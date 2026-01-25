Advertisement
trendingNow13085317
Hindi Newsटीवी‘अगर इंडस्ट्री में भेदभाव होता, तो शाहरुख, सलमान, आमिर आज स्टार नहीं होते...’ अरुण गोविल का एआर रहमान को दो टूक जवाब

‘अगर इंडस्ट्री में भेदभाव होता, तो शाहरुख, सलमान, आमिर आज स्टार नहीं होते...’ अरुण गोविल का एआर रहमान को दो टूक जवाब

Arun Govil On AR Rahman: ऑस्कर विनर संगीतकार एआर रहमान इन दिनों अपने एक बयान को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं, जिसमें उन्होंने इंटरव्यू के दौरान फिल्म इंडस्ट्री में कम्युनल बायस को लेकर बोला था, जिसको लेकर बड़ी बहस छिड़ गई है, जिस पर अब ‘रामायण’ के राम यानी अरुण गोविल ने अपनी बात रखी.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Jan 25, 2026, 06:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अरुण गोविल का एआर रहमान को दो टूक जवाब
अरुण गोविल का एआर रहमान को दो टूक जवाब

Arun Govil On AR Rahman Remark: ऑस्कर जीत चुके संगीतकार एआर रहमान अपने हालिया इंटरव्यू को लेकर सुर्खियों में छा गए हैं. इंटरव्यू में उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में बदलते पावर सिस्टम पर बात करते हुए कहा कि आज फैसले अक्सर ऐसे लोग ले रहे हैं जो क्रिएटिव नहीं हैं. उन्होंने ये भी कहा कि इसमें ‘कम्युनल एंगल’ भी हो सकता है. हालांकि, उन्होंने साफ कहा कि ये बात उनके सामने सीधे तौर पर कभी नहीं आई. साथ ही उन्होंने कहा कि इसी वजह से उनके पास पिछले 8 सालों से ज्यादा काम नहीं आ रहा है.  

रहमान के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने भी इसे गलत बताते हुए रहमान की अलोचना की. हालांकि, कुछ सेलेब्स ऐसे भी रहे जो उनके समर्थन में उतरे और उनकी बात को सही बताया. अब इस पूरे विवाद पर रामानंद सागर की ‘रामायण’ में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अभिनेता और राजनेता अरुण गोविल ने अपनी राय रखी. अपनी बात रखते हुए उन्होंने साफ कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में कभी भी धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं हुआ है, ये बिल्कुल गलत है. 

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

अरुण गोविल ने दिए बड़े सितारों के उदाहरण

शुक्रवार शाम FWICE और Cine Artiste Welfare Trust के एक कार्यक्रम के दौरान PTI से बात करते हुए अरुण गोविल ने रहमान की बातों को सिरे से खारिज किया. उन्होंने कहा, ‘हमारे इंडस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी को धर्म की वजह से काम न मिला हो’. उनके मुताबिक फिल्म इंडस्ट्री ही एक ऐसी जगह है जहां हर धर्म के लोगों ने बराबरी के साथ काम किया है. अरुण गोविल ने कुछ बड़े सितारों का उदाहरण देते हुए कहा, ‘दिलीप कुमार अपने दौर के सबसे बड़े स्टार थे. आज भी शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान इंडस्ट्री के टॉप स्टार हैं’. 

51 साल पुराना वो दर्दभरा गाना, जिसे सुनकर आज भी निकल आते हैं आंसू, बना टूटे दिलों की आवाज, छू जाता है लोगों के जज्बात

इंडस्ट्री पर बयान देकर बुरा फंसे रहमान 

गोविल के मुताबिक, अगर इंडस्ट्री में कम्युनल बायस होता, तो ये कलाकार कभी इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते. दरअसल, पूरा विवाद रहमान के उसी बयान से शुरू हुआ जिसमें उन्होंने कहा था, ‘आज क्रिएटिव लोगों के बजाय गैर-क्रिएटिव लोग फैसले ले रहे हैं’. उन्होंने ये भी कहा कि कई बार फैसले सीधे न आकर ‘चाइनीज व्हिस्पर’ की तरह उन तक पहुंचते हैं. रहमान ने साफ किया था कि उन्होंने यह बात अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के तौर पर कही, न कि किसी पर सीधा आरोप लगाने के लिए. हालाकिं, विवाद बढ़ने के बाद रहमान ने अपनी सफाई दी. 

