परमीत सेठी के पास न काम था, न पैसा, ऊपर से उम्र में बड़ी थीं अर्चना पूरन सिंह, समाज का झेला विरोध, फिर भी दोनों ने कभी नहीं मानी हार

Archana Puran Singh: अर्चना पूरन सिंह और परमीत सेठी की शादी को 33 साल हो चुके हैं. दोनों नें 1992 में एक दूसरे का हाथ थामा था. हालांकि, उस समय परमीत सेठी के पास न तो काम था और न ही पैसा. आर्थिक तंगी, करियर फेल होने और समाज के विरोध के बावजूद दोनों ने हमेशा एक-दूसरे का साथ दिया. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Jan 29, 2026, 06:50 AM IST
Archana Puran Singh On Parmeet Sethi: टीवी इंडस्ट्री से लेकर फिल्मों की तक की दुनिया में अपनी दमदार पहचान बनाने वाले अर्चना पूरन सिंह और परमीत सेठी ने 1992 में शादी की थी. दोनों की शादी को 33 साल हो चुके हैं. दोनों के दो बेटे आर्यमन और आयुष्मान हैं. हाल ही में अर्चना और परमीत ने अपनी शादी और उसके बाद जिंदगी में आई परेशानियों के बारे में खुलकर बात की. शादी के बाद आर्थिक तंगी, करियर फेल होने और समाज के विरोध के बावजूद दोनों ने हमेशा एक-दूसरे का साथ दिया. 

परमीत सेठी और अर्चना पूरन सिंह की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. लगभग 4 दशक साथ बिताने के बाद भी दोनों ने अपनी जिंदगी के मुश्किल दौर को कभी नहीं छुपाया. अर्चना के यूट्यूब चैनल पर दोनों ने अपनी सालों पहले संघर्ष भरी जिंदगी के बारे में खुलकर बात की और उन दिनों को याद किया. हाल ही में उनकी नई सीरीज ‘प्यार दोस्ती है’ में दोनों ने बताया कि शादी से पहले और बाद में उन्हें कितनी आर्थिक परेशानियों, करियर के उतार-चढ़ाव और समाज की सोच का सामना करना पड़ा.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Archana Puran Singh (@archanapuransingh)

Add Zee News as a Preferred Source

पहले ‘रेड फ्लैग’ थे परमीत सेठी 

अर्चना ने बताया कि जब उनकी और परमीत की मुलाकात हुई थी, तब हालात बेहद मुश्किल थे. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि आज की जनरेशन की भाषा में परमीत उस समय ‘रेड फ्लैग’ माने जाते. न तो वो ठीक से सेटल थे और न ही कमाई कर रहे थे. ऊपर से अर्चना उनसे उम्र में बड़ी थीं. कुंडली देखने वाले पंडित ने भी साफ कहा था कि शादी न करना ही बेहतर होगा, क्योंकि शुरुआती साल काफी संघर्ष भरे रहने वाले हैं. परमीत ने उस दौर को याद करते हुए कहा कि उनका बिजनेस पूरी तरह बर्बाद हो गया था. 

‘12 घंटे में पलट गई जिंदगी...’ इमरान हाशमी ने याद किया वो सबसे दर्दनाक समय, जब 3 साल के बेटे को हुआ था कैंसर

परमीत सेठी को बिजनेस में लगा था बड़ा झटका

उन्होंने बैंगलोर में एक्सपोर्ट गारमेंट का काम शुरू किया था और यूरोप से अच्छे ऑर्डर भी मिले थे. लेकिन अचानक सारे ऑर्डर कैंसिल हो गए. उन्होंने बताया कि एक दिन वे एसटीडी बूथ से अर्चना को फोन कर रो पड़े थे और कहा था, ‘मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं’. उस वक्त अर्चना ने सिर्फ इतना कहा, ‘वापस आ जाओ’. परमीत ने माना कि उस समय वे गहरे डिप्रेशन में थे और बिस्तर से उठने का भी मन नहीं करता था. उन्होंने अर्चना को काम करते देखा, जहां एक प्रोड्यूसर को उन्होंने कहा था, ‘चेक छोड़ दीजिए, अगर पास हुआ तभी शूटिंग की डेट दूंगी’. 

परमीत सेठी ने ऐसे रखा इंडस्ट्री में कदम 

ये देखकर परमीत को समझ आया कि एक्टिंग एक ऐसा काम है जिसमें मेहनत का पैसा जल्दी मिलता है. उन्होंने सोचा कि खुद को बेचना उन्हें आता है, इसलिए एक्टिंग को करियर बनाने का फैसला किया. अर्चना ने कहा कि वे हमेशा भगवान से यही मांगती हैं कि उनकी परेशानियां सिर्फ पैसों से जुड़ी हों. उनके मुताबिक आर्थिक दिक्कतों से निपटा जा सकता है, लेकिन किसी अपने को खोना सबसे बड़ा दुख होता है. उन्होंने बताया कि हाल के सालों में भी उन्हें बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ, तब भी उन्होंने परमीत से कहा, ‘ये बस पैसों की परेशानी है, हम दोनों साथ हैं, यही काफी है’.

अर्चना नहीं चाहती थीं परमीत एक्टिंग करें 

अर्चना ने ये भी माना कि शुरुआत में उन्हें परमीत के एक्टर बनने का आइडिया पसंद नहीं आया था. उन्होंने उनसे कहा था, ‘मुझे स्ट्रगलिंग बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए’. उन्हें लगता था कि परमीत बहुत इंट्रोवर्ट हैं और एक्टिंग नहीं कर पाएंगे. बाद में उन्हें एहसास हुआ कि ये उनकी सीमित सोच थी. अर्चना ने कहा कि उन्हें कभी इस बात से फर्क नहीं पड़ा कि परमीत कमा रहे हैं या नहीं, क्योंकि उनका मानना था कि रिश्ते में कमाई से ज्यादा साथ और समझ जरूरी होती है. आज दोनों इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाए हुए हैं. 

