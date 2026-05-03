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Hindi Newsटीवी50 करोड़ का आलीशान बंगला खरीदने जा रहीं अर्चना पूरन सिंह! खबर सुनकर फैंस बोले- ‘सिर्फ हंसने पर मिलते हैं इतने पैसे...?’

50 करोड़ का आलीशान बंगला खरीदने जा रहीं अर्चना पूरन सिंह! खबर सुनकर फैंस बोले- ‘सिर्फ हंसने पर मिलते हैं इतने पैसे...?’

Archana Puran Singh: मशहूर टीवी एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह अपनी आलीशान जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं. खबर है कि वे जल्द ही करीब 50 करोड़ रुपये का एक बेहद कीमती बंगला खरीदने जा रही हैं. आखिर इस बंगले में ऐसी क्या खासियत है और इस खबर पर फैंस के किस तरह के मजेदार रिएक्शन आ रहे हैं, चलिए बताते हैं. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: May 03, 2026, 10:21 AM IST
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Archana Puran Singh New Bungalow
Archana Puran Singh New Bungalow

Archana Puran Singh New Bungalow: टीवी की पॉपुलर 'लाफ्टर क्वीन' अर्चना पूरन सिंह इन दिनों अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. खबर आ रही है कि अर्चना जल्द ही एक बहुत बड़ा और आलीशान बंगला खरीदने की तैयारी में हैं. अर्चना पिछले कई सालों से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बड़ा हिस्सा रही हैं और अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है. फैंस उन्हें 'द कपिल शर्मा शो' में उनके ठहाकों के लिए बहुत पसंद करते हैं और.  

अब उनकी इस नई कामयाबी की खबर सुनकर हर कोई हैरान है. अर्चना सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपने घर के वीडियो शेयर करती रहती हैं. उनके मौजूदा घर की खूबसूरती भी किसी महल से कम नहीं है, लेकिन अब लगता है कि वह कुछ और भी ग्रैंड प्लान कर रही हैं. इंडस्ट्री में चर्चा है कि अर्चना काफी समय से एक ऐसी प्रॉपर्टी की तलाश में थीं जो शांत होने के साथ-साथ हर सुख-सुविधा से लैस हो. उनकी इस नई इन्वेस्टमेंट की खबर ने फैन्स के बीच खलबली मचा दी है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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हर तरफ हो रही नेटवर्थ की बात 

लोग उनकी नेटवर्थ को लेकर भी बातें करने लगे हैं. सामने आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके मुताबिक अर्चना जिस नए बंगले को खरीदने जा रही हैं, उसकी कीमत करीब 50 करोड़ रुपये बताई जा रही है. ये कोई छोटी रकम नहीं है और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर इस खबर ने आग लगा दी है. बताया जा रहा है कि ये बंगला मुंबई के किसी बेहद पॉश इलाके में स्थित है. इसमें पर्सनल जिम, स्विमिंग पूल और एक बड़ा गार्डन एरिया भी होगा. अर्चना अपनी फैमिली के साथ यहां शिफ्ट होने का मन बना रही हैं.

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50 करोड़ है बंगले की टोटल कोस्ट 

जैसे ही ये खबर वायरल हुई, फैंस के रिएक्शन की बाढ़ आ गई. कुछ लोग अर्चना को उनकी मेहनत के लिए बधाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने ये सब अपनी काबिलियत से कमाया है. वहीं कुछ लोग मजाक में कह रहे हैं कि कपिल शर्मा के शो में बैठकर हंसने के इतने पैसे मिलते हैं कि 50 करोड़ का घर आ जाए. हालांकि, सच तो ये है कि अर्चना ने फिल्मों से लेकर टीवी तक लंबा सफर तय किया है और ये उनकी बरसों की मेहनत का नतीजा है. उनके चाहने वाले इस खबर से काफी एक्साइटेड हैं.

खुद देखेंगी घर के इंटीरियर और डिजाइनिंग

अर्चना के पति परमीत सेठी भी इस प्रोजेक्ट में उनका पूरा साथ दे रहे हैं. दोनों को अक्सर रियल एस्टेट से जुड़ी चीजों में दिलचस्पी लेते देखा गया है. अर्चना का कहना है कि घर सिर्फ चारदीवारी नहीं होता, बल्कि उसमें यादें बसती हैं. इसीलिए वह अपने नए घर के इंटीरियर और डिजाइनिंग पर खुद ध्यान दे रही हैं. वे चाहती हैं कि उनका नया घर न केवल लग्जरी हो बल्कि वहां शांति और सुकून भी मिले. अर्चना अक्सर अपनी सादगी के लिए जानी जाती हैं, लेकिन घर के मामले में उनकी पसंद काफी रॉयल है.

डील साइन होने में लगेंगे कुछ हफ्ते 

अभी तक अर्चना पूरन सिंह की तरफ से इस पर कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं आया है, लेकिन करीबी सूत्रों का कहना है कि डील लगभग फाइनल हो चुकी है. आने वाले कुछ हफ्तों में अर्चना खुद अपने इस नए आशियाने की झलक फैंस को दिखा सकती हैं. बॉलीवुड और टीवी सितारों के लिए महंगे घर खरीदना कोई नई बात नहीं है, लेकिन अर्चना की पॉपुलैरिटी की वजह से इस खबर को काफी ज्यादा अटेंशन मिल रहा है. अब देखना होगा कि कब अर्चना अपने इस 50 करोड़ी बंगले में गृह प्रवेश करती हैं.

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About the Author
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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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