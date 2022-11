BB 16: बिग बॉस के घर में मचा 'बाप' पर घमासान! इस कंटेस्टेंट को मारने दौड़े साजिद खान

Bigg Boss 16 Latest Episode: बिग बॉस 16 (Bigg Boss) के लेटेस्ट एपिसोड में घर के चार सदस्यों पर नॉमिनेशन की तलवार लटका दी गई. नॉमिनेशन के बाद से ही घरवालों में कुलबुलाहट देखने को मिल रही है. वही कुलबुलाहट अपकमिंग एपिसोड में ज्वाला बनकर निकलती दिखाई देने वाली है. अपकमिंग एपिसोड में अर्चना गौतम (Archana Gautam) और साजिद खान (Sajid Khan) को घमासान युद्ध करता दिखाया जाएगा.

अर्चना गौतम (Archana Gautam) जिसे किसी से कुछ भी बोलने में डर नहीं लगता, वह साजिद खान (Sajid Khan) से एक बार फिर पर्सनल कमेंट करते हुए पंगा लेंगी.

बिग बॉस का नया प्रोमो वायरल

बिग ब़ॉस (Bigg Boss 16) का नया प्रोमो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. प्रोमो वीडियो में देखा जा कि एक टास्क के दौरान सभी घरवाले एक गाड़ी में बैठे हुए हैं. वहां साजिद और अर्चना (Sajid Khan and Archana Gautam) के बीच कुछ ऐसी बात होती है जिसपर पहले साजिद कहते हैं, 'इसे लगता है इसका बाप शो चलाता है.' पलटवार में अर्चना कहती हैं, 'अगर मेरे बाप इतने अमीर होते तो बिग बॉस को चला सकते, आप अपने पापा को बोल दीजिए ना वो ही चला लेंगे.'

#ArchanaGautam Vs #SajidKhan

Who do you support? #BiggBoss16 pic.twitter.com/os6Pr9K95T

— Khabri ( Bigg Boss) (@real_khabri_3) November 22, 2022