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कभी गिरती-कभी संभलती... ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ के बाद वेकेशन मोड में आईं अविका गौर, समंदर किनारे पति संग बितांए मस्ती भरे पल

Avika Gor Milind Chandwani Vacation: टीवी की मशहूर ‘आनंदी’ यानी अविका गौर ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ के बाद अब सुकून के पल बिता रही हैं. वे अपने पति और परिवार के साथ एक शांत आइलैंड पर छुट्टियां मनाने पहुंची हैं. समंदर किनारे बोटिंग, कयाकिंग और सनसेट के नजारों का उनका ये खूबसूरत वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

Written ByVandana Saini
Published: Sep 01, 2026, 09:23 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 09:23 AM IST
कभी गिरती-कभी संभलती... ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ के बाद वेकेशन मोड में आईं अविका गौर, समंदर किनारे पति संग बितांए मस्ती भरे पल
Image Credit: वेकेशन पर पति संग मस्ती करती नजर आ रहीं अविका (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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