/बीवी पर लगाया ‘बेवफाई’ का आरोप, बच्चे को बताया ‘पाप’; यूट्यूबर ने लीक की प्राइवेट ऑडियो; VIDEO पर आए 1 मिलियन व्यूज

मशहूर यूट्यूबर अनुराग डोभाल, जिनको फैंस ‘यूके07 राइडर’ की जिंदगी में एक बार फिर काफी उथल-पुथल देखने को मिल रही है. कुछ समय पहले उनके माता-पिता और भाई ने उनसे सारे रिश्ते खत्म कर लिए थे. अपनों से मिले इस झटके ने अनुराग को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था और वह इतने हताश हो गए थे कि उन्होंने आत्महत्या तक करने की कोशिश की थी. तमाम मुश्किलों के बीच उनकी पत्नी रितिका चौहान उनका सबसे बड़ा सहारा बनीं और हर कदम पर उनका साथ दिया. इसके बाद दोनों के जीवन में एक नन्हे मेहमान का आगमन हुआ.
बच्चे की किलकारी गूंजने पर उनके चाहने वालों को लगा कि अब उनकी जिंदगी पटरी पर लौट आई है, लेकिन अब एक और बड़ा तूफान खड़ा हो गया. अनुराग ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक नया म्यूजिक वीडियो ‘अनाथ’ शेयर किया है. ये सिर्फ एक गाना नहीं है, बल्कि उनकी जिंदगी से जुड़ा एक बड़ा खुलासा है. वीडियो में उन्होंने अपने माता-पिता, भाई, मुंहबोली बहन भव्या और पत्नी रितिका का असली चेहरा लोगों के सामने रखा है. अनुराग का कहना है कि उनका अपना परिवार ही उनके खिलाफ साजिशें रच रहा था. ये वीडियो 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज क्रोस कर चुका है.
उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिन्हें वो अपना मानते थे, वही उनकी तबाही की वजह बनेंगे. अनुराग की पत्नी रितिका को लेकर खुलासे करते हुए बताया कि रितिका ने भी उन्हें धोखा दिया है. शादी के बाद भी रितिका का किसी अभिषेक सैनी नाम के लड़के के साथ अफेयर चल रहा था. अपनी बात को साबित करने के लिए उन्होंने रितिका के कुछ ऑडियो मैसेज, चैट और अभिषेक के साथ उनकी तस्वीरें भी दिखाई हैं. एक ऑडियो में रितिका ये कहती हुई सुनाई देती हैं कि अनुराग उनके लिए मर चुका है और उनके पास अनुराग का बच्चा होना उनकी सबसे बड़ी गलती है.
वीडियो में उन्होंने एख ऑडियो क्लिप भी शेयर की है, जिसमें रितिका किसी दूसरे लड़के से अपना प्यार जाहिर करते हुए अनुराग को सब कुछ सच-सच बताने की बात कह रही हैं. वहीं, अनुराग ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वे रितिका के सामने उनके इस अफेयर का सच सबके सामने लाते दिख रहे हैं. इस पूरे मामले पर रितिका का कहना है कि शादी और सगाई हो जाने के बाद उन्होंने किसी और से कोई बात नहीं की. मामला तब और गर्मा जाता है जब एक दूसरी वीडियो क्लिप सामने आई. इसमें अनुराग सुबह के लगभग चार बजे अभिषेक के साथ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं.
इस वीडियो में अभिषेक बेहद डरे-सहमे नजर आ रहे हैं और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उनके साथ कोई मारपीट हुई हो. इसके बाद अनुराग ने अभिषेक के सामने बैठकर ही रितिका को फोन मिलाया. बातचीत के दौरान अभिषेक ने माना कि रितिका शादी के बाद भी उनसे मिलने आती थीं. प्रेगनेंसी के दिनों में भी रितिका अपने भाई और अनुराग के बॉडीगार्ड के साथ अभिषेक के फ्लैट पर रहने जाती थीं. इस पूरे मामले में ये भी सामने आया है कि रितिका की मां चाहती थीं कि उनकी बेटी अनुराग से अलग हो जाए. इतना ही नहीं, रितिका बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती थीं.
रितिका अबॉर्शन कराना चाहती थीं. अनुराग ने बड़े भारी मन से बताया कि बच्चे की खातिर उन्होंने पुरानी सारी बातें भुलाकर रिश्ता बचाने की पूरी कोशिश की थी. लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि सब लोग सिर्फ उनका फायदा उठा रहे थे. उन्होंने बच्चे को दुनिया में लाने के लिए हर दर्द सहा, लेकिन उन्हें बदले में सिर्फ अपनों से धोखा ही मिला. हालांकि, यूट्यूबर अनुराग डोभाल की ओर से लगाए गए इन सभी गंभीर आरोपों और लीक किए गए ऑडियो-वीडियो पर फिलहाल रितिका चौहान की तरफ से कोई भी रिएक्शन या जवाब सामने नहीं आया है. अब देखना आगे क्या होता है.