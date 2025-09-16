'मेरे साथ तो बहुत...' रुपाली गांगुली के बुरे बर्ताव पर रणदीप राय ने तोड़ी चुप्पी, सब कुछ बता दिया सच
'मेरे साथ तो बहुत...' रुपाली गांगुली के बुरे बर्ताव पर रणदीप राय ने तोड़ी चुप्पी, सब कुछ बता दिया सच

'अनुपमा'सीरियल के ज्यादातर सितारों ने शो छोड़ने के बाद रुपाली गांगुली पर बुरा बर्ताव करने का आरोप लगाया. अब इन आरोपों को लेकर शो से हाल में विदा ले चुके एक्टर ने ऐसी बात कह दी कि उनका बयान वायरल हो रहा है.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Sep 16, 2025, 07:34 PM IST
रणदीप राय और रुपाली गांगुली
रणदीप राय और रुपाली गांगुली

Rupali Ganguly Bad Behaviour: 'अनुपमा' शो से जिस सितारे ने भी अभी तक किनारा किया है वो कई बार खुले तौर पर तो कई बार बातों ही बातें में रुपाली गांगुली के बुर बर्ताव की ओर इशारा करके गया है.ऐसे में हाल ही में इस शो  से किनारा कर चुके एक्टर रणदीप राय से रुपाली गांगुली को लेकर सवाल किया गया. ऐसे में एक्टर ने ऐसा जवाब दिया कि उनका बयान मिनटों में छा गया.

मुझे तो लगा ही नहीं...

एक इंटरव्यू में रणदीप राय से जब रुपाली गांगुली के बर्ताव को लेकर पूछा गया तो एक्टर ने कहा- 'यार मेरे साथ तो बहुत अमेजिंग था. मुझे तो लगा ही नहीं यार ऐसे सवाल मुझसे पहले भी पूछे गए हैं, लेकिन मुझे ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ. सेट पर कोई भी गिले शिकवे नहीं हुए. वो मेरे साथ बहुत अच्छी रहीं.' 

जब कोई चीज मार्केट में...

रणदीप ने आगे कहा कि सबने काफी स्मूदली काम किया. लोग बोलते हैं क्योंकि जब कोई चीज मार्केट में हिट हो जाती है तो लोग इस तरह की बाते करते हैं. तो हो सकता है कि ये रीजन हो. मेरे साथ तो बहुत स्वीट थीं वो और सबके साथ भी बहुत स्वीट हैं वो.

रुपाली सॉफ्ट टार्गेट है

इससे पहले शो के प्रोड्यूसर राजन शाही ने इस तरह के दावों पर रिएक्ट करते हुए कहा- 'जब लोग रुपाली गांगुली के खिलाफ बोलेंगे तो वो मीडिया में कवर होगा. अगर कोई किसी को घर इवाइट करेगा कि वो रुपाली के खिलाफ बोलेगा. बेसिकली रुपाली सॉफ्ट टार्गेट है.'

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में 'दयाबेन' करेगी वापसी या नहीं? दिशा वकानी के भाई ने किया खुलासा, फैंस को लगा झटका

राजन शाही ने की इस एक्टर की तारीफ

इसके साथ ही राजन शाही ने हाल ही दिए गए इंटरव्यू में एक एक्टर की जमकर तारीफ की. राजन ने कहा कि 'शहीर शेख टीवी के किंग है. अपनी सफलता की वजह से नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि वो एक ब्रिलिएंट एक्टर हैं. वो जिस तरह से इंसान है मैं उन्हें राजा कहता हूं. उसने मुझे वो तो है अलबेला के दौरान डायरेक्ट भी किया था. मैं कभी भी एक्टर्स को अलाउ नहीं करता हूं जब वो शो में एक्टिंग कर रहो हों तो डायरेक्ट करें.लेकिन, उसने शो को कई दिनों तक डायरेक्ट किया.वो भी इतने बेहतरीन तरीके से किया कि मेरे पास शो को लेकर और कंटेंट आ गया. उसका दिल बहुत साफ है. वो कभी भी माइंड गेम्स नहीं खेलता और ना ही लोगों को मैन्यूपुलेट करता है.'

 

 

 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

