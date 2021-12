Rashami Desai के तलाक पर इतनी बुरी बात बोल गईं Rakhi Sawant, यूजर्स बोले- शर्म करो

नई दिल्ली: रश्मि देसाई (Rashami Desai) ने 2012 में अपने उतरन के को-स्टार नंदीश संधू (Nandish Sandhu) के साथ शादी की थी. हालांकि, 2015 में दोनों के रास्ते अलग हो गए. उनके तलाक की रिपोर्ट ऑनलाइन सामने आने के तुरंत बाद यह जोड़ी सुर्खियों में थी. 'बिग बॉस 15' (Bigg Boss 15) रश्मि देसाई से जब इस तलाक के बारे में बातें की गईं तो वह फूट-फूट कर रोने लगीं. इस मामले में अब लोग राखी सावंत (Rakhi Sawant) को ट्रोल भी कर रहे हैं.

टास्क के बाद राखी सावंत (Rakhi Sawant) ने रश्मि से पूछा कि उन्होंने तलाक क्यों लिया? रश्मि ने चुप्पी बनाए रखी लेकिन राखी ने फिर अपनी बात दोहराई तो रश्मि की आंखें भर आईं. उन्होंने कहा कि यह ऐसी चीज है जिसके बारे में वह बात करना पसंद नहीं करती हैं और खासतौर पर टेलीविजन पर क्योंकि यह विषय दोनों लोगों को प्रभावित कर सकता है. रश्मि कहती हैं, 'मैं उसे अभी घसीटना नहीं चाहती, हम जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं. मैं अब उस पर कीचड़ उछालना नहीं चाहती. मेरी समस्या यह है कि मैं किसी से नहीं डरती.'

राखी फिर बेडरूम में जाती हैं, और रश्मि से परेशान होकर, उमर रियाज को बताती हैं कि रश्मि को निजी जीवन पर उससे पूछताछ करने में कोई आपत्ति नहीं थी. जब रश्मि से इसके बारे में पूछा तो उसने जवाब दिया. इसके अलावा, राखी आगे कहती हैं कि रश्मि ने उन्हें सलाह देने पर तो कभी नहीं सोचा. उन्होंने आगे कहा, 'बहुत शानी है, डेढ़ शानी है रश्मि देसाई.'

#BiggBoss15 #BeingSalmanKhan #UmarArmy #RashmiDesai Rakhi you are such a cheap person and not everyone are comfortable talking about their personal life. You have such a cheap and dirty nature Rakhi to hurt Rashmi's feeling.U are not putting any effort so you don't deserve to b

— Sri (@iyer1_k) December 30, 2021