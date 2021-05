Anupamaa और Vanraj के तलाक ने किया लोगों को बोर, Twitter पर वायरल हो रहे Funny MEME

नई दिल्ली: स्टार प्लस का फेमस टीवी सीरियल 'अनुपमा' (Anupamaa) लगातार टीआरपी लिस्ट में नंबर 1 तो कभी नंबर 2 के पायदान पर बना हुआ है. लोग इस सीरियल में नजर आने वाले लव ट्राएंगल को काफी पसंद कर रहे हैं. शो में रुपाली गांगुली (अनुपमा) और सुधांशु पांडे (वनराज) पति-पत्नी के किरदार में हैं. लेकिन वनराज की जिंदगी में मदासला शर्मा (काव्या) की एंट्री हो चुकी है. जिसके बाद से अनुपमा और वनराज तलाक लेने जा रहे हैं. लेकिन अब इस कहानी के रबड़ की तरह खिंचने से दर्शकों को गुस्सा आ रहा है और वह ट्विटर पर मजेदार MEME शेयर कर रहे हैं.

इस तरह अनुपमा और वनराज के परिवार में उथल पुथल मची है औ पिछले कुछ महीनों से शो में इन दोनों के तलाक का ट्रैक चल रहा है. हर बार ऐसा महसूस होता है कि आखिरकार वो पल आ ही गया है जब ये दोनों अलग होने जा रहे हैं. लेकिन इस बार भी तलाक होगा या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा. इस पर अब लोग ट्विटर पर काफी FUNNY MEME शेयर कर रहे हैं. देखिए ये कुछ MEME...

#Anupamaa #StarPlus plz do this shit happen im exciting to see the reaction at night. pic.twitter.com/9LDdnhGOzD

Anuraj fans to the those who are constantly making the divorce meme #Anupamaa pic.twitter.com/zq4w6w1L8H

Is it me you are talking about? Yeah! I think so! Only one can compete me in the whole world! No doubt its only #Anupamaa @TheRupali @IamRajanShahi pic.twitter.com/fnNgpP96px

— Kuda Didi Kudee (@DidiKudee) May 12, 2021