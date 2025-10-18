दूसरे बच्चे के लिए बेटे गोला ने कह दी ऐसी बात, फूट-फूटकर रो पड़ीं भारती सिंह, VIDEO वायरल देख फैंस भी हुए इमोशनल

Bharti Singh Crying: कुछ समय पहले ही कॉमेडियन भारती सिंह ने सोशल मीडिया पर अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी की खुशखबरी दी है, जिसके बाद उनके फैंस उनको ढेर सारी शुभकामनाएं भेज रहे हैं और नन्हे मेहमान के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं भारती इन दिनों अपने प्रेग्नेंसी पीरियड को खूब एंजॉय कर रही हैं. इसी बीच भारती सोशल मीडिया पर भी लगातार एक्टिव बनी हुई हैं और फैंस के साथ अपने हर दिन का हाल शेयर कर रही है और अपनी जिंदगी के खास पल शेयर करती रहती हैं.

हाल ही में भारती ने एक दिल छू लेने वाला वीडियो शेयर किया जिसमें वो अपने बेटे गोला से बात करती नजर आ रही हैं. वीडियो में गोला ने आने वाले बच्चे के लिए कुछ ऐसा कह दिया, जिसको सुनने के बाद भारती की आंखों से आंसू निकल आए. दरअसल, वीडियो में भारती अपने 2 साल के बेटे लक्ष्य यानी गोला से पूछती हैं, 'छोटे बेबी को प्यार करोगे ना?'. इस पर गोला बड़ी मासूमियत से जवाब देता है, 'हां, मैं करूंगा, वो मेरा बेटा है'. बेटे की ये बात सुनकर भारती की आंखों में आंसू आ गए.

गोला रखेगा दूसरे बच्चे का इंतजार

उन्होंने गोला को गले लगाया और फिर पूछा, 'जब मम्मा शूट पर जाएंगी तो बेबी का ध्यान रखोगे ना?'. गोला ने मुस्कुराते हुए कहा, 'हां, मैं रहूंगा'. ये पल इतना प्यारा था कि फैंस भी वीडियो देखकर इमोशनल हो गए. अक्टूबर महीने की शुरुआत में भारती सिंह ने अपने पति हर्ष लिंबाचिया के साथ एक खूबसूरत फोटोशूट कराया था. उसी फोटो को शेयर करते हुए उन्होंने अपनी प्रेग्नेंसी का ऐलान किया था. तस्वीर में भारती बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आईं, जबकि हर्ष प्यार से उन्हें थामे हुए दिखे.

अक्टूबर में किया था दूसरे बच्चा का ऐलान

दोनों ने फोटो के साथ कैप्शन लिखा था, 'हम दोबारा प्रेग्नेंट हैं'. ये खबर सुनते ही सोशल मीडिया पर बधाइयों की बाढ़ आ गई. फैंस और सेलेब्स ने उन्हें खूब प्यार और शुभकामनाएं दीं. भारती और हर्ष की ये तस्वीर इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गई. भारती सिंह पहले भी कई बार कह चुकी हैं कि उन्हें एक बेटी की बहुत इच्छा है. वे चाहती हैं कि इस बार उनके घर एक नन्ही परी आए. उनकी ये बात सुनकर फैंस भी यही दुआ कर रहे हैं कि उनका सपना पूरा हो जाए. भारती और हर्ष ने साल 2017 में शादी की थी.

भारती-हर्ष की शादी को हो चुके हैं 5 साल

शादी के पांच साल बाद 3 अप्रैल, 2022 को उन्होंने अपने पहले बच्चे का स्वागत किया था. उन्होंने बेटे का नाम लक्ष्य रखा, लेकिन प्यार से उसे 'गोला' बुलाती हैं. भारती और हर्ष दोनों ही अपने बेटे के साथ खूब समय बिताते हैं. हाल ही में भारती सिंह अपने परिवार के साथ स्विट्जरलैंड वेकेशन पर गई थीं. वहां से उन्होंने कई प्यारी तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें वह पति हर्ष और बेटे गोला के साथ नजर आईं. इन तस्वीरों में भारती बेहद खुश दिख रही थीं और उनका बेबी बंप साफ नजर आ रहा था. फैंस ने उनकी तस्वीरों पर जमकर प्यार बरसाया.