/शिल्पा के गाईं गुण, हिना को सुनाई खरी-खोटी, अर्शी खान का सनसनीखेज दावा; हैंडपंप दान पर बोलीं- ‘सच कुछ और है’

बिग बॉस 11 को खत्म हुए कई साल गुजर चुके हैं, लेकिन इस सीजन के कुछ कंटेस्टेंट्स के बीच की पुरानी कड़वाहट अब भी कम होती नजर नहीं आ रही है. खासकर हिना खान और अर्शी खान के बीच का विवाद अक्सर किसी न किसी वजह से सुर्खियों में आ जाता है. हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अर्शी से जब हिना खान के साथ उनकी अनबन के बारे में सवाल किया गया, तो उनका गुस्सा साफ नजर आया. अर्शी ने कहा कि वो हिना का नाम तक लेना पसंद नहीं करती हैं. इसके बाद, उन्होंने हिना की तुलना शिल्पा शिंदे से करते हुए उनके द्वारा की गई चैरिटी पर भी सवाल खड़े कर दिए.
अर्शी ने बातचीत के दौरान कहा कि किसी के लिए काम करना और किसी दूसरे से काम करवाना, दोनों में काफी अंतर होता है।. उनका कहना था कि हिना खान ने समाज के लिए आखिर ऐसा क्या किया है, जिसे इतना बड़ा काम बताया जाए. अर्शी ने आगे हिना से जुड़े हैंडपंप के दावे का भी जिक्र किया.
अर्शी खान ने इस बातचीत में आगे कहा कि हिना ने अपनी तरफ से कोई हैंडपंप दान नहीं किया था, बल्कि उनके किसी फैन ने उनके नाम पर हैंडपंप लगवाया था. अर्शी ने कहा कि उस फैन की मंशा थी कि वहां से पानी पीने वाले लोग हिना के लिए दुआ दें. इसी बातचीत में अर्शी खान ने शिल्पा शिंदे की खूब तारीफ की. उन्होंने कहा कि शिल्पा जरूरतमंद और बुजुर्ग महिलाओं के लिए अपने लेवल पर काम कर रही हैं. अर्शी के मुताबिक, शिल्पा अपने पैसों से बेसहारा महिलाओं की मदद करती हैं और उन्हें अपने शेल्टर होम में जगह भी देती हैं.
अर्शी ने दोनों के काम करने के तरीके में अंतर बताते हुए कहा कि उनके हिसाब से असली समाजसेवा वही है, जिसमें इंसान खुद आगे बढ़कर जरूरतमंदों की मदद करे. हालांकि, ये बातें अर्शी के दावे हैं और उन्होंने इन्हीं के आधार पर दोनों एक्ट्रेसेस की तुलना की है.
अर्शी ने बात को आगे बढ़ाते हुए हिना खान की लाइफस्टाइल पर भी तंज कसा. उन्होंने असम में आई बाढ़ और वहां के लोगों की परेशानियों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि अगर कोई खुद को बड़ा और पैसे वाला सेलिब्रिटी मानता है, तो उसे मुश्किल वक्त में जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए. उन्होंने सवाल किया कि इतनी बड़ी समस्या के बीच हिना ने बाढ़ पीड़ितों के लिए क्या किया. इस दौरान अर्शी ने महंगे ब्रांड्स और लग्जरी लाइफ को लेकर भी हिना पर निशाना साधा है.
अर्शी ने कहा कि सिर्फ ब्रांडेड बैग लेकर घूमने और बड़ी-बड़ी गाड़ियों में सफर करने से कोई बड़ा सेलिब्रिटी या अच्छा इंसान साबित नहीं हो जाता है. उनके मुताबिक, असली पहचान इस बात से होती है कि कोई व्यक्ति जरूरत पड़ने पर दूसरों के लिए कितना खड़ा होता है. अर्शी ने यहां तक कहा कि अगर हिना वाकई लोगों की मदद करना चाहती हैं, तो उन्हें आगे आकर जरूरतमंदों के लिए काम करना चाहिए. उन्होंने कहा कि हिना चाहें तो शिल्पा शिंदे के शेल्टर होम में जाकर मदद कर सकती हैं.
हालांकि, अर्शी और हिना के बीच विवाद कोई नया नहीं है. बिग बॉस 11 के दौरान दोनों के बीच कई बार तीखी बहस देखने को मिली थी और शो खत्म होने के बाद भी दोनों के रिश्तों में कोई खास बदलाव नजर नहीं आया. इस बार भी अर्शी के बयान ने पुराने विवाद को फिर खबरों में ला दिया है. उन्होंने ये भी कहा कि शिल्पा शिंदे इतनी अच्छी हैं कि वो हिना के पैसे कभी स्वीकार नहीं करेंगी. अब अर्शी के इन तीखे बयानों पर हिना खान की तरफ से कोई रिएक्शन आता है या नहीं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा.