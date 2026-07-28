/अगस्त में एंटरटेनमेंट का लगेगा डबल तड़का, एक के बाद एक शुरू होंगे 5 मोस्ट अवेटेड रियलिटी शोज; कौन-कौन से हैं लिस्ट में

इस बार अगस्त का महीना रियलिटी शो लवर्स के लिए मनोरंजन से भरपूर रहने वाला है. दरअसल, इस महीने टीवी और ओटीटी पर कई चर्चित रियलिटी शोज नए सीजन के साथ वापसी करने जा रहे हैं. इसमें आपको कहीं रोमांच तो कहीं एडवेंचर देखने को मिलेगा. फिर कहीं जबरदस्त ड्रामा, हिप-हॉप, गेमिंग और ढेर सारा अनफिल्टर्ड एंटरटेनमेंट दर्शकों का इंतजार कर रहा है. अगर आप भी रियलिटी शोज देखने के शौकीन हैं, तो अगस्त का महीना आपके लिए खास है. ये शोज आपकी वॉचलिस्ट का हिस्सा बन सकते हैं.
रोहित शेट्टी का पॉपुलर टीवी शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' जल्द स्ट्रीम होने को तैयार है. इस बार इस शो में गौरव खन्ना, रुबीना दिलैक, जैस्मीन भसीन, करण वाही, ओरी, फरहाना भट्ट और जैसे स्टार्स कंटेस्टेंट के तौर पर इस सीजन इमं नजर आने वाले हैं. बता दें कि इसे आप ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉस्टार पर देख सकते हैं.
इन दिनों रियलिटीशोज खूब पॉपुलर हैं. इसी बीच अब जल्द ही भोजपुरी का पहला रियलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' भी मनोरंजन करने को तैयार है. इस शो में भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने-माने दिग्गज और बिहार के बड़े नेता एक साथ नजर आएंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, शो में पवन सिंह, दिनेश लाल यादव (निरहुआ), आम्रपाली दुबे, काजल राघवानी और पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव एक साथ नजर आने वाले हैं. ये शो 2 अगस्त से जियोहॉस्टार पर शुरू होगा.
इसके अलावा सबसे पॉपुलर गेमिंग रियलिटी शो 'प्लेग्राउंड सीजन' का 5वां सीजन भी आने को तैयार है. बताया जा रहा है कि इस बार तीन मेंटर्स का एक पैनल शामिल होगा. इसमें दो बार के चैंपियन एल्विश यादव 'KO क्रैकेंस', तेजस्वी प्रकाश 'रेजिंग सेंटॉर्स' और आरुष भोला 'पावर फीनिक्स' की जिम्मेदारी संभालेंगे. ये शो 1 अगस्त से प्राइम वीडियो की तरफ से MX प्लेयर पर फ्री में स्ट्रीम किया जाएगा.
टीवी का सबसे पॉपुलर रैप रिएलिटी शो 'एमटीवी हसल' के पांचवें सीजन का भी ऐलान हो गया है. ये सीजन आठ अगस्त ऑन एयर होने जा रहा है. एमटीवी और जियो-हॉटस्टार पर आने वाले इस शो में रैपर बादशाह बतौर जज अपनी धमाकेदार वापसी कर रहे हैं.
मशहूर फिल्ममेकर एक बार भी अपने शो 'द ट्रेटर्स' की कमान संभालते नजर आएंगे. हाल ही में मेकर्स ने 'द ट्रेटर्स' के दूसरे सीजन का ऐलान किया है. ये सीजन 13 अगस्त से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगा. इसके नए एपिसोड हर गुरुवार रिलीज किए जाएंगे. बता दें कि ये इंटरनेशनल लेवल पर काफी पॉपुलर थ्रिलिंग रियलिटी फॉर्मेट के भारतीय वर्जन में बनाया गया है.