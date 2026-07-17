/चोरी-छिपे डेट कर रहे मौनी रॉय-अर्जुन बिजला? पैपराजी ने पकड़ा तो भड़के एक्टर; लंबा-चौड़ा पोस्ट शेयर कर लगाई क्लास

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जो लोगों का ध्यान खींच रही है. इस खबर ने हर तरफ हंगामा मचा दिया. दरअसल, एक पैपराजी पेज ने दावा किया कि मशहूर एक्ट्रेस मौनी रॉय अपने पति सूरज नांबियार से तलाक लेने के बाद टीवी एक्टर अर्जुन बिजलानी को चोरी-छिपे डेट कर रही हैं. जैसे ही ये पोस्ट इंटरनेट पर सामने आई, मौनी और अर्जुन के फैंस के बीच खलबली मच गई. लोग तरह-तरह की बातें करने लगे.
आपको बता दें कि मौनी रॉय और अर्जुन बिजलानी ने एकता कपूर के सुपरहिट टीवी सीरियल ‘नागिन’ में एक साथ काम किया था. तभी से दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं. जब इन दोनों की डेटिंग की झूठी खबरें सोशल मीडिया पर उड़ने लगीं, तो टीवी की जानी-मानी एक्ट्रेस क्रिस्टल डिसूजा ने इस खबर पर तुरंत रिएक्ट करते हुए गुस्सा जाहिर किया. उन्होंने ऐसी बेबुनियाद अफवाहें फैलाने वाले गॉसिप पेजेस की जमकर क्लास लगाई और इन खबरों को बकवास बताया.
अब इस पूरे मामले पर खुद शादीशुदा एक्टर अर्जुन बिजलानी का रिएक्शन सामने आया है. उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके इन अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया है. अर्जुन ने साफ लफ्जों में कहा है कि वे और मौनी सिर्फ और सिर्फ अच्छे दोस्त हैं. उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि सिर्फ व्यूज और लाइक्स पाने के लिए उनकी सालों पुरानी दोस्ती को इस तरह का रोमांटिक एंगल नहीं दिया जाना चाहिए. उनका ये पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है.
अर्जुन बिजलानी ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए आगे लिखा, ‘डियर क्लिकबेट पेजेस, जो दो लोग पिछले 15 सालों से भी ज्यादा समय से एक-दूसरे के पक्के दोस्त हैं, वे अचानक कपल नहीं बन जाते. सिर्फ इसलिए कि किसी गॉसिप पेज को अपनी हेडलाइन के लिए मसाला चाहिए, आप ऐसा नहीं लिख सकते. कभी-कभी लोग बिना किसी स्वार्थ के बस एक-दूसरे का साथ देते हैं, खासकर तब जब उनका कोई दोस्त जिंदगी के बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा हो’.
टीवी के मशहूर एक्टर अर्जुन बिजलानी ने मीडिया पेजेस को जिम्मेदारी का अहसास कराते हुए लिखा, ‘व्यूज के चक्कर में हर एक दोस्ती में लव एंगल ढूंढना बंद करिए. किसी भी खबर को पब्लिश करने से पहले थोड़ी सच्चाई की जांच कर ली जाए तो बेहतर होगा. हम जो भी कहानियां सोशल मीडिया पर बनाते हैं, उन्हें लेकर हमें जिम्मेदार बनने की जरूरत है. ये देखना बेहद निराशाजनक है कि कुछ लोग मनोरंजन के नाम पर ऐसी मनगढ़ंत कहानियां छापते हैं’.
अर्जुन बिजलानी से पहले खुद मौनी रॉय ने भी पैपराजी पर अपना गुस्सा जाहिर किया था. मौनी ने पैपराजी को साफ-साफ कह दिया था कि वे उनकी तस्वीरें न क्लिक करें और न ही उनके पीछे आएं. मौनी ने ये भी साफ किया कि वे कभी भी पैपराजी को खुद नहीं बुलाती हैं. आपको बता दें कि हाल ही में मौनी रॉय और उनके पति सूरज नांबियार का तलाक हुआ है, जिसके बाद वो परेशान चल रही हैं. अब देखना है आने वाले दिनों इस मामले में क्या बड़ा होता है.