चंद घंटों में 'बिग बॉस 19' विनर गौरव खन्ना को तगड़ा झटका! जानकर हैरान हो जाएंगे आप

Hindi Newsटीवीचंद घंटों में बिग बॉस 19 विनर गौरव खन्ना को तगड़ा झटका! जानकर हैरान हो जाएंगे आप

Gaurav Khanna को बड़ा नुकसान हुआ है. एक्टर ने अपने नए सफर का ऐलान 24 घंटे पहले ही किया था. लेकिन, चंद घंटे बाद उनके इस नए सफर के मैसेज को टर्मिनेट कर दिया गया है. जिसके बाद से सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा हुआ है.

 

Dec 17, 2025, 07:21 PM IST
गौरव खन्ना
Gaurav Khanna in Trouble: 'बिग बॉस 19' का विनर बनने के बाद गौरव खन्ना ने यूट्यूब चैनल खोला था. लेकिन, इस चैनल को खोलने के महज 24 घंटे के अंदर की एक्टर को तगड़ा झटका लगा है. फैंस जैसे ही एक्टर के वीडियो को क्लिक कर रहे हैं तो उस पर टर्मिनेट होने का मैसेज आ रहा है. इस मैसेज को देखकर गौरव खन्ना के फैंस शॉक्ड है. उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर एक्टर के साथ ये क्या हो गया है.

गौरव खन्ना को तगड़ा नुकसान

दरअसल, गौरव ने 16 दिसंबर को फैंस के साथ अपना यूट्यूब चैनल ओपन करने की गुड न्यूज शेयर की थी. ये ऐलान इंस्टाग्राम पर एक वीडियो के साथ किया. इसी वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड किया था. लेकिन, कुछ घंटे बाद जब एक्टर के फैंस यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो को देखने के लिए क्लिक कर रहे हैं तो उन्हें इस अकाउंट पर मैसेज दिखा रहा है कि ये यूट्यूब वीडियो उपलब्ध नहीं है क्योंकि उससे जुड़ा अकाउंट बंद कर दिया गया है.

आखिर क्या है इसके पीछे की वजह?

इस मैसेज के बाद गौरव खन्ना के इस चैनल को लेकर सवाल उठ रहे हैं. कुछ लोगों का कहना है कि क्या गौरव खन्ना का यूट्यूब अकाउंट बंद हो गया है. और अगर हुआ है तो इसके पीछे की क्या वजह है? इस मामले में अभी तक ना तो गौरव खन्ना का और ना ही यूट्यूब की तरफ से कोई बयान सामने आया है. ऐसे में एक्टर के इस नए चैनल को लेकर कई तरह के सवाल लोगों के मन में खड़े हो रहे हैं. ऐसे में कुछ लोग कह रहे हैं कि ये किसी टेक्निकल रीजन की वजह से हो सकता है. या फिर किसी पॉलिसी से जुड़ा मामला है.

स्कैम में फंसी गौरव खन्ना की बीवी आकांक्षा चमोला, सोशल मीडिया पर शेयर किया पोस्ट

क्या कहा था गौरव ने वीडियो में?
गौरव खन्ना ने जो वीडियो शेयर किया था उसमें वो अपनी 'बिग बॉस 19' की जर्नी को लेकर बात करते नजर आए थे. इसके साथ ही गौरव ने कहा था कि शो लड़ाई झगड़े से नहीं ऐसे भी जीता जा सकता है. इसके साथ ही एक्टर ने कहा था कि उन्हें इस चैनल के बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं है तो वो अपने दोस्त प्रणीत और मृदुल से इस बारे में जानकारी लेते रहेंगे.

Gaurav Khanna

