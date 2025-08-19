'रोमांस और फैमिली ड्रामा को...' 'बड़े अच्छे लगते हैं 4' के बंद होने की अफवाहों पर बोले रिभू मेहरा

एकता कपूर के शो Bade Achhe Lagte Hain 4 को लेकर लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि ये बंद होने वाला है. अब इसे लेकर शो के एक्टर ने चुप्पी तोड़ी और इन खबरों के पीछे का सच बताया है.
Bade Achhe Lagte Hain 4: 'बड़े अच्छे लगते हैं' सीरियल के अब तक तीन सीजन आ चुके हैं और तीनों ही काफी पॉपुलर हुए. जिसके बाद 16 जून, 2025 से इस शो के चौथे सीजन का आगाज हुआ था. जिसे ऑनएयर हुए 3 महीने हो चुके हैं. ऐसे में इस शो को लेकर ऐसी खबरें आ रही हैं कि ये जल्द ही ऑफएयर होने वाला है. अब, इन अफवाहों को लेकर शो में निखिल का रोल निभाने वाले रिभु मेहरा ने चुप्पी तोड़ी है.
क्या बंद होने वाला है शो?
'बड़े अच्छे लगते हैं 4' में शिवांगी जोशी और हर्षद चोपड़ा के साथ रिभु मेहरा भी अहम रोल में हैं. ऐसे में इन खबरों पर रिएक्ट करते हुए एक्टर ने कहा- 'बड़े अच्छे लगते हैं- 4 लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि इसमें रोमांस और फैमिली ड्रामा को एक अलग तरीके से पेश किया गया है. मैं दर्शकों से यही कहना चाहता हूं कि शो के बंद होने की अफवाहों पर ध्यान न दें. शो का बस टाइम बदल गया है और कहानी में एक लीप (नई कहानी की शुरुआत) आया है, जिसे लोग पसंद भी कर रहे हैं.हम सब बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि दर्शकों को शो अच्छा लगे और वो हमें और ज्यादा प्यार दें.'
लोग पसंद कर रहे शो
रिभु ने आगे कहा- 'मुझे सोशल मीडिया पर बहुत प्यारे मैसेज मिल रहे हैं कि लोग मुझे शो में पसंद कर रहे हैं. उम्मीद है कि शो अच्छा चले और लंबे समय तक ऑन एयर रहे. लव ट्रायंगल की कहानियां रोमांटिक शोज में बहुत पॉपुलर होती हैं,क्योंकि ये रिश्तों की जटिलताओं को दिखाती हैं. हम सभी को रोमांटिक शोज पसंद आते हैं, लेकिन टीवी पर शो को चलाने के लिए उसमें थोड़ा ड्रामा और ट्विस्ट भी जरूरी होता है, तभी वो मजेदार बनता है.'
कई शोज में आ चुके नजर
रिभु ने आगे कहा- 'लव ट्रायंगल शो को और दिलचस्प बनाता है, क्योंकि इसमें वफादारी और भरोसे जैसे मुद्दे आते हैं, जो असल जिंदगी में भी होते हैं. इससे दर्शकों को यह भी सीख मिलती है कि ऐसे हालात में रिश्ते को कैसे संभालना चाहिए.'रिभु मेहरा इससे पहले कई पॉपुलर शोज का हिस्सा रह चुके हैं, जैसे 'गुम है किसी के प्यार में,' 'बहुत प्यार करते हैं,' 'कुमकुम भाग्य,' और 'माय नेम इज लखन.'
