांकि, अभी तक आकांक्षा या गौरव की तरफ से इस वायरल वीडियो और ट्रोलिंग को लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. अब देखना होगा कि इस मामले पर दोनों क्या सफाई देते हैं. बता दें, ‘अनुपमा’ से घर-घर में पहचान बनाने वाले गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला की शादी को 9 साल हो चुके हैं. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Gaurav KhannaAkanksha Chamola

Trending news

दुनिया में ये मुस्लिम देश पीएम मोदी का क्यों बना स्पेशल? तीसरी बार करने जा रहे विजिट
Anwar Ibrahim
दुनिया में ये मुस्लिम देश पीएम मोदी का क्यों बना स्पेशल? तीसरी बार करने जा रहे विजिट
सिर्फ सवाल पूछने के आधार पर पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती...SC ने क्यों कही ये बात?
Supreme Court
सिर्फ सवाल पूछने के आधार पर पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती...SC ने क्यों कही ये बात?
पीएम मोदी की मलेशिया यात्रा में अहम रहेगा भगोड़े जाकिर नाइक का मुद्दा?
Zakir Naik
पीएम मोदी की मलेशिया यात्रा में अहम रहेगा भगोड़े जाकिर नाइक का मुद्दा?
'शादी का झांसा देकर रेप तभी माना जा सकता है जब...', किस मामले पर SC ने की ये टिप्पणी
Supreme Court
'शादी का झांसा देकर रेप तभी माना जा सकता है जब...', किस मामले पर SC ने की ये टिप्पणी
चुनाव से पहले सीएम ममता ने चला बड़ा दांव, क्या BJP-कांग्रेस के लिए खड़ी होगी मुश्किल
West Bengal assembly election
चुनाव से पहले सीएम ममता ने चला बड़ा दांव, क्या BJP-कांग्रेस के लिए खड़ी होगी मुश्किल
तो रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा भारत? ट्रंप के झूठे दावों को करारा जवाब
India Oil Trade
तो रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा भारत? ट्रंप के झूठे दावों को करारा जवाब
देश के हर कोने में दर्जनों स्लीपर सेल एक्टिव, एंटी टेरर यूनिट ने शुरू की छानबीन
National News
देश के हर कोने में दर्जनों स्लीपर सेल एक्टिव, एंटी टेरर यूनिट ने शुरू की छानबीन
विकसित भारत से लेकर 'मोदी की कब्र खुदेगी' के नारे तक...', PM के भाषण की बड़ी बातें
PM Modi speech
विकसित भारत से लेकर 'मोदी की कब्र खुदेगी' के नारे तक...', PM के भाषण की बड़ी बातें
BCCI मामले में अनुराग ठाकुर को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हटाया आजीवन बैन
Anurag Thakur
BCCI मामले में अनुराग ठाकुर को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हटाया आजीवन बैन
पंजाब सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहने पर पीएम मोदी का राहुल गांधी पर निशाना
National News
पंजाब सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहने पर पीएम मोदी का राहुल गांधी पर निशाना