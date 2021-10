Bigg Boss 15: बिग बॉस में फीमेल कंटेस्टेंट के साथ हुई शर्मनाक हरकत! वीडियो देखकर खौल उठेगा खून

नई दिल्ली: टीवी के सबसे विवादित रियलिटी शो Bigg Boss में इस बार जंगल थीम रखी गई है और घर को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है. घर के एक हिस्से को जंगल बताया गया है और ऐसा लगता है कि बिग बॉस (Bigg Boss) के जंगल में कंटेस्टेंट वहशीपन की सारी हदें पार करते जा रहे हैं. हाल ही में एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे.

वहशी हो गए जंगल के निवासी

पहले ही हफ्ते में कंटेस्टेंट मारपीट की सारी हदें पार करते नजर आए थे. किसी ने बाथरूम का लॉक तोड़ दिया तो किसी ने घर का शीशा. होस्ट सलमान खान (Salman Khan) के समझाने के बावजूद कंटेस्टेंट घर के अंदर दंगल मचाए हुए हैं. अब बिग बॉस (Bigg Boss) के घर का एक अनसीन वीडियो सामने आया है जिसे देखकर फैंस का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया है.

As it is clearly visible in this video that, #AfsanaKhan ko usake baal pakad kar ghasita jaa raha hai,

How Painful..

But She didn't blame anyone for this bcz at that time all of them were trying for a piece of map

She is not intrstd in playing sympathi card#BiggBoss15 #BB15 pic.twitter.com/Mcnm3ljmM6

— Team Afsana Khan Official FC (@AfsanaKhanFC) October 16, 2021