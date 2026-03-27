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Hindi Newsटीवीफैंस को बड़ा झटका! 11 साल बाद टीवी को अलविदा कहेगा भाभी जी घर पर हैं शो

फैंस को बड़ा झटका! 11 साल बाद टीवी को अलविदा कहेगा 'भाभी जी घर पर हैं' शो

Bhabhi Ji Ghar Par Hai To Shift On OTT: टीवी इंडस्ट्री का पॉपुलर सीरियल 'भाभी जी घर पर हैं' को लोग काफी पसंद करते हैं. इस शो को अक्सर हर घर में चलते देखा जाता है. लेकिन अब इसके फैंस को बड़ा झटका लगने वाला है.

 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Mar 27, 2026, 09:04 PM IST
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फैंस को बड़ा झटका! 11 साल बाद टीवी को अलविदा कहेगा 'भाभी जी घर पर हैं' शो

Bhabhi Ji Ghar Par Hai To Shift On OTT: टीवी का पॉपुलर शो 'भाभी जी घर पर हैं' को लोगों द्वारा काफी पसंद किया जाता है. इस शो ने बीते 11 सालों से लोगों के दिलों-दिमाग पर कब्जा किया हुआ है. शो में आसिफ शेख, रोहिताश गौड़, शिल्पा शिंदे और विदिशा श्रीवास्तव लोगों का खूब मनोरंजन करते हैं. लेकिन अब 'भाभी जी घर पर हैं' के फैंस को तगड़ा झटका लगने वाला है. बताया जा रहा है कि 11 सालों बाद अब टीवी से इस सीरियल का पत्ता साफ होने वाला है.

टीवी पर बंद हो रहा 'भाभी जी घर पर हैं'?

दरअसल, 'भाभी जी घर पर हैं' को टीवी पर बंद किया जा रहा है. लेकिन ये सीरियल ओटीटी पर जारी रहेगा. खबरों के मुताबिक, 'भाभी जी घर पर हैं' ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर जारी रहेगा, लेकिन टीवी पर इसका मामला खत्म हो जाएगा. इस बात की पुष्टि हाल ही में खुद अंगूरी भाभी उर्फ शिल्पा शिंदे ने की है. शिल्पा शिंदे ने जानकारी देते हुए एक न्यूज पोर्टल को बताया, 'ये सच है कि 'भाभी जी घर पर हैं' जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर चला जाएगा.'

अब ओटीटी पर आएगा नजर

शिल्पा शिंदे ने आगे बताया, 'शो सीमित फॉर्मेट में ओटीटी पर उपलब्ध होगा और ये सीजन दर सीजन लगातार चलता जाएगा. ये चैनल का प्रमुख शो है, लेकिन कहीं न कहीं जनता अभी तक इससे पूरी तरह अवगत नहीं है. मैं दिसंबर में ही शो में वापसी कर चुकी हूं, लेकिन लोग अभी भी सोशल मीडिया पर कहते हैं कि हम आपको भाभी जी में दोबारा देखना चाहते हैं.' एक्ट्रेस की बात से ये साफ है कि लोग इससे जागरूक नहीं हैं कि मैं सीरियल में लौट चुकी हूं. लंबे वक्त से इसकी चर्चा चल रही थी, लेकिन इस बात की खुशी है कि हमारा शो दूसरे प्लेटफॉर्म पर जारी रहेगा. ये नई पीढ़ी शो को मोबाइल फोन पर देख पाएगी.

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इस नए डेवलपमेंट का कर रही हूं इंतजार

वहीं शिल्पा शिंदे ने बताया, 'मेकर्स 'भाभी जी घर पर हैं' के असल सार की तरफ दोबारा जाने की कोशिश कर रहे हैं. दर्शकों ने ओरिजिनल कॉन्सेप्ट को खूब पसंद किया था, जो दो कपल के इर्द-गिर्द घूमता था. वे एक-दूसरे के आस-पास रहते थे और एक-दूसरे के घर में 'ताका-झांकी' करते थे.' एक्ट्रेस ने बताया, 'जब मैं लौटी तो ये कॉन्सेप्ट ही गायब था, क्योंकि स्क्रिप्ट बदल चुकी थी. घूंघट गंज ट्रैक खत्म कर दिया गया है और मेकर्स पुराने कॉन्सेप्ट पर लौटने की योजना बना रहे हैं, जो कि शो का फ्लेवर था. मैं भी इस नए डेवलपमेंट का इंतजार कर रही हूं.'

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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