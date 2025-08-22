'बिग बॉस 12' की कंटेस्टेंट सबा खान ने की बिजनेसमैन से गुपचुप शादी, खूब नाचे राखी सावंत के एक्स हसबैंड आदिल
Advertisement
trendingNow12892497
Hindi Newsटीवी

'बिग बॉस 12' की कंटेस्टेंट सबा खान ने की बिजनेसमैन से गुपचुप शादी, खूब नाचे राखी सावंत के एक्स हसबैंड आदिल

Bigg Boss 12 में हिस्सा ले चुकीं दो सगील बहनों की पॉपुलर जोड़ी सबा और सोमी में से सबा खान ने निकाह कर लिया है. निकाह की फोटोज और सबा ने सोशल मीडिया पर शेयर किया जो तेजी से वायरल हो रही हैं.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Aug 22, 2025, 07:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सबा खान शादी
सबा खान शादी

Bigg Boss 12 Saba Khan Wedding: 'बिग बॉस 12' में आई दो सगी बहनों में से सबा खान ने गुपचुप शादी कर ली है. सबा ने बिजनेसमैन वसीम नवाब से निकाह किया.शादी की फोटोज को खुद सबा खान ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. जिसमें वो लाल रंग के दुल्हन के जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही हैं. 

लगीं बला की खूबसूरत
इन फोटोज में सबा खान लाल रंग का शादी ता जोड़ा पहनी हुई हैं. इसके साथ ही गले में गोल्डन कलर का हार और सिर पर मांग टीका लगाए हुए हैं. जबकि उनके शौहर वसीम गोल्डन कलर की शेरवानी और सिर पर मरीन कलर की पगड़ी पहने हुए हैं. दोनों कुछ फोटोज में एक दूसरे को निहारते हुए दिखे तो कुछ में निकाह के पेपर्स पर साइन करते हुए नजर आए.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Saba Khan (@sabakhan_ks)

Add Zee News as a Preferred Source

लिखा ये पोस्ट

शादी की इन इनसाइड फोटोज को शेयर करते हुए  सबा खान ने पोस्ट लिखा- 'अमहदुल्लाह...कुछ दुआएं तब तक चुपचाप लगे लगाई जाती हैं जब तक दिल तैयार ना हो. आज कृतज्ञता और विश्वास के साथ मैं आप सभी के साथ अपनी शादी की फोटोज शेयर कर रही हूं. बिग बॉस में जिस लड़की का आपने सपोर्ट किया था.उसने अब जीवन के नए अध्याय में कदम रखा है. निकाह के इस खूबूसरत सफर में आप सभी की दुआओं का प्रार्थनाओं का इंतजार है. प्यार सबा.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Saba Khan (@sabakhan_ks)

मौत की खबरों से परेशान हुआ बॉलीवुड का सबसे खूंखार विलेन,दर्ज की पुलिस शिकायत, 250 से ज्यादा फिल्मों में कर चुका काम

 

सेलेब्स ने दी बधाई

सबा ने ये निकाह जोधपुर में किया. शादी की इन तस्वीरों को सबा ने जैसे ही शेयर किया तो सेलेब्स उन पर प्यार लुटाने लगे. दीपक ठाकुर, आदिल दुर्रानी, फलक नाज,शिरीन मिर्जा के अलावा कई और सितारों ने इस नए नवेले शादी के जोड़े को बधाई दी.आपको बता दें, सबा की तरह सोमी ने भी गुपचुप शादी राखी सावंत के एक्स हसबैंड आदिल दुर्रानी से कर फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की थी.उस वक्त सोशल पर राखी सावंत और सोमी के बीच काफी टकराव देखा गया था.

  

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

TAGS

Bigg Boss 12Saba Khan

Trending news

जब उमा भारती ने खुद सुनाया था गोविंदाचार्य के शादी के प्रपोजल का किस्सा, जानिए
Uma Bharti Story
जब उमा भारती ने खुद सुनाया था गोविंदाचार्य के शादी के प्रपोजल का किस्सा, जानिए
बिहार SIR: SC ने की राजनीतिक दलों की खिंचाई , कहा- मतदाताओं की मदद करें
Supreme Court
बिहार SIR: SC ने की राजनीतिक दलों की खिंचाई , कहा- मतदाताओं की मदद करें
फडणवीस ने मिलाया शरद पवार और उद्धव को फोन, इस मुद्दे पर मांगा समर्थन; मिला ये जवाब
Maharashtra news
फडणवीस ने मिलाया शरद पवार और उद्धव को फोन, इस मुद्दे पर मांगा समर्थन; मिला ये जवाब
'मैं उनके बयान को सिर्फ ट्रोल करने लायक नहीं मानता'...राजनाथ सिंह का मुनीर पर पलटवार
rajnath singh
'मैं उनके बयान को सिर्फ ट्रोल करने लायक नहीं मानता'...राजनाथ सिंह का मुनीर पर पलटवार
17 साल की बेटी पर बनाया शादी का दबाव, इनकार किया तो सुला दिया मौत की नींद
Maharashtra news
17 साल की बेटी पर बनाया शादी का दबाव, इनकार किया तो सुला दिया मौत की नींद
मुंबई-गोवा हाईवे पर चांद जैसे बड़े गड्ढे...वीडियो देखकर गडकरी के NHAI ने झाड़ा पल्ला
mumbai
मुंबई-गोवा हाईवे पर चांद जैसे बड़े गड्ढे...वीडियो देखकर गडकरी के NHAI ने झाड़ा पल्ला
अगर क्लर्क-चपरासी... PM, CM's को हटाने वाले बिल पर पीएम नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान
PM Modi
अगर क्लर्क-चपरासी... PM, CM's को हटाने वाले बिल पर पीएम नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान
फॉलोअर्स के चक्कर में फंसा यूट्यूबर, मॉनिटर लिजर्ड को पका कर खाया, हुआ गिरफ्तार
Odisha
फॉलोअर्स के चक्कर में फंसा यूट्यूबर, मॉनिटर लिजर्ड को पका कर खाया, हुआ गिरफ्तार
Aaj Ki Taaza Khabar LIVE: 'कोलकाता जैसे हमारे शहर...भारत के इतिहास और हमारे फ्यूचर, दोनों की समृद्ध पहचान हैं'... बंगाल में बोले पीएम मोदी
aaj ki taaza khabar
Aaj Ki Taaza Khabar LIVE: 'कोलकाता जैसे हमारे शहर...भारत के इतिहास और हमारे फ्यूचर, दोनों की समृद्ध पहचान हैं'... बंगाल में बोले पीएम मोदी
महिला के गंभीर आरोपों के बाद कांग्रेस ने राहुल ममकूटथिल का इस्तीफे की मांग खारिज की
Kerala
महिला के गंभीर आरोपों के बाद कांग्रेस ने राहुल ममकूटथिल का इस्तीफे की मांग खारिज की
;