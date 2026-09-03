TRP मेरे नाम से आती है! रुबीना दिलैक और हिना खान की बातों पर भड़के आसिम रियाज, बोले- हम ही लाते हैं ऑडियंस

टीवी और रियलिटी शो की दुनिया में इन दिनों 'बिग बॉस 13' के कंटेस्टेंट आसिम रियाज लगातार सुर्खियों में छाए हुए हैं. हाल ही में रुबीना दिलाइक और हिना खान के एक पॉडकास्ट में आसिम के व्यवहार को लेकर की गई टिप्पणियों ने सुर्खियां बटोरी थीं. अब आसिम ने भी इन बातों पर अपना रिएक्शन दिया है. उन्होंने बिना किसी का नाम लिए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर अपना जवाब दिया और खुद को रियलिटी शोज की टीआरपी का किंग बताया. दरअसल कुछ हफ्ते पहले रुबीना दिलाइक ने रियलिटी शो 'बैटलग्राउंड' से जुड़े एक्सपीरियंस पर बात करते हुए आसिम रियाज के कथित रवैये की आलोचना की थी.
हिना खान के साथ बातचीत के दौरान रुबीना ने आरोप लगाया कि आसिम शो की क्रिएटिव टीम के साथ कथित तौर पर ठीक तरीके से पेश नहीं आते थे. रुबीना का कहना था कि किसी भी शो को बनाने के पीछे पूरी टीम की मेहनत होती है और कलाकारों को उस टीम का सम्मान करना चाहिए. उन्होंने आसिम के व्यवहार को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि क्रिएटिव टीम के साथ कथित तौर पर जिस तरह से बातचीत की जाती थी, उससे उन्हें काफी बुरा लगता था.
इस पॉडकास्ट में मौजूद हिना खान ने भी रुबीना की बात से सहमति जताई. दोनों ने इस दौरान रियलिटी शो के माहौल और कलाकारों के व्यवहार को लेकर अपनी राय रखी. रुबीना ने ये भी कहा कि जिस शो का वो हिस्सा होती हैं, उसे बनाने वाली टीम उनके लिए फैमिली जैसी होती है. ऐसे में टीम के मेंबर्स का अपमान या उनकी मेहनत पर सवाल उठाना उन्हें सही नहीं लगता.
अब आसिम रियाज ने इन टिप्पणियों पर अपनी बात रखी है उन्होंने सोशल मीडिया X पर एक नोट शेयर किया, जिसमें किसी का नाम लिए बिना उन्होंने टीवी इंडस्ट्री के कुछ लोगों पर निशाना साधा. आसिम ने लिखा कि उन्होंने एक पॉडकास्ट का क्लिप देखा, जिसमें टीवी इंडस्ट्री के कुछ लोग इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि वो अपने हर रियलिटी शो में टीआरपी लेकर आते हैं. इसके जवाब में आसिम ने कहा कि अगर लोग ऐसा मानते हैं, तो उनका जवाब है, 'हां, मैं लाता हू.'
I saw another clip from a podcast where these TV industry aunties and uncles were talking about how I bring TRP to every reality show I do. Well, the answer is YES, I DO. Good luck with your careers n keep playing your roles and being puppets in the industry.
— Asim Riaz (@imrealasim) September 2, 2026
इसके बाद उन्होंने अपने पोस्ट में करियर को लेकर बेस्ट विशेज देते हुए इंडस्ट्री में अपने रोल निभाते रहने और 'कठपुतली' बने रहने जैसी तीखी टिप्पणी भी की. उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा और तेज हो गई है. वहीं आसिम के इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया यूजर ने रिएक्शन देते हुए उन्हें ट्रोल कर दिया. एक यूजर ने कहा, 'ब्रो तुम्हें शांत हो जाना चाहिए, तुम्हारा सिर्फ एक हिट शो बिग बॉस 12, वो भी सिद्धार्थ शुक्ला की वजह से.'
आसिम रियाज पिछले कुछ समय से अपनी एक्स गर्लफ्रेंड हिमांशी खुराना के साथ विवाद को लेकर भी खबरों में हैं. दोनों ने करीब चार साल तक एक-दूसरे को डेट किया था. दिसंबर 2023 में दोनों ने अपने ब्रेकअप की जानकारी दी थी. बाद में हिमांशी ने पारस छाबड़ा के शो में बताया कि अलग-अलग धार्मिक मान्यताएं उनके रिश्ते के खत्म होने की वजहों में शामिल थीं. वहीं आसिम ने कहा था कि दोनों ने आपसी सहमति से अपने-अपने धर्मों को रिश्ते से ऊपर रखने का फैसला किया था.
हालिया विवाद में आसिम ने हिमांशी पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने के आरोपों से इनकार किया और कहा कि वो रिश्ते को एक और मौका देना चाहती थीं. इसके बाद हिमांशी ने भी पलटवार करते हुए कहा कि उनके पास अपने दावों से जुड़े सबूत मौजूद हैं और अगर उनकी इमेज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश जारी रही, तो वो भी जवाब देने से पीछे नहीं हटेंगी.