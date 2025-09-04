दिसंबर में निकाह करने वाले थे अवेज-नगमा, परिवार ने बना लिया था पूरा प्लान, फिर क्यों किया पोस्टपोन?

Awez Darbar Wedding: एक्ट्रेस गौहर खान के देवर और सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर अवेज दरबार इन दिनों सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में अपनी गर्लफ्रेंड और इंफ्लूएंसर नगमा मिराजकर के साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके ज्यादातर फैंस शायद ये नहीं जानते कि दोनों अपनी शादी पोस्टपोन करने के बाद इस शो का हिस्सा बने.
Awez Darbar Wedding Postponed: 'बिग बॉस 19' की शुरुआत 24 अगस्त, 2025 को हुई थी और शो के शुरू होते ही ड्रामा भी शुरू हो गया. इस बार शो में टोटल 16 कंटेस्टेंट्स नजर आ रहे हैं और थीम है 'घरवालों की सरकार'. हर दिन शो के किसी न किसी कंटेस्टेंट को लेकर कुछ न कुछ नया खुलासा हो रहा है. वहीं, इस बार शो के सबसे फेमस कपल में मशहूर इंफ्लुएंसर आवेज दरबार और नगमा मिराजकर हैं. फैंस इन्हें प्यार से 'नवेज' कहते हैं.
दोनों के रिश्ते को लेकर लंबे समय से बातें हो रही थीं, लेकिन अब आवेज के पिता और जाने-माने म्यूजिक डायरेक्टर इस्माइल दरबार ने ये खुलासा कर दिया कि कपल दिसंबर में शादी करने वाला था. इस्माइल दरबार ने एक इंटरव्यू में बताया कि दोनों परिवारों ने रिश्ते को मंजूरी दे दी थी और 26 दिसंबर की शादी की तारीख भी तय हो चुकी थी. उन्होंने कहा, 'आवेज ने मुझे नगमा के घरवालों से बात करने को कहा. मैं खुद उनके घर गया और शादी की तारीख पक्की की'.
अवेज-नगमा दिसंबर में करने वाले थे शादी
उन्होंने आगे बताया, 'उनकी मां ने हमें बहुत स्वादिष्ट खाना खिलाया और देर रात तक शादी की तैयारियों पर बातें हुईं. सब कुछ तय हो गया था, लेकिन 'बिग बॉस 19' के लिए उन्होंने शादी रोक दी'. शो के अंदर भी आवेज ने अपने रिश्ते पर बात की. लाइव सेशन के दौरान उन्होंने माना कि दोनों परिवारों के बीच शादी की बात हो चुकी थी और अगर 'बिग बॉस' में एंट्री नहीं होती तो शायद अब तक दोनों शादी कर चुके होते. हालांकि, जैसे ही वे आगे कुछ बताने वाले थे, बिग बॉस ने बातचीत रोक दी.
8 साल पहले हुई थी रिश्ते की शुरुआत
रोजमर्रा की बातों के दौरान भी घर के अंदर ये मुद्दा उठा. किचन में बात करते हुए कंटेस्टेंट कुनिका सदानंद ने उनसे शादी की प्लानिंग पर सवाल किया. इस पर नगमा और आवेज ने खुलकर कहा कि दोनों के परिवार ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया है और शादी का फैसला शो में आने से पहले ही हो चुका था. आवेज और नगमा की जोड़ी हमेशा से ही फैंस की पसंदीदा रही है. दोनों ने करीब 8 साल पहले टिकटॉक से शुरुआत की थी और अपनी क्रिएटिविटी और शानदार केमिस्ट्री से लोगों का दिल जीत लिया.
क्या शो की मुश्किलें पार कर पाएगा कपल?
धीरे-धीरे उनका रिश्ता सोशल मीडिया से आगे बढ़कर पर्सनल लाइफ तक पहुंचा. नगमा को अक्सर दरबार परिवार के फंक्शन, पार्टियों और यहां तक कि विदेश सफर में भी देखा गया. अब जब उनकी शादी टल चुकी है और 'बिग बॉस 19' में दोनों साथ हैं, तो सभी की नजरें उन पर टिकी हुई हैं. फैंस जानना चाहते हैं कि क्या 'नवेज' का प्यार रियलिटी शो की मुश्किलों को पार कर पाएगा या फिर शो से निकलते वक्त उनके रिश्ते में नए मोड़ आएंगे. फिलहाल, उनकी जर्नी बिग बॉस के घर में सभी के लिए सबसे रोमांचक बनी हुई है.
