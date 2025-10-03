'बहुत जल्द हमारा छोटा सा.....', शादी के 4 दिन बाद 'बालिका वधू' फेम अविका गोर ने फैंस को दी गुड न्यूज, मिलिंद चंदवानी बोले- 'फैमिली को बताने में....'

Avika Gor- Milind Good News: टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस अविका गोर शादी के बंधन में बंध चुकी हैं. अविका ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी संग नेशनल टीवी पर धूमधाम से शादी रचाई है. कपल ने कलर्स टीवी पर 'पति, पत्नी और पंगा' के सेट पर शादी की. इन दिनों अविका और मिलिंद पति पत्नी और पंगा शो में नजर आ रहे हैं. कपल 30 सितंबर को शादी के बंधन में बंधे हैं. शादी के 4 दिन बाद ही कपल ने फैंस को खुशखबरी सुना दी है.

अविका-मिलिंद ने फैंस को दी खुशखबरी

अविका गौर और मिलिंद चंदवानी ने शादी के टीवी पर टेलीकास्ट होने से पहले ही फैंस को खुशखबरी दे दी है. अविका और मिलिंद ने अपने फैंस को शादी के 4 दिन बाद जबरदस्त सरप्राइज दिया है, जिसे सुनने के बाद फैंस चौंक गए. कपल ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे फैंस को बता रहे हैं. शुरुआत में वीडियो में मिलिंद काफी डरे हुए लग रहे है.

'छोटी सी उम्र में ये सब कर लिया'

वीडियो में अविका कहती हैं कि 'आज हमारी लाइफ का सबसे बड़ा दिन है. मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब शादी से पहले होगा. होगा भी और हमें आप लोगों को बताया भी पड़ेगा. फिर मिलिंद कहते हैं कि अविका एक बार फिर अच्छे से सोच ले. मुझे तो फैमिली को बताने में बहुत डर लग रहा है. वो क्या कहेंगे कि छोटी सी उम्र में ये सब कर लिया.'

Add Zee News as a Preferred Source

'बहुत जल्द हमारा छोटा सा...'

इसके बाद वीडियो में अविका कहता हैं कि 'चार लोग बातें बनाएंगे. दुनियावालों के सामने लाने से पहले उनके ताने भी हमें सुनने पड़ेंगे. मिलिंद कहते हैं कि इसके शादी के बाद बताएं, तो?' जिसके बाद अविका ने कहा कि 'तब तक तो बहुत देर हो जाएगी. लोगों को दिखने भी लग जाएगा.' कपल ने सस्पेंस को खत्म करते हुए कहा कि 'बहुत जल्द हमारा छोटा सा, नन्हा सा, प्यारा सा यूट्यूब चैनल आने वाला है.' यानी अविका और मिलिंद ने इतना ज्यादा सस्पेंस सिर्फ और सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल को प्रमोट करने के लिए बनाया था. कपल ने अपने यूट्यूब चैनल का नाम 'Avika & Milind' रखा है.