लीप के बाद गोवा के बीच पर थेपले बेचेगी 'अनुपमा', बोलीं रुपाली गांगुली- वो ऐसी महिला है जो...

Rupali Ganguly Reaction on Anupamaa Leap: रुपाली गांगुली का मोस्ट पॉपुलर टीवी शो अनुपमा लगातार टीआरपी में धाक जमाए हुए है. इस शो में लगातार आने वाले ट्विस्ट, ड्रामा और इमोशनल उतार-चढ़ाव से दर्शकों को बांधे रखता है.यही वजह है कि लोग इतने लंबे समय से इस शो से जुड़े हुए हैं. लेकिन,अब कहानी में एक लीप आया है, जिससे अनुपमा की जिंदगी का एक नया चैप्टर गोवा में शुरू हो रहा है.

गोवा में 'अनुपमा' का सफर

लेटेस्ट प्रोमो में दिखाया गया है कि वह गोवा के बीच पर थेपला और ढोकला बेचकर अपनी नई शुरुआत कर रही है. साथ ही उसके साथ रहने वाली एक छोटी बच्ची के साथ उसका प्यारा रिश्ता भी नजर आ रहा है. प्रोमो में सचिन त्यागी की नई एंट्री भी दिखाई गई है, जो आगे चलकर अनुपमा के इस सफर में एक अहम रोल निभाएंगे.

कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन है 'अनुपमा'

अनुपमा का किरदार निभाने वाली रूपाली गांगुली ने अनुपमा के सफर पर बात की और बताया कि कैसे यह किरदार कई महिलाओं को इंस्पायर करता है.एक्ट्रेस ने कहा- 'मैं अनुपमा का रोल निभाकर खुद को खुशनसीब मानती हूं. वो ऐसी महिला है जो जिंदगी में कई मुश्किलों का सामना करती है, फिर भी वह मजबूती से खड़ी रहती है और दोबारा उठती है. अनुपमा के अलग-अलग सफरों के जरिए यह किरदार कई महिलाओं की कहानियों और परेशानियों को दिखाता है, क्योंकि हर महिला का रास्ता अलग होता है. कुछ लोग अनुपमा के शुरुआती दौर से खुद को जोड़ सकते हैं, तो कुछ उसके बाद वाले सफरों से, लेकिन एक चीज जो हमेशा एक जैसी रहती है, वो है उसकी हिम्मत और अपनी सेल्फ-वर्थ को कभी न खोने की ताकत, चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए.'

बेहतरीन होगा ये लीप

लीप और नए ट्विस्ट के बारे में रूपाली गांगुली ने कहा- 'अब प्रार्थना की मौत के बाद, लीप के साथ अनुपमा गोवा में अपनी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू कर रही है. जहां वो देविका की बेटी के साथ रह रही है और नई भावनाओं और जिम्मेदारियों को संभाल रही है. एक नई एंट्री और आने वाले कई ट्विस्ट्स के साथ, अगला ट्रैक कई ऐसे पल लेकर आएगा जिन्हें दर्शक सच में एन्जॉय करेंगे.'