Advertisement
trendingNow12966950
Hindi Newsटीवी

दूसरे बच्चे के लिए बेटे गोला ने कह दी ऐसी बात, फूट-फूटकर रो पड़ीं भारती सिंह, VIDEO वायरल देख फैंस भी हुए इमोशनल

Bharti Singh Crying: कुछ समय पहले ही कॉमेडियन भारती सिंह ने सोशल मीडिया पर अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी की खुशखबरी दी है. उन्होंने बेटे गोला के साथ एक इमोशनल वीडियो शेयर किया, जिसमें गोला ने आने वाले बच्चे के लिए कुछ ऐसा कह दिया, जिसको सुनने के बाद भारती की आंखों से आंसू निकल आए. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Oct 18, 2025, 02:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दूसरे बच्चे के लिए बेटे गोला ने कह दी ऐसी बात
दूसरे बच्चे के लिए बेटे गोला ने कह दी ऐसी बात

Bharti Singh Crying: कुछ समय पहले ही कॉमेडियन भारती सिंह ने सोशल मीडिया पर अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी की खुशखबरी दी है, जिसके बाद उनके फैंस उनको ढेर सारी शुभकामनाएं भेज रहे हैं और नन्हे मेहमान के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं भारती इन दिनों अपने प्रेग्नेंसी पीरियड को खूब एंजॉय कर रही हैं. इसी बीच भारती सोशल मीडिया पर भी लगातार एक्टिव बनी हुई हैं और फैंस के साथ अपने हर दिन का हाल शेयर कर रही है और अपनी जिंदगी के खास पल शेयर करती रहती हैं. 

हाल ही में भारती ने एक दिल छू लेने वाला वीडियो शेयर किया जिसमें वो अपने बेटे गोला से बात करती नजर आ रही हैं. वीडियो में गोला ने आने वाले बच्चे के लिए कुछ ऐसा कह दिया, जिसको सुनने के बाद भारती की आंखों से आंसू निकल आए. दरअसल, वीडियो में भारती अपने 2 साल के बेटे लक्ष्य यानी गोला से पूछती हैं, 'छोटे बेबी को प्यार करोगे ना?'. इस पर गोला बड़ी मासूमियत से जवाब देता है, 'हां, मैं करूंगा, वो मेरा बेटा है'. बेटे की ये बात सुनकर भारती की आंखों में आंसू आ गए. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by bhartifan (@bhartilove15)

Add Zee News as a Preferred Source

गोला रखेगा दूसरे बच्चे का इंतजार 

उन्होंने गोला को गले लगाया और फिर पूछा, 'जब मम्मा शूट पर जाएंगी तो बेबी का ध्यान रखोगे ना?'. गोला ने मुस्कुराते हुए कहा, 'हां, मैं रहूंगा'. ये पल इतना प्यारा था कि फैंस भी वीडियो देखकर इमोशनल हो गए. अक्टूबर महीने की शुरुआत में भारती सिंह ने अपने पति हर्ष लिंबाचिया के साथ एक खूबसूरत फोटोशूट कराया था. उसी फोटो को शेयर करते हुए उन्होंने अपनी प्रेग्नेंसी का ऐलान किया था. तस्वीर में भारती बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आईं, जबकि हर्ष प्यार से उन्हें थामे हुए दिखे. 

4 मिनट 9 सेकंड का सबसे रोमांटिक गाना, जिसको बार-बार सुनने पर भी नहीं भरता दिल, आज भी इसकी धुन के दीवाने हैं लोग

अक्टूबर में किया था दूसरे बच्चा का ऐलान

दोनों ने फोटो के साथ कैप्शन लिखा था, 'हम दोबारा प्रेग्नेंट हैं'. ये खबर सुनते ही सोशल मीडिया पर बधाइयों की बाढ़ आ गई. फैंस और सेलेब्स ने उन्हें खूब प्यार और शुभकामनाएं दीं. भारती और हर्ष की ये तस्वीर इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गई. भारती सिंह पहले भी कई बार कह चुकी हैं कि उन्हें एक बेटी की बहुत इच्छा है. वे चाहती हैं कि इस बार उनके घर एक नन्ही परी आए. उनकी ये बात सुनकर फैंस भी यही दुआ कर रहे हैं कि उनका सपना पूरा हो जाए. भारती और हर्ष ने साल 2017 में शादी की थी. 