अपने बयान को लेकर ट्रोल हो रहे रहमान 

उन्होंने कहा कि संगीत उनके लिए हमेशा भारत की विविध संस्कृति को जोड़ने का जरिया रहा है. रहमान ने कहा कि उनका किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था. उन्होंने भारत की बहुसांस्कृतिक पहचान पर गर्व जताया और कहा कि वे आगे भी संगीत के जरिए लोगों को जोड़ते रहेंगे. बता दें, रहमान ने 1992 में फिल्म ‘रोजा’ से डेब्यू किया था. अपने 34 साल के करियर में उन्होंने अब तक 589 गाने कंपोज किया और कई गानों को अपनी आवाज भी दी, लेकिन अब वे अपने बयान को लेकर जमकर ट्रोल हो रहे हैं. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Arun GovilAR Rahman

Trending news

आतंक के खिलाफ निर्णायक मोड़! भारत-यूरोप की दोस्ती अब खालिस्तान को दफन कर देगी?
DNA
आतंक के खिलाफ निर्णायक मोड़! भारत-यूरोप की दोस्ती अब खालिस्तान को दफन कर देगी?
26 जनवरी पर कर्तव्य पथ में मुनीर को दिखेगी अपनी मौत! ये 'अमोघ' हथियार चीर देंगे छाती
Republic Day Parade
26 जनवरी पर कर्तव्य पथ में मुनीर को दिखेगी अपनी मौत! ये 'अमोघ' हथियार चीर देंगे छाती
क्या बारिश डालेगी रिपब्लिक डे परेड में खलल? 25-26 जनवरी के मौसम को लेकर IMD का अपडेट
weather update
क्या बारिश डालेगी रिपब्लिक डे परेड में खलल? 25-26 जनवरी के मौसम को लेकर IMD का अपडेट
क्या है नियम 3C? शिक्षण संस्थानों को लेकर जारी UGC के नियमों को SC में दी गई चुनौती
UGC
क्या है नियम 3C? शिक्षण संस्थानों को लेकर जारी UGC के नियमों को SC में दी गई चुनौती
26 जनवरी पर दिखेगा A कंटिजेंट का जलवा, करण-अर्जुन और CD वॉरियर की जोड़ी मचा देगी धूम
26 January
26 जनवरी पर दिखेगा A कंटिजेंट का जलवा, करण-अर्जुन और CD वॉरियर की जोड़ी मचा देगी धूम
'मुंब्रा को हरा बना देंगे' वाली AIMIM पार्षद सहर शेख की उड़ी नींद, कहा- माफ करो
Mumbai News
'मुंब्रा को हरा बना देंगे' वाली AIMIM पार्षद सहर शेख की उड़ी नींद, कहा- माफ करो
देशभक्ति पर उपदेश देने की जरूरत नहीं... राज्यपाल के रवैये पर स्टालिन ने साधा निशाना
MK Stalin
देशभक्ति पर उपदेश देने की जरूरत नहीं... राज्यपाल के रवैये पर स्टालिन ने साधा निशाना
मान सरकार की ऐतिहासिक पहल: गणतंत्र दिवस पर गुरु तेग बहादुर साहिब को समर्पित झांकी
punjab on republic day
मान सरकार की ऐतिहासिक पहल: गणतंत्र दिवस पर गुरु तेग बहादुर साहिब को समर्पित झांकी
'कांग्रेस लाइन नहीं की क्रॉस...',पार्टी में छिड़ी अनबन के बीच बोले शशि थरूर
Kerala News
'कांग्रेस लाइन नहीं की क्रॉस...',पार्टी में छिड़ी अनबन के बीच बोले शशि थरूर
भावना नहीं-पहचान है 'प्रेम', संविधान के हर पन्ने पर क्यों लिखा है ये 'PREM' शब्द?
Indian Constitution
भावना नहीं-पहचान है 'प्रेम', संविधान के हर पन्ने पर क्यों लिखा है ये 'PREM' शब्द?