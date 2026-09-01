/कभी गिरती-कभी संभलती... ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ के बाद वेकेशन मोड में आईं अविका गौर, समंदर किनारे पति संग बितांए मस्ती भरे पल

टीवी के यादगार टीवी शो ‘बालिका वधू’ में छोटी ‘आनंदी’ का रोल निभाकर घर-घर में अपनी खास पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस अविका गौर आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपनी शानदार एक्टिंग से लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई. टीवी की दुनिया में बड़ी कामयाबी हासिल करने के बाद अविका ने साउथ सिनेमा का रुख किया, जहां उन्होंने कई बेहतरीन और सुपरहिट फिल्मों में काम करके अपनी अलग पहचान बनाई. खास बात ये है कि हॉरर फिल्मों में उनकी एक्टिंग को लोगों ने काफी पसंद किया.
एक्टिंग की दुनिया के साथ-साथ अविका गौर ने कई बड़े रियलिटी शो का भी हिस्सा रह चुकी हैं और अपना जलवा दिखा चुकी हैं. साल 2012 में उन्होंने डांस शो ‘झलक दिखला जा 5’ में हिस्सा लेकर अपने डांस का हुनर दिखाया था. इसके बाद साल 2019 में वे एडवेंचर से भरे शो ‘फियर फैक्टर: खतरों के खिलाड़ी 9’ और कॉमेडी शो ‘खतरा खतरा खतरा’ में भी नजर आईं. हाल ही में अविका ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ में खतरनाक स्टंट्स का सामना करते हुए दिखाई दी थीं. इस शो में उनके हिम्मत वाले और बेबाक अंदाज को लोगों ने खूब सराहा और पसंद किया.
‘खतरों के खिलाड़ी 15’ के मुश्किल स्टंट्स और लंबे शेड्यूल के बाद अविका ने काम से थोड़ा ब्रेक लिया है. अपनी थकान और तनाव को दूर करने के लिए वे अपने पति मिलिंद चंदवानी और परिवार के साथ एक बेहद शांत और खूबसूरत आइलैंड पर छुट्टियां मनाने पहुंची हैं. इस खास वेकेशन का एक खूबसूरत वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वे नीले समंदर, सफेद रेत और प्राकृतिक नजारों के बीच सुकून के साथ-साथ मस्ती भरे पल बिताती नजर आ रही हैं. एक शानदार बीच रिसॉर्ट में बिताए जा रहे ये फुर्सत के पल उनके लिए काफी खूबसूरत साबित हो रहे हैं.
सामने आए इस वीडियो में अविका गौर समंदर किनारे अलग-अलग मजेदार एक्टिविटीज को काफी एंजॉय करती नजर आ रही हैं. वे अपने पति मिलिंद और परिवार के साथ समंदर की लहरों पर कयाकिंग करती नजर आ रही हैं. इसके साथ ही लकड़ी की नाव में बैठकर पूरा परिवार खुले समंदर की ठंडी हवाओं और खूबसूरत वादियों के बीच हंसी-मजाक और मस्ती करता दिख रहा है. खुले नीले आसमान के नीचे लहरों के बीच बिताया गया ये वक्त उनके इस पूरे सफर को बेहद यादगार बना रहा है. परिवार का ये साथ उनके इस वेकेशन में चार चांद लगा रहा है.
अविका का ये वेकेशन लुक भी फैंस को काफी पसंद आ रहा है. वीडियो में वे ओलिव ग्रीन टॉप, खुली पैंट्स और फ्लोरल समर ड्रेस में बहुत ही सादगी भरे और स्टाइलिश अंदाज में नजर आ रही हैं. बीच पर हाथ में फूल लेकर मुस्कुराना और हवा में लहराते बाल उनके लुक को और भी खास बना रहे हैं. शाम के वक्त समंदर किनारे बैठकर डूबते सूरज की लालिमा को देखना और लोकल म्यूजिक की धुनों पर झूमना, उनके इस पूरे हॉलिडे को बेहद खास और सुकून भरा बना देता है. उनका ये कैजुअल लुक सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और पसंद किया जा रहा है.
अविका गौर का ये वेकेशन वीडियो इंटरनेट पर आते ही तेजी से वायरल हो गया है और फैंस इस पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं. लोगों को उनका ये खुशमिजाज, सादगी भरा और बेफिक्र अंदाज काफी पसंद आ रहा है. भारी-भरकम स्टंट्स और शूटिंग की भागदौड़ के बाद उनका ये शांत फैमिली वेकेशन देखकर फैंस बहुत खुश हैं और लगातार अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं. परिवार के साथ बिताए गए ऐसे सुकून भरे पल किसी को भी नई ताजगी से भर देते हैं. इसके साथ ही उनके तमाम फैंस अब उनके आने वाले नए प्रोजेक्ट्स और फिल्मों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.