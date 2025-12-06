'कुबूल है से सात फेरे तक...', 'रामायण' के लक्ष्मण के घर की बहू बनीं 36 साल की ये मुस्लिम हसीना, धूम-धड़ाके से रचाई शादी, निकाह और फेरों से बंधा जन्मों का बंधन

Bidaai Actress Sara Khan And Krish Pathak Marry In Hindu And Islamic Tradition: टीवी की मशहूर एक्ट्रेस सारा खान और एक्टर कृष पाठक ने इस साल अक्टूबर में स्पेशल मैरिज एक्ट, 1964 के तहत कोर्ट मैरिज की थी. अब रीति-रिवाज से कपल ने शादी की है. फेमस कपल ने हिंदू और मुस्लिम दोनों रीति-रिवाजों से शादी की है. पहले कपल ने निकाह किया और फिर सात फेरे लिए. कपल ने कुछ देर पहले ही फैंस के साथ अपनी शादी की तस्वीरें शेयर की है.

कपल की जिंदगी में नया चैप्टर शुरू

कपल सारा खान और कृष पाठक की जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू हो चुका है. कोर्ट मैरिज के बाद अब कपल ने निकाह और सात फेरे लिए लेकर एक-दूसरे को जीवनसाथी बनाया है. कपल ने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर करते हुए कैप्शन में सारा ने लिखा 'कुबूल है से सात फेरे तक. हमारे प्यार ने अपनी ही एक स्क्रिप्ट लिखी है और दोनों दुनिया ने हां भी कह दिया है.' बता दें कि कृष पाठक रामायण के लक्ष्मण उर्फ सुनील लहरी के बेटे हैं. कृष ने भी अपने पिता की तरह एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा है.

बेहद खूबसूरत दिखा कपल

सारा और कृष ने अपनी तस्वीरों में रोमांस का तड़का भी लगाया है. सभी तस्वीरों में कपल बेहद खूबसूरत दिख रहा है, जिन्हें देख फैंस भी नजरें उतारते नहीं थक रहे हैं. सारा खान की सासू मां पहाड़ी हैं, ऐसे में उनकी शादी में पहाड़ी रीति-रिवाजों की छटा भी देखने को मिली. सारा ने अपने लुक को पूरा करने के लिए पहाड़ी दुल्हन की तरह नथ और गुलबंद भी पहना. जिसमें हसीना काफी प्यार लग रही थीं.

Add Zee News as a Preferred Source

सारा खान ने की दूसरी शादी

कपल ने निकाह के दौरान ऑफ व्हाइट कलर का आउटफिट पहना. इस लुक में दोनों ही बेहद खूबसूरत और क्यूट लग रहे थे. सारा और कृष ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी शादी दोनों रीति-रिवाजों से होने वाली है. वहीं कृष पाठक को अब तक कई शोज में देखा जा चुका है. सारा ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी और इसके बाद साल 2007 में टीवी शो में एंट्री की. अब तक सारा खान को कई शोज में देखा जा चुका है. बता दें कि सारा खान की कृष पाठक से दूसरी शादी है. उन्होंने बिग बॉस के घर में अली मर्चेंट संग पहली शादी की थी, जो महज 2 महीने ही चल पाई थी.