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शिल्पा के गाईं गुण, हिना को सुनाई खरी-खोटी, अर्शी खान का सनसनीखेज दावा; हैंडपंप दान पर बोलीं- ‘सच कुछ और है’

Arshi Khan On Hina Khan Charity: एक्ट्रेस और बिग बॉस एक्स कंटेस्टेंट अर्शी खान ने हाल ही में हिना खान पर हमला बोलते हुए उनके सामाजिक कामों पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने ये भी कहा कि हैंडपंप दान करने का क्रेडिट हिना को नहीं, बल्कि उनके फैंस को जाता है. साथ ही उन्होंने अपनी करीबी दोस्त शिल्पा शिंदे का खुलकर सपोर्ट किया.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 13, 2026, 08:49 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 08:49 PM IST
शिल्पा के गाईं गुण, हिना को सुनाई खरी-खोटी, अर्शी खान का सनसनीखेज दावा; हैंडपंप दान पर बोलीं- ‘सच कुछ और है’

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Jyoti Rajput

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ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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