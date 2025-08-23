तलाक की खबरों पर अर्जुन बिजलानी ने तोड़ी चुप्पी, इमोशनल वीडियो का बताया सच, बोले- 'जो भी शब्द कहे थे...'

Arjun Bijlani On Speculations Of Bigg Boss 19 And Divorce Rumors: टीवी के मशहूर एक्टर अर्जुन बिजलानी अक्सर अपने शो या फिर सीरीज को लेकर सुर्खियों में बने रहते है. अर्जुन ने मनोरंजन की दुनिया में अपनी जबरदस्त जगह बनाई है और नाम कमाया है. लेकिन कुछ दिन पहले एक्टर ने अपना एक वीडियो सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर शेयर किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने जिंदगी में ऐसा फैसला लिया है, जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं थी. इस वीडियो के बाद एक्टर के 'बिग बॉस 19' में जाने और पत्नी नेहा स्वामी से तलाक की अटकलें लगाई जा रही थी. हालांकि अब इस पर एक्टर ने चुप्पी तोड़ी है.

अर्जुन ने शेयर किया वीडियो

एक्टर अर्जुन बिजलानी ने हाल ही में सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने पत्नी नेहा स्वामी संग रोमांटिक पलों को शेयर किया और बताया कि वो पत्नी नेहा से तलाक नहीं ले रहे हैं और न ही बिग बॉस में हिस्सा ले रहे हैं.

'मैंने जो भी शब्द कहे थे, वो सब सही थे'

अर्जुन बिजलानी ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा 'उस वीडियो में मैंने जो भी शब्द कहे थे, वो सब सही थे. मेरा यही मतलब था. लेकिन मैंने कहा था कि कुछ भी कयास मत लगाइगा तो मैं साफ करता हूं कि मैं न तो 'बिग बॉस 19' और न ही मैं नेहा से तलाक ले रहा हूं...मैं यहां थोड़ा सा और राइज करने के लिए हूं. सोमवार को इस स्पेस को देखिएगा.'

इस शो में नजर आएंगे एक्टर?

इस वीडियो के बाद अर्जुन के फैंस ने राहत की सांस ली. लेकिन जो फैंस अर्जुन का बिग बॉस शो में आने का इंतजार कर रहे थे उनकी ख्वाहिश पर एक्टर ने पानी फेर दिया है. इस वीडियो पर एक्टर के कई चाहने वाले फैंस कमेंट्स कर रहे हैं कि 'हमें पता था कि आप तलाक लेने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं.' बता दें, रिपोर्ट्स थीं कि अर्जुन बिजलानी अशनीर ग्रोवर के रियलिटी शो राइज एंड फॉल में नजर आएंगे. एक्टर की इस पोस्ट से ये कंफर्म हो गया कि वो इस शो का हिस्सा हो सकते हैं.