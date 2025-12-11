Advertisement
trendingNow13037247
Hindi Newsटीवीक्या Anupamaa के बीच चल रहा था निधि-गौरव खन्ना का अफेयर? एक कमेंट से मचा बवाल, एक्ट्रेस ने बता दिया सच

क्या Anupamaa के बीच चल रहा था निधि-गौरव खन्ना का अफेयर? एक कमेंट से मचा बवाल, एक्ट्रेस ने बता दिया सच

Nidhi Shah and Gaurav Khanna Relationship: Gaurav Khanna और निधि शाह 'अनुपमा' में एक साथ थे. दोनों की बॉन्डिंग को लोग काफी ज्यादा पसंद करते थे. इस बीच ऐसी खबरें आ रही हैं कि दोनों का शो में तगड़ा अफेयर था. जिसे लेकर अब निधि ने चुप्पी तोड़ी और करारा जवाब दिया.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Dec 11, 2025, 03:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

निधि शाह और गौरव खन्ना
निधि शाह और गौरव खन्ना

Gaurav Khanna Nidhi Shah Affair Rumors: 'बिग बॉस 19'(Bigg Boss 19) के विनर और अनुपमा के अनुज कपाड़िया शो से बाहर निकलने के बाद अपनी जीत को जमकर एन्जॉय कर रहे हैं. वो लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं और सोशल मीडिया पर उनकी जीत के जश्न के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं. इस जीत के बीच 'अनुपमा' में अनुज कपाड़िया की बहू का रोल निभाने वाली निधि शाह को लेकर कुछ नेटिजन्स ने उनका नाम गौरव खन्ना संग अफेयर को लेकर जोड़ा. जिसे लेकर एक्टर ने चुप्पी तोड़ी है.इसके साथ ही आगबबूला निधि ने नेटिजेन्स को ऐसा करार जवाब दिया है कि उनकी बोलती बंद कर दी.

अफेयर की खबरों पर निधि का तगड़ा जवाब

फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक इस अफेयर की खबरों की शुरुआत तब हुई जब कुछ यूजर्स ने सोशल मीडिया पर देखा कि निधि इंस्टाग्राम पर उन पोस्ट को लाइक कर रही थी जिसमें 'बिग बॉस 19' की जीत का मजाक उड़ाया जा रहा था. ये कहा जा रहा था कि वो उस ट्रॉफी के लायक नहीं है. पोस्ट पर निधि के लाइक्स ने लोगों का ध्यान खींचा. जिसका बाद कयास लगाए जाने लगे. 'अनुपमा' में उनके पिछले ऑन स्क्रीन साथ को देखते हुए. एक यूजर ने इस पर कमेंट किया- 'इन दोनों का अनुपमा शो के दौरान अफेयर था. इस कमेंट के बाद निधि शाह ने तुरंत जवाब देते हुए लिखा- 'हां तुम्हें मुझसे ज्यादा पता है.' साथ ही हंसने वाला इमोजी शेयर किया.'

Add Zee News as a Preferred Source

 

गौरव और निधि अच्छे दोस्त

दरअसल, निधि और गौरव खन्ना 'अनुपमा' में एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे. यहां तक कि निधि और बाकी सितारों के अलावा गौरव के साथ भी इंस्टाग्राम पर फोटोज शेयर करती रहती थीं. इस बीच गौरव खन्ना के शो में वापस होने की अटकलें लगाई जा रही हैं.ऐसा इसलिए क्योंकि 'बिग बॉस' से बाहर आते ही गौरव ने राजन शाही से काम मांगा है. ऐसे में लोग कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है कि 'अनुपमा' में उनकी फिर से वापसी हो.

