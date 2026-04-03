फैंस को झटका! अब टीवी पर नहीं आएगा 'भाभी जी घर पर हैं 2.0'? मेकर्स ने लिया बड़ा फैसला

Bhabhi Ji Ghar Par Hain 2.0: टीवी के फेमस शो 'भाभी जी घर पर हैं 2.0' के फैंस के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसे सुनने के बाद फैंस को बड़ा झटका लगेगा. यह शो काफी लंबे समय से लोगों को एंटरटेन कर रहा है. कुछ वक्त पहले ही इसके मेकर्स ने 'भाभी जी घर पर हैं 2.0' लॉन्च किया था. इस सीजन में शिल्पा शिंदे 'अंगूरी भाभी' के किरदार में वापस आई थीं. अब इस शो को लेकर एक्टर आसिफ शेख ने अफवाहों पर रिएक्ट किया और फैंस को सच्चाई बताई.

शो बंद होने की अफवाहों पर एक्टर का रिएक्शन

इस मामले में एक एंटरटेनमेंट पोर्टल को एक्टर विभूति नारायण मिश्रा उर्फ आसिफ शेख ने रिएक्शन दिया है. उन्होंने शो के बंद होने की अफवाहों पर बात की और कंफर्म किया कि अब इसे ओटीटी पर शिफ्ट किया जाएगा. उन्होंने बताया, 'हां, भाभीजी को ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर शिफ्ट किया जाएगा. हम सभी कास्ट और क्रू को यही जानकारी दी गई है. फिलहाल मीडिया में चल रही खबरों के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हमें एक महीने पहले ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होने की सूचना दे दी गई थी.'

विभूति नारायण का पुराना इंटरव्यू

विभूति नारायण ने अपने पुराने एक इंटरव्यू में बताया था कि शो के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर जाने से वह खुश हैं. उन्होंने कहा, 'सबसे जरूरी बात यह है कि लोग शो देख रहे हैं. आजकल लोग लंबे समय तक काम करते हैं और उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. मोबाइल स्क्रीन की वजह से वे अपनी सुविधा के अनुसार अपने फेवरेट शो आसानी से देख पाते हैं.'

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इस दिन ओटीटी पर रिलीज हो रही फिल्म

बता दें कि 'भाभी जी घर पर हैं' इंडिया के पॉपुलर कॉमेडी शोज में से एक है. हाल ही में शो की टीम ने मिलकर स्पिन-ऑफ फिल्म बनाई, जिसका नाम 'भाभी जी घर पर हैं: फन ऑन द रन' रखा. इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया. फिल्म में शो के पुराने कलाकारों के साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार रवि किशन और निरहुआ भी नजर आए. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी. सिनेमाघरों के बाद अब फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर 3 अप्रैल को रिलीज की जाएगी.