रिश्ता हो तो ऐसाः चर्चा में आए Navjot Singh Sidhu तो Archana Puran Singh पर बन गए मीम्स, बोले– ‘सीट हो गई पक्की!’

Navjot Singh Sidhu News Today: नवजोत सिंह सिद्धू इन दिनों खूब चर्चा में हैं. इसका कारण है 1988 का रोड रेज केस जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) को एक साल की सजा का ऐलान हुआ है. अब सिद्धू ने भी सरेंडर कर दिया है और वो फिलहाल जेल में हैं. जैसे ही ये खबर आई तो सोशल मीडिया पर अचानक से अर्चना पूरन सिंह (Archana Puran Singh) चर्चा में आ गईं और देखते ही देखते उन्हें और सिद्धू को लेकर ढेरो मीम्स भी वायरल हो गए.

आपको बता दें पहले द कपिल शर्मा शो के परमानेंट जज नवजोत सिंह सिद्धू ही थे लेकिन फिर किन्हीं कारणों से वो शो से बाहर हो गए और उनकी जगह शो में एंट्री हुई अर्चना पूरन सिंह की. अर्चना शो में कुछ एपिसोड के लिए ही आई थी लेकिन फिलहाल वो यहा जम गई हैं. और रह रहकर सिद्धू का नाम लेकर उनकी कुर्सी जाने की बात कही जाती है जिस पर हर कोई ठहाके मारकर हंसता है. अब जब नवजोत सिंह सिद्धू को जेल हुई तो सोशल मीडिया पर फैंस मजेदार मीम्स शेयर कर रहे हैं. एक यूजर ने अर्चना पूरन सिंह की हंसती हुई तस्वीर शेयर करते हुए लिखा – नवजोत सिंह सिद्धू जेल जा रहे हैं और अर्चना पूरन सिंह कुछ इस अंदाज में हैं.

#NavjotSinghSidhu going jail and #ArchanaPuranSingh is like this pic.twitter.com/UWVS6wdN50

— Pankaj Jain (@Jainpankajkasan) May 20, 2022