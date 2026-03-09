The 50 को-कंटेस्टेंट वंशज सिंह को रिद्धिमा पंडित ने भेजा लीगल नोटिस, लगातार मिल रही थीं जान से मारने की धमकियां

Advertisement
Hindi NewsटीवीThe 50 को-कंटेस्टेंट वंशज सिंह को रिद्धिमा पंडित ने भेजा लीगल नोटिस, लगातार मिल रही थीं जान से मारने की धमकियां

Ridhima Pandit ने डिजिटल क्रिएटर और 'द 50' को-कंटेस्टेंट के खिलाफ लीगल एक्शन लिया है.एक्ट्रेस ने ये फैसला लगातार मिल रही जान की धमकियों की वजह से लिया.

Mar 09, 2026
रिद्धिमा पंडित और वंशज सिंह
रिद्धिमा पंडित और वंशज सिंह

Ridhima Pandit Takes Legal Action: टेलीविजन एक्ट्रेस रिद्धिमा पंडित (Ridhima Pandit) को लेकर बड़ी खबर है. एक्ट्रेस ने डिजिटल क्रिएटर वंशज सिंह के खिलाफ लीगल एक्शन लिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक वंशज उन्हें जान से मारने की धमकी, सेक्शुअल वॉयलेंस और कई अश्लील कमेंट वाले मैसेज लगातार भेज रहा था. जिससे तंग आकर एक्ट्रेस ने उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया.

रिद्धिमा का लीगल एक्शन

'बहू हमारी रजनीकांत' एक्ट्रेस रिद्धिमा ने उत्पीड़न के लिए लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है. एक्ट्रेस ने अपनी लीगल टीम के जरिए मुकदमा दायर करवाया है. जिसमें एक्ट्रेस ने दावा किया कि वंशज ने सोशल मीडिया पर जो भी किया उससे उनके फॉलोअर्स उन्हें ऑनलाइन टार्गेट कर रहे हैं.

'द 50' में शुरू हुआ था विवाद?

खबरों के मुताबिक रिद्धिमा और वंशज सिंह के बीच रियलिटी शो के बीच विवाद शुरू हुआ था. इन दोनों के बीच शो में तीखी बहस हुई थी. इस घटना के बाद रिद्धिमा के वंशराज पर साइबर उत्पीड़न का आरोप लगाया और साइबर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. इस कानूनी कार्रवाई की खबरों को रिद्धिमा की टीम ने भी कंफर्म किया है. एक्ट्रेस की टीम ने पुष्टि करते हुए कहा कि 'ये खबर सही है और प्रॉसेस अभी चल रहा है.'

 

33 साल पुराना वो टीवी शो...जिसमें राधा बनकर रातोंरात पॉपुलर हो गई थीं ये एक्ट्रेस, 221 एपिसोड की रेटिंग थी 8.7, अब पहचानना भी मुश्किल 

इस मैटर पर वंशज का रिएक्शन
रिद्धिमा पंडित की तरफ से लीगल एक्शन लिए जाने के बाद वंशज ने एक्स पर अपनी चैट का स्क्रीनशॉट शेयर किया. इन्होंने लिखा, 'प्रिय रिद्धिमा, आपने अभी-अभी अपनी ताकतों को सक्रिय किया है. उनका आपको कोई अंदाजा नहीं है.' इसके साथ ही लीगल नोटिस की एक फोटो भी शेयर की.जिसे शेयर करते हुए  लिखा- 'वो मुझे कभी चुप नहीं करा सकते और ना ही करा पाएंगे. मैं अपनी और अपने लोगों की तरफ से बोल रहा हूं. आप सब एक साथ मुझे आजमा कर देखें.'
 

 

 

Shipra Saxena

ridhima pandit

