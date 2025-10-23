Advertisement
'सिंगल मदर होना आसान नहीं', अंगूरी भाभी ने किया खुलासा, कहा- 'सेट पर या घर पर....'

Shubhangi Atre: एक्ट्रेस शुभांगी अत्रे टीवी सीरियल 'भाबीजी घर पर हैं' में अंगूरी भाभी का किरदार निभाकर घर-घर में प्रसिद्ध हुईं. सोशल मीडिया पर भी उनकी फैन फॉलोइंग तगड़ी है. वह एक सिंगल मदर हैं और बेटी की परवरिश अकेले कर रही हैं.

Edited By:  Kajol Gupta |Last Updated: Oct 23, 2025, 10:52 PM IST
‘भाबीजी घर पर हैं’ में अंगूरी भाभी
Shubhangi Atre: एक्ट्रेस शुभांगी अत्रे टीवी सीरियल ‘भाबीजी घर पर हैं’ में अंगूरी भाभी का किरदार निभाकर घर-घर में प्रसिद्ध हुईं. सोशल मीडिया पर भी उनकी फैन फॉलोइंग तगड़ी है. वह एक सिंगल मदर हैं और बेटी की परवरिश अकेले कर रही हैं. हाल ही में उन्होंने वर्क-लाइफ बैलेंस के बारे में बात की. इसमें उन्होंने बताया कि बतौर सिंगल मदर वह कैसे काम और घर की जिम्मेदारियां संभालती हैं. 

'मुझे सब कुछ खुद अकेले संभालना पड़ता'
शुभांगी अत्रे ने कहा कि 'यह बिल्कुल भी आसान नहीं है. मुझे सब कुछ खुद ही संभालना पड़ता है, चाहे वह घर हो या मेरी बेटी. कई दिन ऐसे भी आते हैं, जब यह बहुत अधिक बोझिल लगता है, लेकिन मैं एक समय में एक ही काम करने की कोशिश करती हूं. मैं यह सुनिश्चित करती हूं कि सेट पर या घर पर, जहां भी रहूं, उस पल में पूरी तरह से मौजूद रहूं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

उन्होंने कहा, 'प्रतिस्पर्धा हर जगह है, लेकिन मैं तुलना करने के बजाय खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना पसंद करती हूं. अवसर हमेशा आते रहेंगे, लेकिन आपको उन्हें पकड़ने के लिए तैयार रहना होगा. मैंने सीखा है कि आपको हमेशा सही अवसर नहीं मिलते, आप उन्हें अपनी कड़ी मेहनत और सही नजरिए से बनाते हैं. अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित और केंद्रित रहें, तो वह अंततः आपके पास आ ही जाएगा.' 

क्या करियर में भाग्य की भूमिका भी होती है? 
इसका जवाब देते हुए अभिनेत्री ने कहा, 'भाग्य आपके लिए एक दरवाजा खोल सकता है, लेकिन आपकी कड़ी मेहनत ही आपको उस कमरे में रखती है. मैंने कई लोगों को एक बार भाग्यशाली होते देखा है, लेकिन केवल वे ही आगे बढ़ते हैं, जो ईमानदार और निरंतर प्रयास करते रहते हैं.' शुभांगी अत्रे ने कहा, 'अब मेरी महत्वाकांक्षा ऐसी भूमिकाएं निभाने की है जो मुझे एक अभिनेता के रूप में चुनौती दें. मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा अपने काम के प्रति मेरे प्रेम और अपनी बेटी के लिए एक उदाहरण पेश करने की मेरी इच्छा से मिलती है. दृढ़ संकल्प के साथ आप सब कुछ संभाल सकते हैं और साथ ही अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हैं.' (एजेंसी)

Bhabiji Ghar Par HainShubhangi Atre

