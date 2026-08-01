/August OTT Release: एंटरटेनमेंट से भरपूर रहेगा पूरा अगस्त, हॉटस्टार पर धमाल मचाने आ रही फाड़ू फिल्में-सीरीज; नोट कर लें डेट

August OTT Release: अगस्त के महीने में ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर दर्शकों के लिए काफी खास रहने वाला है. दरअसल, जियो हॉटस्टार अपने दर्शकों के लिए एक से बढ़कर एक वेब सीरीज और फिल्में लेकर आया है. इसमें थ्रिलर, सस्पेंस, रोमांस, पॉलिटिक्स, कोर्टरूम ड्रामा और सुपरनैचुरल सबका एक कंप्लीट पैकेज देखने को मिलने वाला है. आइए जानते हैं, अगस्त में आपको क्या-क्या मसाला देखने को मिलने वाला है-
रोहित शेट्टी का पॉपुलर टीवी शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' 1 अगस्त को कलर्स टीवी पर स्ट्रीम होगा. इसे आप जियो हॉटस्टार पर भी देख सकेंगे. इस बार शो में गौरव खन्ना, रुबीना दिलैक, जैस्मीन भसीन, करण वाही, ओरी, फरहाना भट्ट और जैसे स्टार्स कंटेस्टेंट के तौर पर इस सीजन में नजर आने वाले हैं. बता दें कि खतरों के खिलाड़ी हर शनिवार और रविवार को रात 9 बजे आएगा.
जल्द ही भोजपुरी रियलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' भी जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होने वाला है. शो में भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने-माने दिग्गज और बिहार के बड़े नेता एक साथ नजर आएंगे. इसमें पवन सिंह, दिनेश लाल यादव (निरहुआ), आम्रपाली दुबे, काजल राघवानी और पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव एक साथ नजर आने वाले हैं. ये शो 2 अगस्त से जियोहॉस्टार पर शुरू होगा. ये 9 बजे हॉटस्टार पर और कलर्स टीवी पर 10.30 बजे आएगा.
अगर आप भी क्राइम थ्रिलर वाली फिल्मों के शौकीन हैं , तो जियो हॉटस्टार पर उयिर दस्तक देने वाला है. मलयायम भाषा में बनी ये फिल्म 4 अगस्त को स्ट्रीम होगी. ये फिल्म रियल बेस्ड घटनाओं पर आधारित है. फिल्म की कहानी की बात करें तो सबसे पहले एक लाश कुएं में मिलती है. फिर इसकी जांच को लेकर कहानी आगे बढ़ती है.
एक फैमिली रोमांटिक ड्रामा शो ये फितूर तेरा 5 अगस्त को जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रहा है. इसे स्टार प्लस पर 8.30 बजे दिखाया जाएगा. इसमें ईशान धवन (जीत) और देबचंद्रिमा सिंघा (सौम्या) लीड रोल में हैं.
अमेरिकन थ्रिलर सीरीज द शॉर्ड्स जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग को तैयार है. ऐसे इमं अगर आप भी थ्रिलर सीरीज के शौकीन हैं, तो आप घर बैठे इसे देख सकते हैं. इसे 6 अगस्त से स्ट्रीम किया जाएगा. इंग्लिश के अलावा ये हिंदी और अन्य सब टाइटल के साथ मौजूद है.
सुपर मारियो ब्रदर्स की दुनिया पर आधारित 'द सुपर मारियो गैलेक्सी मूवी' एक एनिमेटेड फिल्म है. बचपन में मारियो गेम खेलने का रोमांच अलग ही दुनिया में ले जाता था. ये बच्चों के लिए अच्छी चॉइस हो सकती है. इसे 7 अगस्त को जियो हॉटस्टार रिलीज किया जाएगा.
अक्षय कुमार की कॉमेडी फिल्म वेलकम टू द जंगल ने सिनेमाघरों में दर्शकों का खूब मनोरंजन किया. अब ये फिल्म OTT पर धमाल मचाने को तैयार है. ये 21 अगस्त को जियो हॉटस्टार पर रिलीज होगी. फिल्म में अक्षय के अलावा अरशद वारसी, जैकी श्रॉफ और सुनील शेट्टी जैसे दिग्गज हैं.
टीवी का सबसे पॉपुलर रैप रिएलिटी शो 'एमटीवी हसल' के पांचवें सीजन का भी ऐलान हो गया है. ये सीजन आठ अगस्त ऑन एयर होने जा रहा है. एमटीवी और जियो-हॉटस्टार पर आने वाले इस शो में रैपर बादशाह बतौर जज अपनी धमाकेदार वापसी कर रहे हैं.
अमेरिकन पॉप सिंगर माइकल जैक्सन की जिंदगी पर आधारित फिल्म 'माइकल' 29 अगस्त को जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी.