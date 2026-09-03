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TRP मेरे नाम से आती है! रुबीना दिलैक और हिना खान की बातों पर भड़के आसिम रियाज, बोले- हम ही लाते हैं ऑडियंस

टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलाइक के हालिया दावों के बाद आसिम रियाज एक बार फिर सुर्खियों में हैं. रुबीना ने आरोप लगाया कि आसिम बैटलग्राउंड की क्रिएटिव टीम के साथ कथित तौर पर गलत व्यवहार करते थे और शो में बार-बार अपशब्दों का इस्तेमाल करते थे.

Written ByJyoti Rajput
Published: Sep 03, 2026, 07:33 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 07:35 AM IST
TRP मेरे नाम से आती है! रुबीना दिलैक और हिना खान की बातों पर भड़के आसिम रियाज, बोले- हम ही लाते हैं ऑडियंस

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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