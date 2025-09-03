'सात फेरे' फेम आशीष कपूर पर लगा रेप का आरोप, दिल्ली पुलिस ने पुणे से किया गिरफ्तार, बाथरूम में जबरन करने की कोशिश

TV actor Ashish Kapoor Arrested: टीवी एक्टर आशीष कपूर पर रेप का आरोप लगा है. जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें पुणे से अरेस्ट किया है. पीड़िता ने हाउस पार्टी में जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है.
TV actor Ashish Kapoor arrested: दिल्ली पुलिस ने टीवी एक्टर आशीष कपूर को पुणे से गिरफ्तार किया है. एक्टर पर एक महिला ने रेप का गंभीर आरोप लगा है. शिकायत में महिला ने बताया कि अगस्त के दूसरे हफ्ते यानी 11 अगस्त को ये घटना हुई थी. पीड़िता ने बताया कि वह आशीष कपूर से इंस्टाग्राम पर मिली थी और वह एक इवेंट मैनेजर हैं. इस मामले के सामने आने से टीवी इंडस्ट्री में खलबली मच गई है. पुलिस फिलहाल पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है.
इंस्टाग्राम पर हुई थी मुलाकात
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आशीष कपूर से सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर मुलाकात हुई थी और वह एक इवेंट मैनेजर हैं. यह घटना एक प्राइवेट पार्टी में हुई, जो आशीष कपूर के एक दोस्त के घर आयोजित थी. पार्टी के दौरान आशीष कपूर ने बाथरूम में पीड़िता के संग दुष्कर्म किया. पीड़िता का कहना है कि इस दौरान आशीष के दोस्त और उनकी पत्नी ने भी उनके साथ दुर्व्यवहार किया.
दोस्त और उनकी पत्नी को मिली अग्रिम जमानत
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना आशीष कपूर, उसके दोस्त और उसकी पत्नी समेत दो अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. 18 अगस्त को पीड़ित महिला ने एक और बयान दर्ज किया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि आशीष कपूर और उसके दोस्त ने उसके साथ रेप किया और दोस्त की पत्नी ने उसे मारा था. हालांकि 21 अगस्त को आशीष कपूर के दोस्त और उनकी पत्नी को अग्रिम जमानत दे दी गई.
लगातार आशीष बदल रहे थे लोकेशन
वहीं शिकायत मिलने पर आशीष से पुलिस संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वह लगातार अपनी लोकेशन बदलते रहे. पुलिस को आशीष की लोकेशन पहले गोवा में मिली थी, जब पुलिस वहां पहुंची तो आशीष गायब हो गए थे. इसके बाद लोकेशन पुणे की सामने आई, जहां से दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया. पुलिस उन्हें मंगलवार को दिल्ली लेकर आई और अदालत ने उन्हें 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया
