Bigg Boss 15: तेजस्वी की बात सुनकर भड़के जय, बर्तन-कपड़ों को लेकर मचा हंगामा

नई दिल्ली: रिएलिटी शो 'बिग बॉस' (Bigg Boss 15) में एक नया ट्वि्स्ट आने वाला है. मेकर्स ने घरवालों को VIP और NON VIP में बांट दिया है. दो ग्रुप में बंटने के बाद शो के मेंबर्स आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं. अब 'बिग बॉस' के घर में बर्तन और कपड़ों की सफाई को लेकर घमाशान शुरू हो गया है. मेकर्स ने इसका एक वीडियो शेयर किया है, जो खूब चर्चा में है.

तेजस्वी पर पर भड़के जय

चैनल कलर्स के इंस्टाग्राम अकाउंट पर शो के अपकमिंग एपिसोड का एक प्रोमो शेयर किया गया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि तेजस्वी प्रकाश दूसरे मेंबर्स पर चिल्ला रही हैं. वह खुद को VIP बता रही हैं और NON VIP सदस्यों के लिए बनाए हुए रूल्स को फॉलो करने के लिए कह रही हैं. हालांकि, तेजस्वी की बात कोई सुन नहीं रहा है. इस बीच जय भानुशाली (Jay Bhanushali) कहते हैं कि उन्हें तेजस्वी (Tejasswi Prakash) की टोन पसंद नहीं आई. वहीं, प्रतीक सहजपाल और नेहा भसीन ने बर्तन-कपड़े धोने से इनकार कर दिया है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शो का अपकमिंग एपिसोड काफी मजेदार होने वाला है.

बिग बॉस के घर में मचेगा हंगामा

इस वीडियो से साफ है कि 'बिग बॉस' के घर में VIP और NON VIP सदस्यों के बीच जमकर घमासान होने वाला है. प्रोमो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, 'बिग बॉस का घर VIP और NON VIP सदस्यों के बीच बंट गया है'. गौरतलब है कि करण कुंद्रा, तेजस्वी प्रकाश, उमर रियाज, निशांत और विशाल घर के VIP सदस्य हैं और बाकी के मेंबर्स NON VIP की लिस्ट में शामिल हैं.

प्रतीक पर बरसे थे सलमान

इससे पहले 'वीकेंड का वार' एपिसोड में होस्ट सलमान खान(Salman Khan), प्रतीक सहजपाल (Pratik Sehajpal) को डांटते नजर आए थे. सलमान (Salman Khan) खान कहते हैं, 'प्रतीक ये कोई कॉमेडी है क्या? किसी का मजाक उड़ाना. प्रतीक मैं वो लाइन कभी क्रॉस नहीं करता. इसका क्या मतलब था, जो तुम राजीव को बोल रहे थे. मैं तुम पर जोक्स बनाऊं? तुम दो सेकेंड में रो दोगे. तुमने लाइन क्रॉस की है. तुम्हारे साथ मुझे होना चाहिए था, तुम भीख मांगते कि इस घर से बाहर जाना है'. दरअसल, शो में प्रतीक ने राजीव अदातिया का मजाक उड़ाया था और उनसे बदतमीजी की थी, जिसे देखकर सलमान खान भड़क गए थे.

यह भी पढ़ें- कटे-फटे कपड़े पहनकर लोगों के सामने आईं उर्फी जावेद, आउटफिट देख रह जाएगा मुंह खुला!एंटरटेनमेंट की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग खबरों के लिए यहां क्लिक कर Zee News के Entertainment Facebook Page को लाइक करें