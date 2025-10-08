'रामायण' के लक्ष्मण के घर की बहू बनीं मुस्लिम एक्ट्रेस सारा खान, 19 साल में हुई थी पहली शादी, सेट पर मनाई थी सुहागरात

Saaraa Khan Krrish Pathak Wedding: 'सपना बाबुल का: बिदाई' सीरियल की हसीना सारा खान तलाक के 14 साल बाद फिर से शादी के बंधन में बंध गई है. खास बात है कि सारा ने जिससे शादी की है वो 'रामायण' सीरियल में लक्ष्मण का रोल निभाने वाले सुनील लहरी का बेटा कृष पाठक हैं. सारा ने कोर्ट मैरिज के पेपर्स सोशल मीडिया पर शेयर किए.साथ ही ये भी कहा कि दिसंबर को उनकी ग्रैंड वेडिंग होने वाली है.

दिखाए शादी के पेपर्स

सारा खान ने इंस्टाग्राम पर कोर्ट मैरिज की कुछ फोटोज और साइन करते हुए पेपर्स भी शेयर किए. इन तस्वीरों के शेयर करते हुए सारा ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा. एक्ट्रेस ने लिखा- 'हम दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी भर के लिए लॉक हो गए हैं. दो अलग धर्म, एक कहानी और अनलिमिटेड प्यार...इस तरह से अपने साइन को पेपर्स में बंद कर लिया है. कुबूल है से सात फेरे तक..दिसंबर का बेसब्री से इंतजार है. दो दिल, दो अलग कल्चर, हमेशा का साथ. हम लोगों की लव स्टोरी काफी अलग. क्योंकि जब प्यार होता है तो सब कुछ बेहतरीन होता है. आप हमें अपनी आशीर्वाद दें.'

5 दिसंबर को करेंगे ग्रैंड वेडिंग

सारा और कृष 5 दिसंबर को ग्रैंड शादी करेंगे. इसकी जानकारी एक्ट्रेस ने अपने पोस्ट में भी दी. इसके साथ ही सारा ने शादी की कुछ फोटोज भी शेयर की. जिसमें सारा नीले रंग का सूट,हाथ में पिया के नाम की मेहंदी और गले में वरमाला पहने दिखीं. जबकि कृष लाइट कलर का कुर्ता पजामा पहने नजर आए. दोनों ने कोर्ट मैरिज की ये फोटोज जैसे ही शेयर की तो फैंस इन्हें शादी की बधाई देने लगे.

'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में आया पांच महीने का लीप, अभिरा के सामने अब ये है चुनौती

19 साल में की थी पहली शादी

सारा की ये पहली शादी नहीं है. इससे पहले वो टीवी एक्टर अली मर्टेंच से 'बिग बॉस' में शादी कर चुकी हैं. सारा ने अली से 'बिग बॉस सीजन 4' में शादी की थी. इन दोनों ने सेट पर ही शादी की और वहीं पर सुहागरात मनाई थीं. इन दोनों की शादी कुछ वक्त ही चली और 2011 में दोनों अलग हो गए. तलाक के दौरान सारा ने अली पर बेवफाई और झूठ बोलने का आरोप लगाया था.