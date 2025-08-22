'बिग बॉस 12' की कंटेस्टेंट सबा खान ने की बिजनेसमैन से गुपचुप शादी, खूब नाचे राखी सावंत के एक्स हसबैंड आदिल

Bigg Boss 12 में हिस्सा ले चुकीं दो सगील बहनों की पॉपुलर जोड़ी सबा और सोमी में से सबा खान ने निकाह कर लिया है. निकाह की फोटोज और सबा ने सोशल मीडिया पर शेयर किया जो तेजी से वायरल हो रही हैं.
Trending Photos
Bigg Boss 12 Saba Khan Wedding: 'बिग बॉस 12' में आई दो सगी बहनों में से सबा खान ने गुपचुप शादी कर ली है. सबा ने बिजनेसमैन वसीम नवाब से निकाह किया.शादी की फोटोज को खुद सबा खान ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. जिसमें वो लाल रंग के दुल्हन के जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही हैं.
लगीं बला की खूबसूरत
इन फोटोज में सबा खान लाल रंग का शादी ता जोड़ा पहनी हुई हैं. इसके साथ ही गले में गोल्डन कलर का हार और सिर पर मांग टीका लगाए हुए हैं. जबकि उनके शौहर वसीम गोल्डन कलर की शेरवानी और सिर पर मरीन कलर की पगड़ी पहने हुए हैं. दोनों कुछ फोटोज में एक दूसरे को निहारते हुए दिखे तो कुछ में निकाह के पेपर्स पर साइन करते हुए नजर आए.
लिखा ये पोस्ट
शादी की इन इनसाइड फोटोज को शेयर करते हुए सबा खान ने पोस्ट लिखा- 'अमहदुल्लाह...कुछ दुआएं तब तक चुपचाप लगे लगाई जाती हैं जब तक दिल तैयार ना हो. आज कृतज्ञता और विश्वास के साथ मैं आप सभी के साथ अपनी शादी की फोटोज शेयर कर रही हूं. बिग बॉस में जिस लड़की का आपने सपोर्ट किया था.उसने अब जीवन के नए अध्याय में कदम रखा है. निकाह के इस खूबूसरत सफर में आप सभी की दुआओं का प्रार्थनाओं का इंतजार है. प्यार सबा.'
मौत की खबरों से परेशान हुआ बॉलीवुड का सबसे खूंखार विलेन,दर्ज की पुलिस शिकायत, 250 से ज्यादा फिल्मों में कर चुका काम
सेलेब्स ने दी बधाई
सबा ने ये निकाह जोधपुर में किया. शादी की इन तस्वीरों को सबा ने जैसे ही शेयर किया तो सेलेब्स उन पर प्यार लुटाने लगे. दीपक ठाकुर, आदिल दुर्रानी, फलक नाज,शिरीन मिर्जा के अलावा कई और सितारों ने इस नए नवेले शादी के जोड़े को बधाई दी.आपको बता दें, सबा की तरह सोमी ने भी गुपचुप शादी राखी सावंत के एक्स हसबैंड आदिल दुर्रानी से कर फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की थी.उस वक्त सोशल पर राखी सावंत और सोमी के बीच काफी टकराव देखा गया था.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.