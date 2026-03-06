Advertisement
Hindi Newsटीवीअनुज कपाड़िया के बाद अनुपमा की जिंदगी में नए प्यार की एंट्री, 1 साल लीप के बाद का प्रोमो आउट, तगड़ी TRP की हो गई प्लानिंग

अनुज कपाड़िया के बाद 'अनुपमा' की जिंदगी में नए प्यार की एंट्री, 1 साल लीप के बाद का प्रोमो आउट, तगड़ी TRP की हो गई प्लानिंग

Anupamaa सीरियल में एक साल बाद नए सितारे की एंट्री होने वाली है. इसका प्रोमो मेकर्स ने आउट कर दिया है जिसमें 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' का नामचीन सितारा समंदर किनारे चलता हुआ नजर आ रहा है.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Mar 06, 2026, 04:22 PM IST
अनुपमा
अनुपमा

Anupamaa Tv Show Twist: रुपाली गांगुली का मोस्ट वॉच्ड सीरियल 'अनुपमा' जल्द ही एक साल का लीप लेने वाला है. इस शो के लीप लेने से पहले एक प्रोमो वायरल हो रहा है जो 'अनुपमा' की जिंदगी में एक नए चेहरे की हिंट दे रहा है. प्रोमो में जिस शख्स का चेहरा दिखाया गया है वो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में कार्तिक के पिता मनीष गोयनका का रोल निभा चुके हैं. ये प्रोमो आते ही तेजी से लोगों का ध्यान खींच रहा है.

शो में इस सितारे की एंट्री

नए प्रोमो में एक नए किरदार की एंट्री कहानी को और भी ज्यादा मजेदार और ट्विस्ट के लिए होती है. इसी वजह से मेकर्स ने इस ट्विस्ट में और तड़का लगाने के लिए एक ऐसे पॉपुलर चेहरे की एंट्री की है जो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' शो से काफी पॉपुलर हो गया था. इस प्रोमो को आउट करते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा- 'एक अलग सी हवा में शुरू होने वाली है एक नई पहचान. मिलिए एक नए चेहरे से..अनुपमा में इस मंगलवार से, रोज राज 10 बजे सिर्फ स्टार प्लस पर और कभी भी जियो हॉटस्टार पर.'

ये प्रोमो है खास

इस प्रोमो में दिखाया गया है कि बीच किनारे एक शख्स नंगे पैर चल रहा है. इसके बाद वो पीछे पलटता है और मुस्कुराता है. ये चेहरा सचिन त्यागी हैं. सचिन 'ये रिश्ता' से पहले 'स्वारागिनी' और 'वो तो अलबेला है' शोज में भी नजर आ चुके हैं. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 घंटे की VIDEO में बिलख-बिलखकर रोए यूट्यूबर, परिवार पर लगाया मेंटल टॉर्चर का आरोप, बोले- ‘ये मेरा आखिरी व्लॉग...’

लवर का रोल निभा सकते हैं सचिन

रिपोर्ट्स की मानें तो इस शो में सचिन की एंट्री अनुपमा के लिए हुई है. कहा जा रहा है कि ये शो में अनुपमा के लवर का रोल निभा सकते हैं. शो में लीप मंगलवार से आएगा. यानी कि 10 मार्च से. रिपोर्ट्स की मानें तो शो में लीप स्टोरीलाइन में एक बड़ा बदलाव करेगी. कहा जा रहा है कि लीप के बाद दिखाया जाएगा की प्रार्थना की मौत हो गई है और पूरा परिवार बिखर गया है. 

 

 

 

 

