'आप तो सिर्फ वीकेंड पर आ रहे...', अशनीर ग्रोवर ने सलमान खान का उड़ाया मजाक? फैंस बोले कंट्रोवर्सी पक्की!

अश्वीर ग्रोवर इन दिनों अपने शो राइज एंड फॉल को लेकर चर्चा में हैं. वो सी शो के होस्ट हैं और इसमें कई सेलेब्स कंटेस्टेंट्स बनकर गए हैं. अभी हाल ही में अश्नीर ने एक इंटरव्यू के दौरान में रिएलिटी शो कंटेस्टेंट्स के लिए ज्यादा होना चाहिए ना कि किसी स्टार के लिए जो उसे होस्ट कर रहा है. अश्नीर के इस स्टेटमेंट से सब यही अनुमान लगा रहे हैं कि कहीं उन्होंने सलमान के लिए तो ये तंज नहीं कसा.



अश्नीर ग्रोवर ओटीटी रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल’ को लेकर चर्चा में हैं. इस शो में पवन सिंह, अरबाज पटेल, धनश्री वर्मा, कीकू शारदा और अन्य जैसे कंटेस्टेंट्स के नाम शामिल हैं. इसी बीच उन्होंने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में कहा कि शो कंटेस्टेंट्स के लिए होना चाहिए. अपने इस बयान के बाद वह चर्चा में आ गए. सोशल मीडिया पर उनके इस बयान को सलमान खान और उनके शो ‘बिग बॉस 19’ से जोड़ रहे हैं.

बातचीत में अश्नीर ने इशारा किया कि आजकल कई रियलिटी शोज का फोकस ज्यादातर स्टार होस्ट पर रहता है, जबकि असली संघर्ष और मेहनत तो कंटेस्टेंट्स की होती है, जो चौबीसों घंटे शो का हिस्सा बने रहते हैं. इसी दौरान उन्होंने तंज कसते हुए भी कहा, ‘भाई आप तो केवल एक वीकेंड में आ रहे हो,’ जिसे सुनकर कई लोगों ने इसे सीधे सलमान खान और बिग बॉस से जोड़ दिया.

‘कंटेस्टेंट्स को देनी चाहिए जगह’

ग्रोवर ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बताया कि रियलिटी शो का असली दिल वही कंटेस्टेंट हैं, जो हर दिन संघर्ष, प्रतियोगिता और इमोशनल उतार-चढ़ाव झेलते हैं. उन्होंने कहा कि शो मेकर्स को इसका ध्यान रखना चाहिए कि कंटेस्टेंट्स की कहानी और किस्मत को पर्दे पर उतारा जाए ना कि सिर्फ होस्ट की झलक देखी जाए. ‘राइज एंड फॉल’ को कम विवाद और ज्यादा कंटेंट के आधार पर तैयार किया गया है, जहां प्रतिभागियों की क्षमता, संघर्ष और व्यक्तित्व प्राथमिकता में हों.

फैंस बोले कंट्रोवर्सी पक्की!

‘राइज एंड फॉल’ के होस्ट के बयान पर सोशल मीडिया पर फैंस प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कुछ लोग इसे साहसिक और जरूरी आलोचना मान रहे हैं कि आखिर क्यों शो की बात सिर्फ स्टार की प्रेजेंस के इर्द-गिर्द घूमती है? वहीं, कुछ ने कहा कि यह सिर्फ प्रचार का हिस्सा हो सकता है. हालांकि, अश्नीर ने किसी शो या होस्ट का नाम नहीं लिया है. जबकि कुछ कह हैं कि अब इस बयान को लेकर कंट्रोवर्सी होना तय है.