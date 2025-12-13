Advertisement
घूंघट में दिखीं अंगूरी भाभी, 'सही पकड़े हैं' के साथ शिल्पा शिंदे की धमाकेदार वापसी,भाभी जी घर पर हैं 2.0 के प्रोमो में दिखा खतरनाक ट्विस्ट

घूंघट में दिखीं अंगूरी भाभी, ‘सही पकड़े हैं’ के साथ शिल्पा शिंदे की धमाकेदार वापसी,'भाभी जी घर पर हैं 2.0' के प्रोमो में दिखा खतरनाक ट्विस्ट

Bhabiji Ghar Par Hain 2.0: मोस्ट पॉपुलर कॉमेडी शो 'भाभी जी घर पर हैं 2.0' के प्रोमो ने आते ही दर्शकों की एक्साइटमेंट काफी ज्यादा बढ़ा दी है. शो में जबरदस्त नई कहानी, रहस्यमय ट्विस्ट और एक बार फिर पुरानी अंगूरी भाभी यानी शिल्पा शिंदे को देखकर फैंस काफी खुश है. भाभी जी घर पर हैं 2.0 का नया प्रोमो फैंस के लिए सामने आ गया है. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Dec 13, 2025, 04:58 PM IST
'भाभी जी घर पर हैं 2.0'
Bhabiji Ghar Par Hain 2.0: टीवी की दुनिया का पॉपुलर कॉमेडी शो 'भाभी जी घर पर हैं 2.0' अपनी धमाकेदार वापसी के लिए तैयार है. शो अपने साथ हंसी, खुशी और मजेदार ट्विस्ट लेकर आया है. बीते दिनों इस शो की एक्ट्रेस सौम्या टंडन अपने धुरंधर के किरदार को लेकर सुर्खियां बटोरती रहीं. अब इसी शो की एक और भाभी जी शिल्पा शिंदे यानी अंगूरी भाभी ने भी धमाकेदार वापसी कर ली है. हाल ही में शो का प्रोमो सामने आया है और इसमें होठ दबाए हॉरर अंदाज में अंगूरी भाभी सामने आई हैं. फैंस भी शिल्पा की वापसी को लेकर उत्साहित हैं. 

भाभी जी घर पर हैं 2.0 का नया प्रोमो
मेकर्स ने शनिवार को भाभी जी घर पर हैं 2.0 का प्रोमो रिलीज किया है. प्रोमो देखकर लग रहा है शो नई कहानी और ट्विस्ट के साथ लौट रहा है. भाभीजी घर पर हैं 2.0 में शिल्पा शिंदे को अंगूरी भाभी के असली किरदार में पेश किया गया है. वह अपने मशहूर डायलॉग 'सही पकड़े हैं' के साथ शो में लौट आई हैं. इस बार शो की कहानी काफी रहस्यमय कस्बे घूंघट गंज में घटित होती है. 

'भाभीजी घर पर हैं' शो को 10 साल बाद शुभांगी अत्रे ने छोड़ा, शिल्पा शिंदे दोबारा बनेंगी अंगूरी भाभी

नए ट्विस्ट के साथ लौट रहा 'भाभीजी घर पर हैं 2.0' 
इस प्रोमो में श्रद्धा कपूर की फिल्म 'स्त्री' की झलक दिखाई गई है, जिसमें लंबे घूंघट वाली स्त्री की मूर्ति नजर आती है. परंपरा और रहस्य के मिश्रण वाले इस शहर के हर कोने में रहस्य छिपे हुए हैं. तिवारी, अंगूरी, अनीता और विभूति को घूंघट गंज के निवासियों के साथ अशांति, अजीब और प्रफुल्लित करने वाली बातचीत का सामना करना पड़ता है. इस प्रोमो को शेयर करते हुए मेकर्स ने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर कैप्शन में लिखा- घूंघट गंज की गलियों से घूंघट उठा के, आ रही है असली से भी असली भाभीजी, हंसी का तड़का लगाने. सही पकड़े हैं!.

'तारक मेहता....' के फैंस को एक और झटका, अब इस किरदार ने शो को कहा अलविदा, मेकर्स पर लगाए आरोप, बोली- 'हम इन रोल के लिए पैदा....'

घूंघट में दिखी शिल्पा शिंदे 
इस नए प्रोमो में शिल्पा शिंदे घूंघट में हैं और अनीता भाभी के साथ विभूति और तिवारी उन्हें देखकर चौंक जाते हैं, लेकिन वे पहचान जाते हैं कि ये भाभीजी ही है. फैंस इस वीडियो पर जमकर कमेंट्स कर रहे हैं. शिल्पा शिंदे को वापस शो में देखने के लिए हर कोई काफी एक्साइटेड है.

