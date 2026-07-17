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चोरी-छिपे डेट कर रहे मौनी रॉय-अर्जुन बिजला? पैपराजी ने पकड़ा तो भड़के एक्टर; लंबा-चौड़ा पोस्ट शेयर कर लगाई क्लास

Arjun Bijlani Mouni Roy Dating Rumors: क्या टीवी की ‘नागिन’ मौनी रॉय और अर्जुन बिजलानी सच में एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं? सूरज नांबियार से तलाक के बाद मौनी रॉय का नाम उनके पुराने दोस्त अर्जुन के साथ जोड़ा जा रहा है. अब इस पूरे मामले पर खुद अर्जुन बिजलानी ने चुप्पी तोड़ी है.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 17, 2026, 10:21 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 10:21 AM IST
चोरी-छिपे डेट कर रहे मौनी रॉय-अर्जुन बिजला? पैपराजी ने पकड़ा तो भड़के एक्टर; लंबा-चौड़ा पोस्ट शेयर कर लगाई क्लास
Image Credit: Arjun Bijlani Mouni Roy Dating RumorsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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