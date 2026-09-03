TRP मेरे नाम से आती है! रुबीना दिलैक और हिना खान की बातों पर भड़के आसिम रियाज, बोले- हम ही लाते हैं ऑडियंस

टीवी और रियलिटी शो की दुनिया में इन दिनों 'बिग बॉस 13' के कंटेस्टेंट आसिम रियाज लगातार सुर्खियों में छाए हुए हैं. हाल ही में रुबीना दिलाइक और हिना खान के एक पॉडकास्ट में आसिम के व्यवहार को लेकर की गई टिप्पणियों ने सुर्खियां बटोरी थीं. अब आसिम ने भी इन बातों पर अपना रिएक्शन दिया है. उन्होंने बिना किसी का नाम लिए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर अपना जवाब दिया और खुद को रियलिटी शोज की टीआरपी का किंग बताया. दरअसल कुछ हफ्ते पहले रुबीना दिलाइक ने रियलिटी शो 'बैटलग्राउंड' से जुड़े एक्सपीरियंस पर बात करते हुए आसिम रियाज के कथित रवैये की आलोचना की थी.