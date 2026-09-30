पिता के सपने को याद कर भावुक हुईं रुपाली गांगुली, आंखों से छलक पड़े आंसू

'अनुपमा' के प्रोड्यूसर राजन शाही भी इस इवेंट में मौजूद थे. उन्होंने रुपाली के शुरुआती करियर के संघर्षों के बारे में कहा, ''शो के लिए रूपाली को तीन बार ऑडिशन देना पड़ा था. शुरुआत में मैंने रुपाली को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन उन्होंने एक और मौका देने की अपील की. शुरुआत में रुपाली की आर्थिक स्थिति भी सही नहीं थी. उनके पास कई बार बस का किराया देने तक के पैसे नहीं होते थे, इसलिए वह पैसे बचाने के लिए वर्ली से पैदल आती थीं. उनका यह संघर्ष देखकर मुझे आज उन पर गर्व होता है.''