भारती-हर्ष की शादी को हो चुके हैं 5 साल

शादी के पांच साल बाद 3 अप्रैल, 2022 को उन्होंने अपने पहले बच्चे का स्वागत किया था. उन्होंने बेटे का नाम लक्ष्य रखा, लेकिन प्यार से उसे 'गोला' बुलाती हैं. भारती और हर्ष दोनों ही अपने बेटे के साथ खूब समय बिताते हैं. हाल ही में भारती सिंह अपने परिवार के साथ स्विट्जरलैंड वेकेशन पर गई थीं. वहां से उन्होंने कई प्यारी तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें वह पति हर्ष और बेटे गोला के साथ नजर आईं. इन तस्वीरों में भारती बेहद खुश दिख रही थीं और उनका बेबी बंप साफ नजर आ रहा था. फैंस ने उनकी तस्वीरों पर जमकर प्यार बरसाया.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Bharti Singh

Trending news

इस राज्‍य सरकार ने दिवाली पर कर्मचारियों की मौज करा दी, दी ऐसी खुशखबरी
Tamil Nadu news
इस राज्‍य सरकार ने दिवाली पर कर्मचारियों की मौज करा दी, दी ऐसी खुशखबरी
'पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं पॉपुलेशन पॉलिसी...,' जनसंख्या नियंत्रण पर RSS का सुझाव
rss
'पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं पॉपुलेशन पॉलिसी...,' जनसंख्या नियंत्रण पर RSS का सुझाव
साबरकांठा में दो पक्षों में जमकर 'महाभारत', 120 पर केस; 40 गाड़ियां टूटीं, कई घायल
Sabarkantha
साबरकांठा में दो पक्षों में जमकर 'महाभारत', 120 पर केस; 40 गाड़ियां टूटीं, कई घायल
अमृतसर-सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी भयानक आग, सरहिंद में पर धूं-धूंकर चले डिब्बे
Amritsar
अमृतसर-सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी भयानक आग, सरहिंद में पर धूं-धूंकर चले डिब्बे
कश्मीरी प्रोडक्ट्स चमकाएगा गुजराती 'नमक', 2000 KM दूर खाराघोड़ा से पहली बार पहुंचा
Jammu Kashmir
कश्मीरी प्रोडक्ट्स चमकाएगा गुजराती 'नमक', 2000 KM दूर खाराघोड़ा से पहली बार पहुंचा
बताऊं क्या तुझे ऐ हम-नशीं... 'डिजिटल दौर में भी आशिकों का इलाज हैं मजाज़ की गजलें
Majaz Lucknawi
बताऊं क्या तुझे ऐ हम-नशीं... 'डिजिटल दौर में भी आशिकों का इलाज हैं मजाज़ की गजलें
'इससे अच्छा तो मेरा...', इंडिगो के लजीज खाने में नहीं मिला 'स्वाद', क्यों छिड़ी बहस?
Indigo flight
'इससे अच्छा तो मेरा...', इंडिगो के लजीज खाने में नहीं मिला 'स्वाद', क्यों छिड़ी बहस?
27 महीने से नहीं मिली सैलरी, दफ्तर के आगे किया सुसाइड; BJP बोली- यही कर्नाटक मॉडल है
Bengaluru
27 महीने से नहीं मिली सैलरी, दफ्तर के आगे किया सुसाइड; BJP बोली- यही कर्नाटक मॉडल है
हमले में मारे गए क्रिकेटर तो अफगानिस्तान ने रद्द की पाकिस्तान के साथ सीरीज
pakistan afghanistan
हमले में मारे गए क्रिकेटर तो अफगानिस्तान ने रद्द की पाकिस्तान के साथ सीरीज
OPINION: जेंटलमैन गेम तक पहुंचे खून के छींटे... खेल सिर्फ पिच तक नहीं रह गया!
Pakistan
OPINION: जेंटलमैन गेम तक पहुंचे खून के छींटे... खेल सिर्फ पिच तक नहीं रह गया!