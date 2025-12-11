क्या Anupamaa के बीच चल रहा था निधि-गौरव खन्ना का अफेयर? एक कमेंट से मचा बवाल, एक्ट्रेस ने बता दिया सच

Nidhi Shah and Gaurav Khanna Relationship: Gaurav Khanna और निधि शाह 'अनुपमा' में एक साथ थे. दोनों की बॉन्डिंग को लोग काफी ज्यादा पसंद करते थे. इस बीच ऐसी खबरें आ रही हैं कि दोनों का शो में तगड़ा अफेयर था. जिसे लेकर अब निधि ने चुप्पी तोड़ी और करारा जवाब दिया.
Gaurav Khanna Nidhi Shah Affair Rumors: 'बिग बॉस 19'(Bigg Boss 19) के विनर और अनुपमा के अनुज कपाड़िया शो से बाहर निकलने के बाद अपनी जीत को जमकर एन्जॉय कर रहे हैं. वो लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं और सोशल मीडिया पर उनकी जीत के जश्न के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं. इस जीत के बीच 'अनुपमा' में अनुज कपाड़िया की बहू का रोल निभाने वाली निधि शाह को लेकर कुछ नेटिजन्स ने उनका नाम गौरव खन्ना संग अफेयर को लेकर जोड़ा. जिसे लेकर एक्टर ने चुप्पी तोड़ी है.इसके साथ ही आगबबूला निधि ने नेटिजेन्स को ऐसा करार जवाब दिया है कि उनकी बोलती बंद कर दी.
अफेयर की खबरों पर निधि का तगड़ा जवाब
फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक इस अफेयर की खबरों की शुरुआत तब हुई जब कुछ यूजर्स ने सोशल मीडिया पर देखा कि निधि इंस्टाग्राम पर उन पोस्ट को लाइक कर रही थी जिसमें 'बिग बॉस 19' की जीत का मजाक उड़ाया जा रहा था. ये कहा जा रहा था कि वो उस ट्रॉफी के लायक नहीं है. पोस्ट पर निधि के लाइक्स ने लोगों का ध्यान खींचा. जिसका बाद कयास लगाए जाने लगे. 'अनुपमा' में उनके पिछले ऑन स्क्रीन साथ को देखते हुए. एक यूजर ने इस पर कमेंट किया- 'इन दोनों का अनुपमा शो के दौरान अफेयर था. इस कमेंट के बाद निधि शाह ने तुरंत जवाब देते हुए लिखा- 'हां तुम्हें मुझसे ज्यादा पता है.' साथ ही हंसने वाला इमोजी शेयर किया.'
गौरव और निधि अच्छे दोस्त
दरअसल, निधि और गौरव खन्ना 'अनुपमा' में एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे. यहां तक कि निधि और बाकी सितारों के अलावा गौरव के साथ भी इंस्टाग्राम पर फोटोज शेयर करती रहती थीं. इस बीच गौरव खन्ना के शो में वापस होने की अटकलें लगाई जा रही हैं.ऐसा इसलिए क्योंकि 'बिग बॉस' से बाहर आते ही गौरव ने राजन शाही से काम मांगा है. ऐसे में लोग कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है कि 'अनुपमा' में उनकी फिर से वापसी हो.
इन सबके बीच गौरव खन्ना की ये जीत लगातार लोगों के सवालों में घिरी हुई है. कई लोग उन्हें अनडिजर्विंग विनर बता रहे हैं. इन सवालों का जवाब देते हुए गौरव ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में कहा- 'मैं उन सभी से सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि मैं घर के अंदर उन 15 लोगों को खुश करने के लिए नहीं था. मैं घर के अंदर 150 करोड़ जनता जो इस शो को जदेख रही थी उन्हें खुश करने के लिए था. मैंने कहीं ना कहीं उनका दिल छुआ है. इसी वजह से उन्होंने मुझे वोट किया. क्योंकि घर के अंदर मौजूद लोग मुझे लगातार हर हफ्ते नॉमिनेट कर रहे थे.' आपको बता दें, शो में गौरव खन्ना को चमचमाती ट्रॉफी के साथ 50 लाख रुपये भी मिले हैं. शो में फरहाना पहली रनरअप रहीं.
