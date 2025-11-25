Advertisement
'भाभीजी घर पर हैं' शो को 10 साल बाद शुभांगी अत्रे ने छोड़ा, शिल्पा शिंदे दोबारा बनेंगी अंगूरी भाभी

Shubhangi Atre Quits Bhabi Ji Ghar Par Hai: फेमस टीवी शो 'भाभीजी घर पर हैं' को शुभांगी अत्रे ने 10 साल बाद अलविदा कह दिया है. वहीं शिल्पा शिंदे फिर से अंगूरी भाभी के किरदार में नजर आने वाली हैं. शुभांगी ने अपने जाने की पुष्टि करते हुए कहा कि वे अब नए किरदारों की तलाश कर रही हैं. 

 

 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Nov 25, 2025, 11:27 PM IST
Shubhangi Atre Quits Bhabi Ji Ghar Par Hai: फेमस टीवी शो 'भाभीदी घर पर हैं' में अंगूरी का किरदार निभाने वाली शुभांगी अत्रे ने आखिरकार 10 साल बाद शो छोड़ने का फैसला कर लिया है. उनकी जगह अब शिल्पा शिंदे लेंगी, जिन्होंने शो लॉन्च होने पर 9 महीने तक यह कैरेक्टर निभाया था. अपने कैरेक्टर को अलविदा कहते हुए शुभांगी काफी इमोशनल हो गईं और कन्फर्म किया कि शिल्पा उनकी जगह लेंगी. इसके साथ ही अब वह नए काम की तलाश में है. 

10 साल बाद छोड़ा शो 
वहीं जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि शुभांगी अत्रे ने 10 साल पहले 'भाभीजी घर पर हैं' में शिल्पा शिंदे को रिप्लेस किया था. अब उन्होंने बीते हफ्ते अपना आखिरी एपिसोड शूट किया था. उन्होंने अपने रिप्लेसमेंट के पीछे के कारणों के बारे में बात करने से परहेज किया. शुभांगी ने हाल बॉम्बे टाइम्स को दिए इंटरव्यू में बताया कि 'मैंने हमेशा मिसेज कोहली से वादा किया था कि शो में मेरा सफर आन, बान और शान से शुरू होगा और ठीक वैसे ही खत्म भी होगा. मैं इससे बेहतर एग्जिट की उम्मीद नहीं कर सकती थी. रिप्लेसमेंट के कारणों में जाने का कोई मतलब नहीं है. मैं इसे एक आशीर्वाद के रूप में देखती हूं क्योंकि एक आर्टिस्ट के तौर पर मैं नए किरदारों को एक्सप्लोर करना चाहती हूं. आइडिया यह है कि यहां से निकलकर फिर से काम ढूंढना शुरू कर दूं. जिंदगी में इतना कुछ देखने के बाद मैं अब फाइटर मोड में हूं और सिर्फ अपनी बेटी और अपने काम पर फोकस कर रही हूं.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

शुभांगी ने दो बार शिल्पा को किया रिप्लेस 
एक्ट्रेस शुभांगी अत्रे ने आगे बताया कि उन्होंने अपने करियर में दो बार शिल्पा शिंदे को रिप्लेस किया है. उन्होंने 'चिड़ियाघर' में कोमल नारायण का किरदार भी किया था, जिसे शुरू में शिल्पा शिंदे ने किया था. रिप्लेसमेंट के बारे में बात करते हुए शुभांगी ने कहा कि 'मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि मैं अब यह रिप्लेसमेंट मेग खत्म कर रही हूं. मैंने अपनी मम्मी को बताया कि शिल्पा ने नौ से दस महीने में शो छोड़ दिया तो ऐसा लगा जैसे उन्होंने मुझे एक न्यूबोर्न बेबी थमा दिया हो. मैंने उस बेबी को दस साल तक पाला और अब मैं उसे उन्हें लौटा रही हूं मैंने उसे वैल्यूज और संस्कार दिए और मैं उसे पूरे दिल से वापस दे रही हूं. मैं शिल्पा और शो के 2.0 वर्जन के लिए पूरी टीम को शुभकामनाएं देती हूं. वह एक शानदार एक्ट्रेस हैं और मैं सच में उन्हें पसंद करती हूं.'

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Bhabhiji Ghar Par HainShilpa ShindeShubhangi Atre