छोटी सरदारनी' अब OTT डेब्यू को तैयार, टीवी-फिल्म के बाद सीरीज में मचाएंगी धमाल, शूटिंग पूरी

अनडिजर्विंग विनर पर गौरव का जवाब

इन सबके बीच गौरव खन्ना की ये जीत लगातार लोगों के सवालों में घिरी हुई है. कई लोग उन्हें अनडिजर्विंग विनर बता रहे हैं. इन सवालों का जवाब देते हुए गौरव ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में कहा- 'मैं उन सभी से सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि मैं घर के अंदर उन 15 लोगों को खुश करने के लिए नहीं था. मैं घर के अंदर 150 करोड़ जनता जो इस शो को जदेख रही थी उन्हें खुश करने के लिए था. मैंने कहीं ना कहीं उनका दिल छुआ है. इसी वजह से उन्होंने मुझे वोट किया. क्योंकि घर के अंदर मौजूद लोग मुझे लगातार हर हफ्ते नॉमिनेट कर रहे थे.'  आपको बता दें, शो में गौरव खन्ना को चमचमाती ट्रॉफी के साथ 50 लाख रुपये भी मिले हैं. शो में फरहाना पहली रनरअप रहीं.

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Gaurav KhannaNidhi Shah

Trending news

IndiGo के यात्री ध्यान दें! एयरलाइन ने 10000 तक मुआवजा देने का किया बड़ा ऐलान
Indigo airline
IndiGo के यात्री ध्यान दें! एयरलाइन ने 10000 तक मुआवजा देने का किया बड़ा ऐलान
तमिलनाडु के DGP को सरकार ने अचानक 15 दिनों के लिए मेडिकल लीव पर क्यों भेजा? जानें सच
Tamilnadu
तमिलनाडु के DGP को सरकार ने अचानक 15 दिनों के लिए मेडिकल लीव पर क्यों भेजा? जानें सच
सदन में कौन सांसद पी रहा था लगातार ई-सिगरेट? किसने देखा तो मच गया लोकसभा में बवाल
Aanurag Thakur
सदन में कौन सांसद पी रहा था लगातार ई-सिगरेट? किसने देखा तो मच गया लोकसभा में बवाल
कश्मीर में पकड़ा गया चीनी नागरिक ब्लैकलिस्ट, मोबाइल में मिला कुछ ऐसा तुरंत वापस भेजा
Blacklisted
कश्मीर में पकड़ा गया चीनी नागरिक ब्लैकलिस्ट, मोबाइल में मिला कुछ ऐसा तुरंत वापस भेजा
NIA ने अचानक मांगा एक महीना, सुप्रीम कोर्ट में शब्बीर शाह की जमानत पर सुनवाई टली
Supreme Court
NIA ने अचानक मांगा एक महीना, सुप्रीम कोर्ट में शब्बीर शाह की जमानत पर सुनवाई टली
तिरुपति मंदिर में 54 करोड़ का घोटाला! 10 साल तक भक्तों को दिया गया नकली शॉल
Tirupati Tirumala Temple
तिरुपति मंदिर में 54 करोड़ का घोटाला! 10 साल तक भक्तों को दिया गया नकली शॉल
'खाकी' नहीं, 'सफेद वर्दी' पहनती है इस जगह की पुलिस, अंग्रेजों से जुड़ा है इसका कारण
kolkata police white uniform reason
'खाकी' नहीं, 'सफेद वर्दी' पहनती है इस जगह की पुलिस, अंग्रेजों से जुड़ा है इसका कारण
राहुल गांधी ने संसद में दिए गए Amit Shah के भाषण पर साधा निशाना, देखें वीडियो
#Rahul Gandhi
राहुल गांधी ने संसद में दिए गए Amit Shah के भाषण पर साधा निशाना, देखें वीडियो
ना तो ठंड बढ़ी, ना कोहरा... दिसंबर में भी कैसे 'इंडिगो की फ्लाइट' बन गई सर्दी?
India Weather news
ना तो ठंड बढ़ी, ना कोहरा... दिसंबर में भी कैसे 'इंडिगो की फ्लाइट' बन गई सर्दी?
दिन के उजाले में भारत का वो 'धुरंधर' दांव, देखते ही पाकिस्तान के हौसले धुआं हो गए
1971 india pakistan war
दिन के उजाले में भारत का वो 'धुरंधर' दांव, देखते ही पाकिस्तान के हौसले धुआं हो गए