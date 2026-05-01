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Hindi Newsटीवी2010 का कॉमेडी शो, 16 साल पुराना मामला... भारती सिंह के ‘या अल्लाह! रसगुल्ला! दही भल्ला’ बवाल पर अब आया कोर्ट का फैसला

2010 का कॉमेडी शो, 16 साल पुराना मामला... भारती सिंह के ‘या अल्लाह! रसगुल्ला! दही भल्ला’ बवाल पर अब आया कोर्ट का फैसला

Bharti Singh: हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट में एक्टर शेखर सुमन और कॉमेडियन भारती सिंह के खिलाफ दर्ज एक 16 साल पुराने मामले में बड़ा फैसल सुनाया है. ये केस 2010 में आए एक कॉमेडी शो के दौरान का है. जब दोनों स्टार्स पर शो के दौरान एक बड़ा आरोल लगा था. इसके बाद दोनों के खिलाफ FIR दर्ज की गई और ये केस पिछले 16 साल से चल रहा है, जिसमें अब जाकर कोर्ट मे एक बड़ा फैसला लिया है. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: May 01, 2026, 01:56 PM IST
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FIR Against Bharti Singh Dismissed
FIR Against Bharti Singh Dismissed

FIR Against Bharti Singh Dismissed: हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने शेखर सुमन और भारती सिंह के खिलाफ FIR रद्द कर दी है मामला पुराना था. ये मामला 2010 के कॉमेडी शो से जुड़ा था जिसमें ‘या अल्लाह! रसगुल्ला! दही भल्ला’ शब्द बोले गए थे. शिकायत रजा अकैडमी के प्रतिनिधि ने दर्ज कराई थी. अदालत ने कहा कि खाने पीने की चीजों का मजाक धार्मिक भावना का अपमान नहीं है. ये एंटरटेनमेंट शो का मामला था और इसे उसी नजर से देखा जाना चाहिए समझा जाना चाहिए. कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लेगी. 

जस्टिस अमित बोर्कर ने एक्टर शेखर सुमन और कॉमेडियन भारती सिंह की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया. अदालत ने कहा कि ये शो एक कॉमेडी एंटरटेनमेंट शो था और इसे उसी तरह से देखा जाना चाहिए. कोर्ट ने माना कि कॉमेडी शो में बोले गए शब्दों को गंभीर धार्मिक कमेंट्स की तरह नहीं देखा जा सकता. किसी भी सीन या डायलॉग को पूरे संदर्भ के साथ समझना जरूरी है. सिर्फ कुछ शब्द अलग करके आरोप बनाना सही नहीं है. अदालत ने दोनों की याचिका स्वीकार कर फैसला किया. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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कोर्ट का फैसला और कॉमेडी शो की इंटरप्रिटेशन

अपना फैसला सुनाते हुए अदालत ने ये भी कहा कि कॉमेडी शो को किसी धार्मिक या राजनीतिक भाषण की तरह नहीं देखा जा सकता. एंटरटेनमेंट शो को सिर्फ मस्ती-मजार की तरह लेना चाहिए, न कि कुछ चुने हुए शब्दों के आधार पर. अगर किसी प्रस्तुति का उद्देश्य मनोरंजन है तो उसे इसी नजर से देखना चाहिए. किसी भी बयान को समझने के लिए पूरा संदर्भ जरूरी होता है. आधे-अधूरे शब्दों से अपराध नहीं बनता. ऐसे मामलों में मंशा सबसे महत्वपूर्ण होती है, केवल शब्द पर्याप्त नहीं होते. इसी आधार पर कोर्ट ने याचिका मंजूर कर फैसला सुनाया.

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कोर्ट की  टिप्पणी और इरादे की अहमियत

इस मामले में शिकायत रजा अकैडमी के एक रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से दर्ज कराई गई थी. कोर्ट ने पाया कि शिकायत करने वाले शख्स ने शायद खुद पूरा शो नहीं देखा था. शिकायत कुछ लोगों की बातों और उनके रिप्रेजेंटेटिव के आधार पर आगे बढ़ाई गई थी, जिसके बाद एफआईआर दर्ज हुई. कोर्ट ने साफ कहा कि आईपीसी की धारा 295-ए के तहत किसी भी अपराध के लिए जानबूझकर और गलत इरादा होना जरूरी है. अगर ऐसा इरादा साबित नहीं होता तो मामला आगे नहीं टिक सकता. ऐसे मामलों में सबूत सबसे जरूरी होते हैं और अदालत उसी के आधार पर फैसला देती है.

अदालत का फैसला 

इस पूरे मामले को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि सीआर नंबर 265 ऑफ 2010 वाली एफआईआर बिना किसी शुरुआती जांच के दर्ज की गई थी. कोर्ट के मुताबिक, आरोपों की सच्चाई की पहले सही जांच नहीं हुई थी. शिकायत केवल कुछ लोगों की जानकारी और दावों पर आधारित थी. अदालत ने कहा कि ऐसे बिना पुष्टि के गंभीर आरोप लगाना सही तरीका नहीं है. पुलिस को पहले तथ्यों की जांच करनी चाहिए थी ताकि गलत केस न बने. न्याय प्रक्रिया का पालन जरूरी है और अदालत ने इसे गंभीर मानते हुए साफ संदेश दिया है. 

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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