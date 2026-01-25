Advertisement
trendingNow13086167
Hindi Newsटीवीअनुपमा के बापू जी को मिलेगा पद्म श्री सम्मान, जश्न में डूबे सितारे

'अनुपमा' के 'बापू जी' को मिलेगा पद्म श्री सम्मान, जश्न में डूबे सितारे

Anupamaa स्टार अरविंद वैद्य को भारत सरकार ने पद्म श्री अवॉर्ड देने का ऐलान किया है. इन्होंने 'अनुपमा' टीवी सीरियल में एक्ट्रेस के ऑनस्क्रीन बापूजी का किरदार निभाया है.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Jan 25, 2026, 08:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अनुपमा एक्टर को मिलेगा पद्म श्री
अनुपमा एक्टर को मिलेगा पद्म श्री

Arvind Vaidya Padma Shri 2026: अनुपमा स्टारकास्ट के लिए बड़ी खबर है. भारत सरकार ने पद्म श्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण सम्मान का ऐलान किया. जिसमें अनुपमा के बापू जी को सबसे बड़े नागरिक सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की. अनुपमा में बापू जी का रोल अरविंद वैद्य निभा रहे हैं. इन्हें भारत सरकार की तरफ से पद्म श्री सम्मान से पुरस्कृत किया जाएगा.

'अनुपमा' के बापू जी को सम्मान

'अनुपमा' सीरियल में अनुपमा का किरदार रुपाली गांगुली ने प्ले किया है जबकि बापू जी का रोल अरविंद वैद्य ने. दोनों की सीरियल में जबरदस्त बॉन्डिंग देखने को मिली है. अरविंद वैद्य के अलावा कई दिग्गज हस्तियों को कई सम्मान से सम्मानित किया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

 

इन सितारों को सबसे बड़ा नागरिक सम्मान
खास बात यह है कि लिस्ट में बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार धर्मेंद्र देओल का भी नाम है, जिन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है. सूची में टीवी और फिल्म अभिनेता सतीश शाह (मरणोपरांत) और अभिनेता आर. माधवन के नाम भी शामिल हैं.इसके अलावा, हिंदी सिनेमा की प्लेबैक सिंगर अल्का याग्निक को भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया. उन्होंने अलग-अलग भाषाओं में 20 हजार से ज्यादा गाने गाए हैं. भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और निर्माता ममूटी, अभिनेता पीयूष पांडे (मरणोपरांत), और संस्कृत और कन्नड़ के लेखक और अनेक भाषाओं में कविता लिखने वाले आर. गणेश को भी पद्म भूषण मिला.

वहीं,भारतीय थिएटर,टेलीविजन,फिल्मों और ओटीटी पर शानदार अभिनय से सबका दिल जीतने वाले अनिल कुमार रस्तोगी को पद्म श्री के लिए चयनित किया गया है. अभिनेता 6 दशकों से लगातार कला के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं.

तलाक के बाद माही विज ने बेटी तारा को दिया खास तोहफा, खरीदा 50 लाख का मिनी कूपर; जय भानुशाली ने दी बधाई

कौन हैं अरविंद वैद्य?
अरविंद वैद्य की बात करें तो इन्होंने कई टीवी शोज के अलावा फिल्मों में भी काम किया है. जिसमें माया मेमसाब, गुमनाम और खिचड़ी शामिल है.इन्होंने अपने करियर की शुरुआत गुजराती थिएटर से की. वहीं फेमस टीवी शोज में 'साराभाई वर्सेज साराभाई','लेडीज स्पेशल', 'बुरे भी हम भले भी हम', 'सास बिना ससुराल' और 'बा बहू और बेबी' शामिल है.

इनपुट-एजेंसी

 

 

 

 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Arvind VaidyaAnupamaa

Trending news

शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र, 13 शौर्य चक्र समेत 70 जवानों को वीरता पुरस्कार; LIST
Gallantry Awards 2026
शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र, 13 शौर्य चक्र समेत 70 जवानों को वीरता पुरस्कार; LIST
77 साल में 106 संशोधन, बदलते भारत की जरूरतों का आईना कैसे बन गया संविधान?
Republic Day
77 साल में 106 संशोधन, बदलते भारत की जरूरतों का आईना कैसे बन गया संविधान?
77 साल में 106 संशोधन, बदलते भारत की जरूरतों का आईना कैसे बन गया संविधान?
Republic Day
77 साल में 106 संशोधन, बदलते भारत की जरूरतों का आईना कैसे बन गया संविधान?
गणतंत्र दिवस की परेड का रेड कार्पेट, यहीं से तय होती है भविष्य की रणनीति की दशा-दिशा
77th Republic Day parade
गणतंत्र दिवस की परेड का रेड कार्पेट, यहीं से तय होती है भविष्य की रणनीति की दशा-दिशा
'खेत से खेल और सेना तक बेटियों का शौर्य', राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम संबोधन
Republic Day
'खेत से खेल और सेना तक बेटियों का शौर्य', राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम संबोधन
महाराष्ट्र में होगा बड़ा सियासी खेला? शिंदे ने कांग्रेस से मिलाया हाथ; समझें समीकरण
Maharashtra politics
महाराष्ट्र में होगा बड़ा सियासी खेला? शिंदे ने कांग्रेस से मिलाया हाथ; समझें समीकरण
कहां खत्म होती है रिपब्लिक डे परेड और झांकियों का बाद में क्या होता है?
Republic Day
कहां खत्म होती है रिपब्लिक डे परेड और झांकियों का बाद में क्या होता है?
प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक मार्क टुली का निधन, 90 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
Mark Tully passes away
प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक मार्क टुली का निधन, 90 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
आधे लक्षण सुनकर पकड़ लेते थे पूरी बीमारी, जनता के डॉक्टर थे द्मश्री डॉ. गुलेरिया
Dr. Jagdev Singh Guleria
आधे लक्षण सुनकर पकड़ लेते थे पूरी बीमारी, जनता के डॉक्टर थे द्मश्री डॉ. गुलेरिया
बेवजह नहीं जनरल कैटेगरी के छात्रों का... UGC के नए नियमों पर जानिए एक्सपर्ट्स की राय
UGC
बेवजह नहीं जनरल कैटेगरी के छात्रों का... UGC के नए नियमों पर जानिए एक्सपर्ट्स की राय