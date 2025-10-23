Advertisement
भारत की सबसे मशहूर इंफ्लूएंसर, 4.5 मिलियन फॉलोअर्स, अब सोशल मीडिया से होना चाहती हैं रिटायर, बोलीं- ‘मैं छोड़ दूंगी...’

Famous Content Creator: भारत में ऐसे कितने इंफ्लूएंसर हैं, जिन्होंने बेहद कम समय और छोटी उम्र में नाम और शोहरत कमा लिया, लेकिन वक्त के साथ सोशल मीडिया की दुनिया में भी बदलाव और कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है. इसी बीच इस ने अपने दिल की बात रखते हुए बताया कि को वे जल्द ही...

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Oct 23, 2025, 06:12 AM IST
सोशल मीडिया से होना चाहती हैं रिटायर ये फेमस इंफ्लूएंसर
सोशल मीडिया से होना चाहती हैं रिटायर ये फेमस इंफ्लूएंसर

Apoorva Mukhija Plans To QUIT Content Creation: 24 साल की कॉन्टेंट क्रिएटर अपूर्वा मुखीजा, जिन्हें लोग ‘द रिबेल किड’ के नाम से जानते हैं, इस साल की शुरुआत में समय रैना के यूट्यूब शो ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ के एक एपिसोड के बाद बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस गई थीं. अब अपूर्वा ने सोशल मीडिया और अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में खुलकर बात की है. अपने एक हालिया इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया उनके लिए सिर्फ ‘एंटरटेन’ करने की जगह है, न कि अपने इमोशन्स या कमजोरियां दिखाने का प्लेटफॉर्म. 

उन्होंने कहा कि वो कभी अपनी इमोशनल साइड इंटरनेट पर नहीं दिखातीं. अपूर्वा ने बताया कि उन्होंने सालों से अपने असली इमोशन्स सोशल मीडिया पर नहीं रखे. उनके मुताबिक इंटरनेट ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां किसी को अपनी फीलिंग्स, इमोशंस या सीक्रेट्स शेयर करने चाहिए. उन्होंने कहा, ‘मेरा काम लोगों को एंटरटेन करना है और मैं वही करती हूं. अगर मैं आपको हंसाने में नाकाम होती हूं, तो शायद मैं आपको परेशान कर देती हूं, जो भी हो, किसी न किसी तरह से मैं आपको एंटरटेन करती हूं’.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

एंटरटेनमेंट के लिए यूज करती हैं सोशल मीडिया 

उन्होंने आगे कहा, ‘मैं सोशल मीडिया को डायरी या जर्नल की तरह इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि एंटरटेनमेंट के लिए करती हूं’. अपूर्वा ने बताया कि जब उन्होंने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया था, तब ये बिजनेस नहीं बल्कि मजे के लिए किया जाने वाला काम था. लेकिन अब हालात बदल गए हैं. उन्होंने कहा, ‘हम सबने ये काम मजे के लिए शुरू किया था, लेकिन अब लोग इसे इंडस्ट्री कहते हैं. ये तो बस कैमरे से बात करना है, फिर इसे इतना बड़ा कैसे बना दिया गया. अब हर किसी को ट्रेंड में रहना है’.

अब धीरे-धीरे बदल रही सोशल मीडिया की दुनिया 

उन्होंने कहा, ‘अब हर जगह दिखना है, इवेंट्स में जाना है और नेटवर्किंग करनी है. पता नहीं किसने इसे इतना कॉमर्शियल बना दिया. मेरे लिए ये सब बहुत नया है’. उन्होंने आगे कहा कि अब लोगों का कहना है कि उन्हें इस काम को सीरियसली लेना चाहिए, जबकि वो इसे हमेशा एक सिंपल चीज मानती थीं. अपूर्वा ने कहा, ‘मैं बस एक लड़की हूं जो कैमरे से बात करना पसंद करती है, मेरे लिए ये इतना डीप नहीं है. पहले मैं इसे मजे में करती थी, अब सब कुछ एक रेस बन गया है. हर किसी को दिखना है’. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अब कम एक्टिव रहती हैं ‘रिबेल किड’

उन्होंने कहा, ‘अब फेमस रहना है और ये सब थोड़ा एक्स्ट्रा लगता है’. अपूर्वा, जो हाल ही में करण जौहर के रियलिटी शो ‘ट्रेटर्स’ में भी नजर आई थीं, उन्होंने बताया कि अब वो सोशल मीडिया पर कम एक्टिव रहती हैं. उन्होंने कहा, ‘पहले मैं बहुत पोस्ट करती थी, दिन में 20 तक स्टोरी डालती थी, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करती. अब मैं सीधे लोगों को टेक्स्ट करती हूं. मैं अपने दोस्तों या पार्टी की फोटोज नहीं डालती, क्योंकि लोग सोचने लगते हैं कि मैं सिर्फ पार्टी करती रहती हूं. हां, मैं पार्टी करती हूं क्योंकि मेरे पास वो प्रिविलेज है’.

सोशल मीडिया छोड़ने की कर रहीं प्लानिंग 

उन्होंने कहा, ‘लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ वही करती हूं. मैं अभी भी 24 साल की हूं और अपने कॉलेज वाले मूड में हूं’. आखिर में अपूर्वा ने कहा कि वो सोशल मीडिया से रिटायर होना चाहती हैं और कुछ नया करने की प्लानिंग कर रही हैं. हालांकि, उन्होंने ये नहीं बताया कि वो क्या कर रही हैं, लेकिन कहा कि अगर उनका नया प्रोजेक्ट सफल रहा तो वो कंटेंट क्रिएशन छोड़ देंगी. उन्होंने कहा, ‘मैं बहुत वक्त से ये कर रही हूं और अब कुछ अलग करना चाहती हूं. अगर मेरा नया काम सफल रहा तो मैं सोशल मीडिया छोड़ दूंगी, अगर नहीं हुआ तो फिर से कंटेंट बनाना जारी रखूंगी’. 

