'अगर सूफी साथ न होते, तो शायद मैं जिंदा न होती', अपूर्वा मखीजा ने सुनाई मुश्किल दौर की कहानी; 'लॉक अप' में हुआ पैचअप

Apoorva Mukhija: कंटेंट क्रिएटर अपूर्वा मखीजा ने हाल ही में रियलिटी शो 'लॉक अप' में एक इनफॉर्मर के रूप में एंट्री की, जहां उनका सामना पुराने दोस्त सूफी मोतीवाला से हुआ. सोशल मीडिया पर दोनों के बीच चली लंबी तनातनी के बाद प्रशंसकों को उम्मीद थी कि यहां जबरदस्त बहस देखने को मिलेगी, लेकिन इसके ठीक उलट दोनों कलाकारों ने अपने मतभेद भुलाकर एक-दूसरे को गले लगा लिया.
शो के दौरान अपूर्वा और सूफी ने अपनी पिछली गलतफहमियों पर खुलकर बात की. सूफी ने साफ किया कि उनके मन में अपूर्वा के लिए कोई नफरत नहीं है. इस पर अपूर्वा काफी भावुक हो गईं और उन्होंने कबूल किया कि उन्होंने सूफी की दोस्ती को बहुत याद किया. उन्होंने अपनी मां की कसम खाते हुए कहा कि बाहरी दुनिया के लोग भले ही सूफी को कैसा भी कहें, लेकिन उनके लिए सूफी हमेशा खास रहेंगे.
अपूर्वा ने एक चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि 2025 में जब वह समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के विवाद में फंसी थीं, तब वह आत्महत्या करने के बारे में सोच रही थीं. उस दौरान उन पर कई FIR दर्ज हुई थीं और उन्हें रेप व जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं. अपूर्वा ने भावुक होकर कहा, 'अगर उस वक्त सूफी मेरे साथ न होते, तो शायद आज मैं जिंदा न होती.' उन्होंने सूफी को अपनी जान बचाने का पूरा श्रेय दिया.
अपूर्वा और सूफी की दोस्ती 'द ट्रेटर्स' शो के दौरान हुई थी, लेकिन बाद में कुछ निजी कारणों और 'बागी व्यवहार' के आरोपों के चलते सूफी ने खुद को अपूर्वा से दूर कर लिया था. सूफी ने तब इंस्टाग्राम पर लिखा था कि वह लोकप्रियता के लिए अपूर्वा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. हालांकि, अब 'लॉक अप' में दोनों ने फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, जिसे देखकर उनके प्रशंसक काफी खुश हैं.
दरअसल, 'द ट्रेटर्स' शो के दौरान अपूर्वा और सूफी अच्छे दोस्त बन गए थे और शो खत्म होने के बाद भी उन्हें अक्सर साथ घूमते-फिरते देखा जाता था. हालांकि, बाद में दोनों के बीच झगड़ा हो गया और वे अलग हो गए. अपूर्वा से दूरी बनाते हुए सूफी ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'अब और झूठ नहीं. मुझे बहुत सारे मैसेज मिले हैं, जिनमें कहा गया है कि मैंने अपूर्वा का इस्तेमाल करके लोकप्रियता हासिल की और फिर उसे छोड़ दिया.
सच तो यह है कि मैंने उसके साथ कभी कोई रील नहीं बनाई और उसके यूट्यूब चैनल पर सिर्फ दो बार गया हूं. वे दोनों ही पूरी तरह से उसके अपने कंटेंट थे. तो नहीं, मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि मैंने लोकप्रियता के लिए उसका इस्तेमाल नहीं किया. अगर आप भूल गए हों, तो बता दूं कि हम एक ही शो में थे, जबकि हम एक-दूसरे को जानते भी नहीं थे. मुझे उसकी लोकप्रियता की जरूरत नहीं है. मैं अपूर्वा के साथ दोस्ती बनाए रखना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा 'बागी बच्चा' नहीं बनना चाहता था, जिसके साथ हो रहे बर्ताव के लिए किसी की कोई जवाबदेही न हो. इसलिए मैंने खुद को उससे दूर कर लिया.'