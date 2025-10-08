Advertisement
trendingNow12952978
Hindi Newsटीवी

'रामायण' के लक्ष्मण के घर की बहू बनीं मुस्लिम एक्ट्रेस सारा खान, 19 साल में हुई थी पहली शादी, सेट पर मनाई थी सुहागरात

मुस्लिम एक्ट्रेस सारा खान को लेकर बड़ी खबर है. सारा ने तलाक के बाद फिर से शादी के बंधन में बंध गई है. लेकिन इस बार रामायण फेम लक्ष्मण का रोल निभाने वाले सुनील लहरी के बेटे की वाइफ बनी हैं.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Oct 08, 2025, 03:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सारा-कृष, सुनील लहरी और एक्स हसबैंड अली
सारा-कृष, सुनील लहरी और एक्स हसबैंड अली

Saaraa Khan Krrish Pathak Wedding: 'सपना बाबुल का: बिदाई' सीरियल की हसीना सारा खान तलाक के 14 साल बाद फिर से शादी के बंधन में बंध गई है. खास बात है कि सारा ने जिससे शादी की है वो 'रामायण' सीरियल में लक्ष्मण का रोल निभाने वाले सुनील लहरी का बेटा कृष पाठक हैं. सारा ने कोर्ट मैरिज के पेपर्स सोशल मीडिया पर शेयर किए.साथ ही ये भी कहा कि दिसंबर को उनकी ग्रैंड वेडिंग होने वाली है.

दिखाए शादी के पेपर्स
सारा खान ने इंस्टाग्राम पर कोर्ट मैरिज की कुछ फोटोज और साइन करते हुए पेपर्स भी शेयर किए. इन तस्वीरों के शेयर करते हुए सारा ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा. एक्ट्रेस ने लिखा- 'हम दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी भर के लिए लॉक हो गए हैं. दो अलग धर्म, एक कहानी और अनलिमिटेड प्यार...इस तरह से अपने साइन को पेपर्स में बंद कर लिया है. कुबूल है से सात फेरे तक..दिसंबर का बेसब्री से इंतजार है. दो दिल, दो अलग कल्चर, हमेशा का साथ. हम लोगों की लव स्टोरी काफी अलग. क्योंकि जब प्यार होता है तो सब कुछ बेहतरीन होता है. आप हमें अपनी आशीर्वाद दें.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Saaraa Khan (@ssarakhan)

Add Zee News as a Preferred Source

5 दिसंबर को करेंगे ग्रैंड वेडिंग
सारा और कृष 5 दिसंबर को ग्रैंड शादी करेंगे. इसकी जानकारी एक्ट्रेस ने अपने पोस्ट में भी दी. इसके साथ ही सारा ने शादी की कुछ फोटोज भी शेयर की. जिसमें सारा नीले रंग का सूट,हाथ में पिया के नाम की मेहंदी और गले में वरमाला पहने दिखीं. जबकि कृष लाइट कलर का कुर्ता पजामा पहने नजर आए. दोनों ने कोर्ट मैरिज की ये फोटोज जैसे ही शेयर की तो फैंस इन्हें शादी की बधाई देने लगे.

'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में आया पांच महीने का लीप, अभिरा के सामने अब ये है चुनौती

19 साल में की थी पहली शादी
सारा की ये पहली शादी नहीं है. इससे पहले वो टीवी एक्टर अली मर्टेंच से 'बिग बॉस' में शादी कर चुकी हैं. सारा ने अली से 'बिग बॉस सीजन 4' में शादी की थी. इन दोनों ने सेट पर ही शादी की और वहीं पर सुहागरात मनाई थीं. इन दोनों की शादी कुछ वक्त ही चली और 2011 में दोनों अलग हो गए. तलाक के दौरान सारा ने अली पर बेवफाई और झूठ बोलने का आरोप लगाया था.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

TAGS

Saaraa KhanSunil lahriKrrish Pathak

Trending news

इलायची, लौंग, अदरक की चाय वाले हम भारतीय इतना सिरप क्यों पीते हैं?
syrup
इलायची, लौंग, अदरक की चाय वाले हम भारतीय इतना सिरप क्यों पीते हैं?
भारत में US के राजदूत होंगे सर्जियो गोर, ट्रंप बोले- किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता
us
भारत में US के राजदूत होंगे सर्जियो गोर, ट्रंप बोले- किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता
पीएम बनने के बाद पहली बार भारत पहुंचे ब्रिटिश पीएम, क्या हा यात्रा का मकसद?
Kier Starmer
पीएम बनने के बाद पहली बार भारत पहुंचे ब्रिटिश पीएम, क्या हा यात्रा का मकसद?
SIA ने कश्मीर में आतंकियों की जिंदगी बना दी जहन्नुम! तोड़ डाला आतंकी नेटवर्क
SIA
SIA ने कश्मीर में आतंकियों की जिंदगी बना दी जहन्नुम! तोड़ डाला आतंकी नेटवर्क
जुबीन गर्ग के कजन को पुलिस ने किया गिरफ्तार, मौत के समय सिंगापुर में ही थे संदीपन
Zuben Garg
जुबीन गर्ग के कजन को पुलिस ने किया गिरफ्तार, मौत के समय सिंगापुर में ही थे संदीपन
इन फिल्म स्टार्स के पास है चोरी की लग्जरी कारें? लैंड क्रूजर, डिफेंडर को लेकर खुलासा
Smuggling
इन फिल्म स्टार्स के पास है चोरी की लग्जरी कारें? लैंड क्रूजर, डिफेंडर को लेकर खुलासा
अंग्रेजों को दिए कर्ज का ब्याज आज भी वसूलते हैं नवाब, रकम इतनी कि पान भी ना ले पाएं
Lucknow
अंग्रेजों को दिए कर्ज का ब्याज आज भी वसूलते हैं नवाब, रकम इतनी कि पान भी ना ले पाएं
पीएम मोदी की गुजरात से दिल्‍ली तक की यात्रा में कैसे बदल गई बीजेपी की पूरी कहानी?
BJP
पीएम मोदी की गुजरात से दिल्‍ली तक की यात्रा में कैसे बदल गई बीजेपी की पूरी कहानी?
Thousand को Thursday लिखने पर टीचर सस्पेंड, लेटर बनाने वाले अधिकारी ने पूरी की कसर
teacher suspension over spelling mistake
Thousand को Thursday लिखने पर टीचर सस्पेंड, लेटर बनाने वाले अधिकारी ने पूरी की कसर
सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने की घटना पर CJI गवई की मां का आया पहला बयान
#Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने की घटना पर CJI गवई की मां का आया पहला बयान