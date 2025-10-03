Advertisement
trendingNow12946324
Hindi Newsटीवी

'बहुत जल्द हमारा छोटा सा.....', शादी के 4 दिन बाद 'बालिका वधू' फेम अविका गोर ने फैंस को दी गुड न्यूज, मिलिंद चंदवानी बोले- 'फैमिली को बताने में....'

Avika Gor- Milind Good News: 'बालिका वधू' फेम एक्ट्रेस अविका गोर ऑफिशियली मिलिंद चंदवानी संग शादी के बंधन में बंध चुकी हैं. कपल ने टीवी शो 'पति, पत्नी और पंगा' के सेट पर शादी की है. 30 सितंबर को कलर्स टीवी पर कपल ने शादी रचाई. शादी के 4 दिन बाद ही कपल ने फैंस को गुड न्यूज दे दी है.  

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Oct 03, 2025, 03:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अविका गोर-मिलिंद चंदवानी
अविका गोर-मिलिंद चंदवानी

Avika Gor- Milind Good News: टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस अविका गोर शादी के बंधन में बंध चुकी हैं. अविका ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी संग नेशनल टीवी पर धूमधाम से शादी रचाई है. कपल ने कलर्स टीवी पर 'पति, पत्नी और पंगा' के सेट पर शादी की. इन दिनों अविका और मिलिंद पति पत्नी और पंगा शो में नजर आ रहे हैं. कपल 30 सितंबर को शादी के बंधन में बंधे हैं. शादी के 4 दिन बाद ही कपल ने फैंस को खुशखबरी सुना दी है.   

अविका-मिलिंद ने फैंस को दी खुशखबरी 
अविका गौर और मिलिंद चंदवानी ने शादी के टीवी पर टेलीकास्ट होने से पहले ही फैंस को खुशखबरी दे दी है. अविका और मिलिंद ने अपने फैंस को शादी के 4 दिन बाद जबरदस्त सरप्राइज दिया है, जिसे सुनने के बाद फैंस चौंक गए. कपल ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे फैंस को बता रहे हैं. शुरुआत में वीडियो में मिलिंद काफी डरे हुए लग रहे है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'छोटी सी उम्र में ये सब कर लिया'
वीडियो में अविका कहती हैं कि 'आज हमारी लाइफ का सबसे बड़ा दिन है. मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब शादी से पहले होगा. होगा भी और हमें आप लोगों को बताया भी पड़ेगा. फिर मिलिंद कहते हैं कि अविका एक बार फिर अच्छे से सोच ले. मुझे तो फैमिली को बताने में बहुत डर लग रहा है. वो क्या कहेंगे कि छोटी सी उम्र में ये सब कर लिया.'

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'बहुत जल्द हमारा छोटा सा...'
इसके बाद वीडियो में अविका कहता हैं कि 'चार लोग बातें बनाएंगे. दुनियावालों के सामने लाने से पहले उनके ताने भी हमें सुनने पड़ेंगे. मिलिंद कहते हैं कि इसके शादी के बाद बताएं, तो?' जिसके बाद अविका ने कहा कि 'तब तक तो बहुत देर हो जाएगी. लोगों को दिखने भी लग जाएगा.' कपल ने सस्पेंस को खत्म करते हुए कहा कि 'बहुत जल्द हमारा छोटा सा, नन्हा सा, प्यारा सा यूट्यूब चैनल आने वाला है.' यानी अविका और मिलिंद ने इतना ज्यादा सस्पेंस सिर्फ और सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल को प्रमोट करने के लिए बनाया था. कपल ने अपने यूट्यूब चैनल का नाम 'Avika & Milind' रखा है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Avika GorMilind Chandwani

Trending news

पाकिस्तान को भूगोल में अगर...ऑर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाक को चेतावनी
Upendra Dwivedi
पाकिस्तान को भूगोल में अगर...ऑर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाक को चेतावनी
Sonam Wangchuk की पत्नी ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, बोलीं- 'मेरी जासूसी...
Sonam Wangchuk Arrest
Sonam Wangchuk की पत्नी ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, बोलीं- 'मेरी जासूसी...
महबूबा मुफ्ती का केंद्र सरकार पर हमला, बोलीं- कश्मीरियों को समझा जा रहा है देशद्रोही
Mehbooba Mufti
महबूबा मुफ्ती का केंद्र सरकार पर हमला, बोलीं- कश्मीरियों को समझा जा रहा है देशद्रोही
ऑपरेशन सिंदूर पर 'मुनीर सुना रहे मनोहर कहानियां', एयर चीफ मार्शल का बड़ा बयान
operation sindoor
ऑपरेशन सिंदूर पर 'मुनीर सुना रहे मनोहर कहानियां', एयर चीफ मार्शल का बड़ा बयान
4 से 5 F-16 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान मारे...ऑपरेशन सिंदूर पर वायुसेना चीफ का खुलासा
Op Sindoor
4 से 5 F-16 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान मारे...ऑपरेशन सिंदूर पर वायुसेना चीफ का खुलासा
'जब मैं मुर्दाघर गया'... करूर भगदड़ में पत्नी-बेटी को खोकर आदमी का छलका दर्द
Karur rally accident
'जब मैं मुर्दाघर गया'... करूर भगदड़ में पत्नी-बेटी को खोकर आदमी का छलका दर्द
पुतिन को पता है कौन सा बटन दबाना है...मोदी की तारीफ पर क्यों सावधान कर रहे एक्सपर्ट
India Russia News
पुतिन को पता है कौन सा बटन दबाना है...मोदी की तारीफ पर क्यों सावधान कर रहे एक्सपर्ट
DNA: हिंदुओं को होना होगा संगठित, धर्म की एकता भारत की सुरक्षा की गारंटी है: भागवत
Mohan Bhagwat
DNA: हिंदुओं को होना होगा संगठित, धर्म की एकता भारत की सुरक्षा की गारंटी है: भागवत
DNA: एक खत ने कैसे लगाई आग, हिंसा के लिए अमन का 'लेटर' काफी है
DNA Analysis
DNA: एक खत ने कैसे लगाई आग, हिंसा के लिए अमन का 'लेटर' काफी है
योगी का सनातनी अवतार, उपद्रवियों को चेतावनी...गजवा-ए- हिंद करने वालों को 'जहन्नुम'
DNA Analysis
योगी का सनातनी अवतार, उपद्रवियों को चेतावनी...गजवा-ए- हिंद करने वालों को 'जहन्नुम'
;