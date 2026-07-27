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बीवी पर लगाया ‘बेवफाई’ का आरोप, बच्चे को बताया ‘पाप’; यूट्यूबर ने लीक की प्राइवेट ऑडियो; VIDEO पर आए 1 मिलियन व्यूज

Anurag Dobhal New Viral Video: मशहूर यूट्यूबर अनुराग डोभाल (यूके07 राइडर) की जिंदगी में एक बार फिर बड़ा भूचाल आ गया है. परिवार से रिश्ते टूटने के बाद अनुराग ने एक नया म्यूजिक वीडियो ‘अनाथ’ रिलीज किया है. इस वीडियो के जरिए उन्होंने अपनी पत्नी रितिका चौहान पर धोखा देने, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखने और बच्चे को लेकर बड़े खुलासे किए हैं.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 27, 2026, 11:32 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 11:32 AM IST
बीवी पर लगाया ‘बेवफाई’ का आरोप, बच्चे को बताया ‘पाप’; यूट्यूबर ने लीक की प्राइवेट ऑडियो; VIDEO पर आए 1 मिलियन व्यूज
Image Credit: Anurag Dobhal New Viral Video

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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