Anupamaa Spoiler: वनराज को छोड़कर दर-दर भटकेगी अनुपमा, और फिर आएगा 'हिंदू-मुस्लिम' वाला ट्विस्ट

नई दिल्ली: टीवी शो 'अनुपमा' (Anupamaa) में अब कहानी पूरी तरह बदल चुकी है. बा, वनराज और काव्या की चिकचिक और तानों से तंग आकर अब अनुपमा (Anupamaa) ने घर छोड़ दिया है. जब वह अपनी मां के घर गई तो समर और बाकियों के मश्वरे के बाद उसने नई जिंदगी शुरू करने का फैसला लिया है, लेकिन उसका ये सफर पूरी तरह अकेले होगा.

फिर दुत्कारी जाएगी अनुपमा

परिवार के सपोर्ट के बाद संभली अनुपमा (Anupamaa) अब घर की तलाश शुरू करेगी और आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह अनुपमा (Anupamaa) हर दरवाजा खटखटा कर पूछेगी कि क्या उसे किराए पर मकान मिल सकता है. हालांकि हर कोई ये कहकर उसे दुतकार देगा कि वह एक सिंगल औरत है और वो सिर्फ परिवार वाली औरतों को घर देते हैं.

इस बार कान्हा जी थामेंगे हाथ

शो के प्लॉट में एक बार फिर से अकेली औरत के संघर्ष की कहानी दिखाने की कोशिश की जाएगी. लोगों की ना सुन-सुनकर तंग आई अनुपमा (Anupamaa) एक पार्क में जाकर सीट पर बैठ जाएगी और रोने लगेगी. तभी कृष्ण के आउटफिट में एक छोटा बच्चा आएगा और अनुपमा (Anupamaa) को चुप कराएगा. यह देखकर अनुपमा (Anupamaa) भावुक हो जाएगी और तभी बुरका पहने एक औरत की एंट्री होगी.

"sab theek ho jayega anupama, main hoon na" this kid might be someone who is playing kanha but he is support to her, kanhaiya couldn't come, so he sent hope #Anupamaa pic.twitter.com/XCPtfJWfzC — (@_ayushi_saran) November 1, 2021

They say God comes in various forms when you are at a brink of being broken and shattered.

This kid was that form of Kanha Ji who heard her prayer and pain, and came to her rescue to console and bless her

This is such a damn beautiful scene #Anupamaa pic.twitter.com/DdPBjb6dId — Anu and Anuj #MaAn (@deewaniladki01) November 1, 2021