/शिल्पा के गाईं गुण, हिना को सुनाई खरी-खोटी, अर्शी खान का सनसनीखेज दावा; हैंडपंप दान पर बोलीं- ‘सच कुछ और है’

बिग बॉस 11 को खत्म हुए कई साल गुजर चुके हैं, लेकिन इस सीजन के कुछ कंटेस्टेंट्स के बीच की पुरानी कड़वाहट अब भी कम होती नजर नहीं आ रही है. खासकर हिना खान और अर्शी खान के बीच का विवाद अक्सर किसी न किसी वजह से सुर्खियों में आ जाता है. हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अर्शी से जब हिना खान के साथ उनकी अनबन के बारे में सवाल किया गया, तो उनका गुस्सा साफ नजर आया. अर्शी ने कहा कि वो हिना का नाम तक लेना पसंद नहीं करती हैं. इसके बाद, उन्होंने हिना की तुलना शिल्पा शिंदे से करते हुए उनके द्वारा की गई चैरिटी पर भी सवाल खड़े कर दिए.