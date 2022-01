फिनाले से पहले Bigg Boss 15 में बड़ा ट्विस्ट, क्या उमर रियाज शो से हुए बेघर?

नई दिल्ली: 'बिग बॉस 15' (Bigg Boss 15) का सबसे बड़ा चौंकाने वाला एविक्शन सामने आ रहा है. जी हां! उमर रियाज को अब तक इस सीजन के सबसे मजबूत प्रतियोगी के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन अब वह शो से बाहर हो गए हैं. उमर के भाई असीम और हिमांशी खुराना के ट्वीट्स से ऐसे हिंट मिले हैं. सोशल मीडिया पर आसिम और हिमांशी खुराना की ताजा प्रतिक्रिया ने फैंस को झटका दिया है.

इस ट्वीट के बाद से सोशल मीडिया पर उमर के सपोर्ट में बोलने वालों की बाढ़ आ गई है. सोशल मीडिया पर इस बात की जोरदार चर्चा है कि उमर को शो से निकाल दिया गया है. असीम अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, 'अच्छा खेला @realumarriaz' लव यू भाई '

असीम रियाज ने तो ज्यादा कुछ नहीं कहा लेकिन उनकी गर्लफ्रेंड और एक्स 'बिग बॉस' कंटेस्टेंट प्रेमिका हिमांशी ने निर्माताओं को फटकार लगाई, उन्होंने लिखा, 'वे वही करते हैं जो वे करना चाहते हैं ... वोट करो या फिर निकल दो .... ये कर के मानसिक स्वास्थ्य भी खराब कर दो ..... अच्छा खेला उमर @realumariaz.'

They do what they wana do .... votes krwao or fir nikal do .... or bash kar karke mental health bhi khraab kar do ..... well played umar @realumarriaz

