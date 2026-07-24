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'अगर सूफी साथ न होते, तो शायद मैं जिंदा न होती', अपूर्वा मखीजा ने सुनाई मुश्किल दौर की कहानी; 'लॉक अप' में हुआ पैचअप

Apoorva Mukhija: नेटफ्सिक्स रियलिटी शो 'लॉक अप' में अपूर्वा मखीजा और सूफी मोतीवाला ने अपनी पुरानी दुश्मनी खत्म कर दी. इस दौरान अपूर्वा ने भावुक खुलासा करते हुए बताया कि 'इंडियाज गॉट लेटेंट' विवाद के बाद वह टूट चुकी थीं और अगर सूफी साथ न होते, तो शायद आज जिंदा न होतीं.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 24, 2026, 09:04 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 09:04 PM IST
'अगर सूफी साथ न होते, तो शायद मैं जिंदा न होती', अपूर्वा मखीजा ने सुनाई मुश्किल दौर की कहानी; 'लॉक अप' में हुआ पैचअप

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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