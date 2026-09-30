Add Zee Business As A Preferred Source
App

पिता के सपने को याद कर भावुक हुईं रुपाली गांगुली, आंखों से छलक पड़े आंसू

मुंबई में आयोजित 'फिक्की फ्रेम्स 2026' के मंच पर एक्ट्रेस रुपाली गांगुली अपने दिवंगत पिता और दिग्गज फिल्ममेकर अनिल गांगुली को याद करते हुए भावुक हो गईं. उन्होंने बताया कि उनके पिता का सबसे बड़ा सपना मुंबई में अपना घर बनाने का था.

Written ByIANS
Published: Sep 30, 2026, 08:33 PM IST|Updated: Sep 30, 2026, 08:33 PM IST
पिता के सपने को याद कर भावुक हुईं रुपाली गांगुली, आंखों से छलक पड़े आंसू

About the Author

IANS

IANS

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पिता के सपने को याद कर भावुक हुईं रुपाली गांगुली, आंखों से छलक पड़े आंसू
2
3
4
5